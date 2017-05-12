 Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА.
"Вчера вечером в результате вражеского обстрела наших позиций вблизи села Новозвановка из автоматических гранатометов был ранен наш защитник. Также в результате обстрела загорелся жилой дом в пгт Станица Луганская", - сказано в сообщении.
В свою очередь, заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook написал следующее: "Боевики сегодня ночью в очередной раз из минометов и стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую. Есть попадания в жилой сектор и попадания в частный дом по улице Лебединского, который полностью сгорел".
Также сообщается, что за прошедшие сутки российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.
Так, по укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, БМП и автоматические гранатометы. В направлении села Валуйское Станично-Луганского района противник трижды открывал огонь из стрелкового оружия.
Фото: пресс-служба Луганской ОВГА
Как сообщалось, за минувшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций сил АТО со стороны боевиков, двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения.
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Батько Крымского
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Сам видел не раз, как они пресекали про ЗИГИ.
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Стратегической целью России в 2017 году остается срыв попыток Украины стать частью европейского сообщества.
Об этом говорится в ежегодном анализе угроз миру и стабильности, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, который был опубликован на сайте ведомства.
Как отмечается в отчете, "Москва сохранит влияние на Киев с целью срыва попыток Украины интегрироваться в западные институты".
"Президент Владимир Путин, вероятно, будет оказывать давление на Киев по нескольким каналам, в том числе посредством действий на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых сепаратистов. Москва также стремится подорвать хрупкую экономическую стабильность Украины и сохранить политическую расщепленность этой страны", - прогнозирует Коутс.
По мнению директора Нацразведки, украинская оппозиция склонна к политическим уступкам Кремлю.
"Продолжающийся конфликт на востоке Украины ограничивает готовность и способность Киева к компромиссу, усложняя перспективы реализации Минских соглашений. Россия в значительной степени контролирует уровень насилия, колебания которого использует для оказания давления в переговорном процессе", - считает Коутс.https://www.obozrevatel.com/politics/78543-ukraina-i-es-natsrazvedka-ssha-nazvala-strategicheskuyu-tsel-rossii--opublikovan-dokument.htm
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Гундяев - мужеложец;
Герман Греф - гомосек;
Вячеслав Володин -гомосек;
Борис Грызлов- гомосек;
Михаил Прохоров - гомосек;
Сергей Кириенко - гомосек;
И это только вершина айсберга....................страна педеРашка!!!! :D
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