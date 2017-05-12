 В САП требуют арестовать Мартыненко за его интервью Цензор.НЕТ (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд по просьбе САП присоединил к материалам дела интервью Николая Мартыненко. Прокуроры указали, что этим интервью Мартыненко нарушил свои процессуальные обязательства.
"Если судом запрещено общаться с кем либо по поводу компании STEUERMANN, то журналист не исключение. Мы считаем, что это интервью свидетельствует о невыполнении Мартыненко запрета суда первой инстанции", - сказал прокурор САП Андрей Перов.
Название СМИ, в котором вышло интервью, в суде названо не было.
Наличие интервью является одним из аргументов САП, что Мартыненко нужно арестовать.
Отметим, интервью Николая Мартыненко было опубликовано 28 апреля 2017 года на Цензор.НЕТ. С текстом можно ознакомиться здесь.
Добавим также, что пресс-секретарь Мартыненко подтвердил Цензор.НЕТ, что это было единственное интервью экс-депутата с момента его задержания и начала судебного процесса.
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Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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У Сааки уже крыша поехала?
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Для этого Углава в НАБУ и строчит дела против ключевых фигур, связанных с НФ. А где НАБУ, там и САП....
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И к клоунам из антиНФ - прекращайте играть в "каалицию" ради сохранения доступа к корыту. Во-первых, это не поможет, Вальцман вас сожрет, во-вторых, такая мерзкая "тактика" абсолютно аморальна, незаконна, антигосударственна, и в данной тяжелой ситуации граничит с предательством.
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этом он сказал 3 мая журналистам после переноса заседания суда по
жалобе антикоррупционной прокуратуры на его меру пресечения. Трансляцию
брифинга с участием Мартыненко вел телеканал "112 Украина".
"До избрания меры пресечения меня
обвиняли в том, что я являюсь владельцем Steuermann. Я заявлял уже много
раз. Я никогда не был и не являюсь собственником этой компании. Это
выдумки", - отметил экс-нардеп.(с)Блин! Не вижу изюма.
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http://korrespondent.net/business/financial/3849929-yz-pryvatbanka-vyvely-110-mlrd-rassledovanye
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Корреспондент.biz, Сегодня, 12:55
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Эти деньги перевели на счета фиктивных фирм, утверждают журналисты.
Журналисты программы Схемы.получили доступ к подготовленного аудиторской фирмой Ernst & Young проекта анализа финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка.
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