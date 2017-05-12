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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (381) САП (476)

 В САП требуют арестовать Мартыненко за его интервью Цензор.НЕТ (обновлено)

мартыненко

САП утверждает, что Мартыненко не имел права общаться с журналистами по поводу компании STEUERMANN.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд по просьбе САП присоединил к материалам дела интервью Николая Мартыненко. Прокуроры указали, что этим интервью Мартыненко нарушил свои процессуальные обязательства.

"Если судом запрещено общаться с кем либо по поводу компании STEUERMANN, то журналист не исключение. Мы считаем, что это интервью свидетельствует о невыполнении Мартыненко запрета суда первой инстанции", - сказал прокурор САП Андрей Перов.

Название СМИ, в котором вышло интервью, в суде названо не было.

Наличие интервью является одним из аргументов САП, что Мартыненко нужно арестовать.

Отметим, интервью Николая Мартыненко было опубликовано 28 апреля 2017 года на Цензор.НЕТ. С текстом можно ознакомиться здесь.

Добавим также, что пресс-секретарь Мартыненко подтвердил Цензор.НЕТ, что это было единственное интервью экс-депутата с момента его задержания и начала судебного процесса.

Читайте на Цензор.НЕТ: НИКОЛАЙ МАРТЫНЕНКО: "ВСТРЕЧАЛСЯ С ОНИЩЕНКО, НО ПЛЕНКИ НЕ СЛУШАЛ И КОММЕНТИРОВАТЬ НЕ БУДУ"

Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Это - что-то новое в юрисприденции!!!

У Сааки уже крыша поехала?
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Ну так кто у нас сильно хочет перевыборов, чтобы попасть в парламент?
Для этого Углава в НАБУ и строчит дела против ключевых фигур, связанных с НФ. А где НАБУ, там и САП....
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Вот если не ошибаюсь, для Углавы и Сытника уже держат места в новой партии Саакашвили, поэтому они из штанов лезут и клепают эти липовые дела)
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о, порохобот спалился))) как оно сосать карамельку мармеладному? )) или работа у тебя такая - сосать?
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надо бы открыть дело против Углавы за двойное гражданство и остранить его от работы.
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Так а че, может они Законы снова поменяли под себя или поменяют, чтоб доказать, что их слова верны))) у нас же Законы поменять очень легко, нужен только запрос Порошенко)))
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вот теперь только не понятно зачем мы одну власть меняли на других, если методы работы остались теми же
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Чтоб было) тем более, что Порошенко и так всегда был у власти, а сейчас просто добрался до самой верхушки. Он знает только одни методы, по которым работали с момента самой независимости
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жаль только осознавать тот факт, что все силы и старания нашего народа во время революции сейчас спустя двух лет так и не принесли никаких результатов, потому что все разрушили амбиции властей
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вот я тоже удивился этому всему) это такой багаж у них доказательств или как? если уже такие доказательства только остались у НАБУ и САП то тогда пиши пропало, толку с них не будет.
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по теме: 1. Мартыненко коррупционер, должен сидеть 2. САП это ручная болонка Порохатого 3. Пытаются нагнуть Мартына не за коррупцию, а по политическим мотивам

И к клоунам из антиНФ - прекращайте играть в "каалицию" ради сохранения доступа к корыту. Во-первых, это не поможет, Вальцман вас сожрет, во-вторых, такая мерзкая "тактика" абсолютно аморальна, незаконна, антигосударственна, и в данной тяжелой ситуации граничит с предательством.
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Тут скорее всего конфликт Саакашвили и НФ. Порошенко в стороне, но если не дурак, то поймет, что наездами на Мартыненко и Насирова ему посылают очень однозначные сигналы.
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Это за вот это??? От 2-го мая? Экс-нардеп Николай Мартыненко заявил, что не имеет никакого отношения к австрийской компании Steuermann. Об
этом он сказал 3 мая журналистам после переноса заседания суда по
жалобе антикоррупционной прокуратуры на его меру пресечения. Трансляцию
брифинга с участием Мартыненко вел телеканал "112 Украина".

"До избрания меры пресечения меня
обвиняли в том, что я являюсь владельцем Steuermann. Я заявлял уже много
раз. Я никогда не был и не являюсь собственником этой компании. Это
выдумки", - отметил экс-нардеп.(с)Блин! Не вижу изюма.
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АААА ржу не магу))) САП уже решает с кем может общаться человек, а с кем нет. Сам настаивали на открытости перед обществом, а тут уже против)))
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Вот этими абсурдными заявления САП просто себя дискредитирует. Вот как можно в деле использовать такие аргументы? За что они получают такие огромные зарплаты?
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Одни убежали,других отпустили,третьих берут на поруки, в результате никто не сидит.И похоже вас это всё устраивает,а вот людей нет.
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ага))) тільки Ситник каже, шо вони любляться і співробітничають))) а насправді, за твоєю версією, нагло обманує патріотів)))
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Вот уже и смешные они)) Реально скоро без их ведома и в туалет нельзя будет сходить, а то скажут, что замышляли побег или ещё что то))) И эти люди должны избавить нас от коррупции? Я не удивлен тому факту, что Украина заняла первое место среди коррупционных стран
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Бо Мартиненка садити треба тільки після більш "заслужених" та ворожих Україні олігархів.
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якщо,я зрозумів посадити потрібно за те, що немає ніякого відношення до австрійської компанії ? А раніше хотіли посадити за те що є власником компанії ,але узв'язку з тим ,що він ніякого відношення немає до фірми.....то посадити за те що сказав,що не має відношення.
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а я собі думаю,що би я відповів якби мене звинуватили в цьому? Або когось іншого. Пофіг ,що, відповідати все одно посадять. А якщо в мене,ще і грошей немає ,........
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НАБУвці вирішили "блиснути інтелектом", а продемонстрували відстуність професіоналізму. Треба було для НАБУ підбирати нормальні кадри, а не вчорашніх МВСників і інших "екс" із старої системи
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Да не арестовать а расстрелять эту тварь давно пора ....
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"Прокуроры указали, что этим интервью Мартыненко нарушил свои процессуальные обязательства" - так а які саме?))) таких процесуальних обовязків шось ніде в законодавстві не зустрічав)))
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Просто САП нужно было четко сформулировать все то, что запрещается экс депутату! а то теперь и с этого будут лепить дело
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Мда, аргументы у САП очень слабенькие) И они хотят с этим выиграть дело? Уже бы никого не смешили, признали бы свою беспомощность и разошлись по домам) А то в следующий раз придумают, что по улицам нельзя было ходить)
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Может если бы антикоррупционные органы работали качественно и совместно, тогда бы и эффективность их работы была намного выше
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Проблема САП ( як і НАБУ) в тому, що вони за короткий термін свого існування втратили довіру, зіпсували діловий імідж і будь-які їх жести натикаються на скептичну реакцію
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добре таким як Холодницький розсуждати про мораль, катаючись як вареник в маслі, на один лише відпочинок викинув 65 тисяч гривень!
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Если заканчиваются аргументы, тогда сразу начинают всплывать вот такие сомнительные претензии и прочие недоразумения со стороны САП
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В історії з відпочинком дивує навіть не гроші потрачені на Емірати, а дурість, з якою "спалився" пан Назар, як можна було так натупити?
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сап!!!! займитесь вот этим, а??
http://korrespondent.net/business/financial/3849929-yz-pryvatbanka-vyvely-110-mlrd-rassledovanye

Из ПриватБанка вывели 110 млрд - расследование
Корреспондент.biz, Сегодня, 12:55

ПриватБанк подозревают в переводе денег на фиктивные фирмы
Эти деньги перевели на счета фиктивных фирм, утверждают журналисты.
Журналисты программы Схемы.получили доступ к подготовленного аудиторской фирмой Ernst & Young проекта анализа финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ САП требуют арестовать Мартыненко за его интервью Цензор.НЕТ (обновлено)
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