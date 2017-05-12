 Налоговики в Донецкой области разоблачили перевозчиков, уклонившихся от уплаты более 3 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что компания, которая занимается городскими и пригородными перевозками пассажиров, стала победителем тендера на перевозку льготных категорий пассажиров. В дальнейшем должностные лица данного предприятия перечислили часть бюджетных денег, полученных на оказание услуг по перевозке пассажиров льготных категорий, на счета ряда фиктивных компаний.
Таким образом должностные лица предприятия отразили в бухгалтерском и налоговом учетах бестоварные операции и искусственно сформировали налоговый кредит по НДС. Такие действия позволили злоумышленникам уклонится от уплаты более 3,1 миллиона гривен налогов, что является особо крупным размером.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено более 1,1 миллиона гривен. Возмещение нанесенного ущерба будет продолжено.
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Еланецкий районный суд Николаевской области приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества заместителя председателя Еланецкой районной государственной администрации Олега Зайзбурга (на ФОТО, - ред.), который был задержан за вымогательство взятки в тот же день, что и первый вице-губернатор Николаевской области Николай Романчук.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседники из Еланецкого районного суда.
По словам собеседника издания, в приговоре экс-чиновнику, который был вынесен в пятницу 17 марта, судьи в полном объеме удовлетворили требования стороны государственного обвинения, которое представляла Военная прокуратура Южного региона и приговорили Олега Зайзбурга, несмотря на то, что он пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал свою вину, к реальному сроку.
"Cуд приговорил экс-чиновника к пяти годам лишения свободы и постановил конфисковать в пользу государства принадлежащий осужденному дом, три земельных участка и два автомобиля", - рассказал собеседник издания.
Помимо этого, Зайзбург лишен права заниматься определенной деятельностью или занимать ответственные должности сроком на 3 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в сентябре 2016 года в суд было направлено дело николаевского чиновника, решившего «заработать» на карьере. Примечательно, что из материалов дела следует, что Зайзбург требовал 2000 долларов США за способствование в отведении карьера в Еланецком районе Николаевской области. После задержания судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 901 тысяч 640 гривен, которой он собрать не смог.
Стоит отметить, что ранее начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Николаевской области Алексей Лях (ныне начальник УСБУ в Николаевской области, - ред.), заявлял, что ведущая роль в коррупционной схеме вымогания денег за предоставления разрешения на пользование карьером в Еланецком районе принадлежала задержанному в тот же день первому вице-губернатору Николаевской области Николаю Романчуку. Кроме Романчука и Зайзбурга, по версии правоохранителей, входил и советник главы Николаевского областного совета Геннадий Левченко, который в данный момент находится в бегах.
Уголовное производство в отношении экс-первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (внес залок в размере 5,5 миллионов гривен и вышел из СИЗО), в данный момент продолжает рассматриваться в Центральном районном суде города Николаева.
Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыска, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июня в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать.
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После более чем трехмесячного перерыва в Николаеве возобновили суд над бывшим первым вице-губернатором Николаем Романчуком, подозреваемым в получении 90 тысяч долларов взятки.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Центрального райсуда города Николаева Владимира Диденко.
«В Центральном районном суде города Николаева продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего первого заместителя Николаевской облгосадминистрации в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Председательствует судья Светлана Скрипченко», - говорится в сообщении.
Суд изучает письменные доказательства и приложенные к ним электронные носители с видеофайлами. В частности, были исследованы доказательства, которые касались переговоров руководителя ООО «ЭЛК-Строй» с бывшим помощником одного из депутатов Николаевского областного совета относительно оформления документации, необходимой для получения разрешения на пользование недрами.
В судебном заседании, которое возобновилось после трехмесячного перерыва, сейчас снова объявлен перерыв до 16 мая.
Напомним, что по данным следствия, в начале июня 2016 года Николай Романчук получил 90 тысяч долларов за разрешение Николаевского областного совета на добычу известняка в Новониколаевском месторождении. Тогда были задержаны заместитель главы райгосадминистрации, помощник председателя облсовета и первый зампредседателя облгосадминистрации.
Во время обыска дома у Героя Украины обнаружили подземные туннели между несколькими домами, оборудованные сейфами. Николай Павлович хранил там антиквариат, иконы, старинные книги, серебро, золотые слитки, а также чемоданчик с 300 тысячами долларов. До завершения расследования Николай Романчук вышел на свободу, заплатив пять миллионов гривен залога.
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Гундяев - мужеложец;
Герман Греф - гомосек;
Вячеслав Володин -гомосек;
Борис Грызлов- гомосек;
Михаил Прохоров - гомосек;
Сергей Кириенко - гомосек;
И это только вершина айсберга....................страна педеРашка!!!!
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- 7 "титушок" задержаны (под стражей)
- 7 "титушок" разыскиваются (лица установлены)
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