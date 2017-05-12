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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (380) САП (475)

 В САП требуют арестовать Мартыненко за его интервью Цензор.НЕТ

мартыненко

САП утверждает, что Мартыненко не имел права общаться с журналистами по поводу компании STEUERMANN.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд по просьбе САП присоединил к материалам дела интервью Николя Мартыненко. Прокуроры указали, что этим интервью Мартыненко нарушил свои пооцессуальные обязательства.

Название СМИ, в котором вышло интервью, в суде названо не было.

Наличие интервью является одним из аргументов САП, что Мартыненко нужно арестовать.

Отметим, интервью Николая Мартыненко было опубликовано 28 апреля 2017 года на Цензор.НЕТ. С текстом можно ознакомиться здесь. Пресс-секретарь Мартыненко подтвердил Цензор.НЕТ, что это было единственное интервью экс-депутата с момента его задержания и начала судебного процесса.

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Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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У Сааки уже крыша поехала?
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