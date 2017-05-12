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 Политика Украины, Происшествия
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 5 задержанным по делу о событиях 9 мая в Днепре сообщено о подозрении, - ГПУ

Пяти лицам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных во время проведения праздничных мероприятий 9 мая в Днепре. Также подготовлено сообщение о подозрении еще по трем лицам. Сегодня суд должен избрать подозреваемым меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ

В рамках уголовного производства, начатого по событиям в Днепре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая 2017 года, правоохранительными органами были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков. Сейчас пяти из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 294, ст. 293 и ч. 2 ст. 350 УК Украины), также подготовлено сообщение о подозрении еще по трем лицам. Одному из подозреваемых вчера судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других задержанных вопрос об избрании меры пресечения будет решен сегодня судом. С одним лицом заключено соглашение о признании виновности, поскольку указанный подозреваемый дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием", - рассказали в ведомстве.

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В уголовном производстве признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведены около 20 обысков, 19 опознаний лиц, следственным путем устанавливаются источники финансирования и организаторы преступления.

Досудебное следствие продолжается и находится на постоянном контроле.

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Ранее прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 294, ч.2 ст. 296, ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 365 УК Украины по факту событий, произошедших 9 мая 2017 г. в Днепре во время проведения праздничных мероприятий

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

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Александр Вилкул, ну да. Чего уж там, гнида порядочная он.
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Если б не давление общественности этому шоблу ублюдков,которые не на передовой почему то,им бы ничего не было.Эта вот абсолютная безнаказанность порождает массовое недоверие к власти,эти поруки,эта балтавня и ничего не делание.
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А ГЛАВНОЙ ТИТУШКЕ вилкуленышу под каким номером выдвигают обвинение???
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Ничего им за партийную символику суд не пришьет, нет закона, а потому и запрещать с ней приходить хоть в сортир, хоть на кладбище никто не имеет права, даже если трижды герой АТО. Закон вначале поменяйте а затем людей под удары подставляйте. А вообще это работа СБУ и полицаев а не обычных граждан
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- Закон України № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки",

"Виготовлення, розповсюдження, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі сувенірної символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УСРР (УРСР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено", - говориться в тексті закону.
"Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється", - говорить документ.
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Голубые шарики пед*растические запрещены? Или малиновые ЛГБТ- социалистические с клубочком в уголке? Не смеши тапочки! Не была там практически комми символики за которую можно судить или кому-либо препятствовать ее использованию
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Якщо у вас "шарики",то протріть їх ви,і визначтесь , а то спершу закону такого у вас нема,а потім і колорадок теж не побачили.
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Пострадавших больше, чем задержанных, что-то здесь не так.
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Государство принимает законы, а их соблюдение должны контролировать простые граждане? А когда они начинают контролировать титушня- петушья совместно с аваковскими мусорами начинают их избивать?! Порошенко ты ублюдок , а не президент. Гони Авакова или пистуй сам в Ростов.
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Не в Ростов, а на гильотину. Так и быстрее, и качественнее.
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даю наводку прокуратуре: фамилия организатора начинается на "вил", а заканчивается на "кул"... попробуйте догадаться
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А мусоров , которые избивали АТОшников тоже задержали ? Ведь это же переодетый "беркут" , который вначале бил и калечил студентов на Майдане, потом убивал патриотов , который аваков очень громко расформировал в 2014 году и его же по-тихому переименовал и пригрел . Это те же мусора которые ненавидят все украинское и готовы топтать и убивать нас . Они поняли что им ничего не будет за Майдан , нужно только служить другому уроду вместо захарченка - власти такие ублюдки оказались нужны для противовеса патриотам .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины5 задержанным по делу о событиях 9 мая в Днепре сообщено о подозрении, - ГПУ
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