 5 задержанным по делу о событиях 9 мая в Днепре сообщено о подозрении, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ
В рамках уголовного производства, начатого по событиям в Днепре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая 2017 года, правоохранительными органами были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков. Сейчас пяти из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 294, ст. 293 и ч. 2 ст. 350 УК Украины), также подготовлено сообщение о подозрении еще по трем лицам. Одному из подозреваемых вчера судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других задержанных вопрос об избрании меры пресечения будет решен сегодня судом. С одним лицом заключено соглашение о признании виновности, поскольку указанный подозреваемый дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием", - рассказали в ведомстве.
В уголовном производстве признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведены около 20 обысков, 19 опознаний лиц, следственным путем устанавливаются источники финансирования и организаторы преступления.
Досудебное следствие продолжается и находится на постоянном контроле.
Ранее прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 294, ч.2 ст. 296, ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 365 УК Украины по факту событий, произошедших 9 мая 2017 г. в Днепре во время проведения праздничных мероприятий
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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"Виготовлення, розповсюдження, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі сувенірної символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УСРР (УРСР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено", - говориться в тексті закону.
"Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється", - говорить документ.
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