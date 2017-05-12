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Все про:Луганщина (3892) обстрел (6189) ОГА (1343)

 Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА. ФОТОрепортаж

Вчера вечером боевики обстреляли жилой район в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА.

"Вчера вечером в результате вражеского обстрела наших позиций вблизи села Новозвановка из автоматических гранатометов был ранен наш защитник. Также в результате обстрела загорелся жилой дом в пгт Станица Луганская", - сказано в сообщении.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА 01

В свою очередь, заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook написал следующее: "Боевики сегодня ночью в очередной раз из минометов и стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую. Есть попадания в жилой сектор и попадания в частный дом по улице Лебединского, который полностью сгорел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Вблизи Павлополя били из 120-мм минометов, - штаб

Также сообщается, что за прошедшие сутки российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА 02

Так, по укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, БМП и автоматические гранатометы. В направлении села Валуйское Станично-Луганского района противник трижды открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА 03

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА 04

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА 05
Фото: пресс-служба Луганской ОВГА

Как сообщалось, за минувшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций сил АТО со стороны боевиков, двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения.
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Вот все орали про ОУН, на 9 мая. Так ьоевое крыло ОУН-ы именно в Крымске воюют.
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одни воюют, другие "ментов пугают", разницу чувствуешь?
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Вот не верю про все эти ЗИГИ. Это чистая ПРОВАКАЦИЯ против хлопцев ОУН-ев.
Сам видел не раз, как они пресекали про ЗИГИ.
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Украина и ЕС: Нацразведка США назвала стратегическую цель России. Опубликован документ

Стратегической целью России в 2017 году остается срыв попыток Украины стать частью европейского сообщества.
Об этом говорится в ежегодном анализе угроз миру и стабильности, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, который был опубликован на сайте ведомства.
Как отмечается в отчете, "Москва сохранит влияние на Киев с целью срыва попыток Украины интегрироваться в западные институты".
"Президент Владимир Путин, вероятно, будет оказывать давление на Киев по нескольким каналам, в том числе посредством действий на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых сепаратистов. Москва также стремится подорвать хрупкую экономическую стабильность Украины и сохранить политическую расщепленность этой страны", - прогнозирует Коутс.
По мнению директора Нацразведки, украинская оппозиция склонна к политическим уступкам Кремлю.
"Продолжающийся конфликт на востоке Украины ограничивает готовность и способность Киева к компромиссу, усложняя перспективы реализации Минских соглашений. Россия в значительной степени контролирует уровень насилия, колебания которого использует для оказания давления в переговорном процессе", - считает Коутс.https://www.obozrevatel.com/politics/78543-ukraina-i-es-natsrazvedka-ssha-nazvala-strategicheskuyu-tsel-rossii--opublikovan-dokument.htm
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у вікні побачили гранатомет. ось і вї.....бали.
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Специализируйся на чём-то одном, но не прерывай паузу!
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Путин - педераст-педофил;
Гундяев - мужеложец;
Герман Греф - гомосек;
Вячеслав Володин -гомосек;
Борис Грызлов- гомосек;
Михаил Прохоров - гомосек;
Сергей Кириенко - гомосек;
И это только вершина айсберга....................страна педеРашка!!!!﻿ :D
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А куенно стойкий "режим тишины" по пэдрошеновски и КОдлы... не правда-ли.... его каждый день нарушают нарушают... а он все существует... 😠когда-то за эти режимы надеюсь педрошенка и КОдла ответят !!!
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Чертов, трижды проклятый кошмар! Отак сидишь себе, никого не трогаешь... А тут- чирик-звиздык. И ку-ку. В смысле- не кукареку, то петух- тоже сгорел. Часто вижу нового соседа, из Водяного. Он квартиру снимает, работает в службе такси. Так у него последней каплей был прилет мины, в сарай, когда его 17 коз на запчасти разнесло. При этом,- этой каплей явилось то, по его словам, что невозможно было это мясо, свежее, в тушенку переделать!!! Клянусь!!! Говорит- всё с фекалиями перемешано оказалось. И вот тогда он и схватил доки, деньги... и просто сдрыснул!
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Всё эти проделки Путинского Мира Ужасны лично для него самого.
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Коли ми вже прочитаємо про те, що наші воїни нанесли нищівного удару по російсько-фашистським загарбникам ?!!
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Заявить что в этом доме был пункт выдачи загран.паспортов. и теперь пускай плотва им паспорта выписывает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА. ФОТОрепортаж
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