 Судья не разобралась, мы арестуем имущество Мартыненко, - САП

Об этом Симкив сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Она отказала нам по формальным причинам. Если есть подозрение, имущество нужно арестовать. Судья не разобралась", - сказал прокурор.
Симкив сообщил, что САП будет повторно подавать документы в суд об аресте имущества Мартыненко. Он подчеркнул, что у прокуратуры есть достаточно доказательств.
Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Все вірно: службові особи «Артемсіль», дійсно, працювали через фіктивні фірми, дійсно зловживали своїм службовим становищем і, дійсно, вкрали понад 37млн. грн. Але до чого тут НАБУ?
Відповідь неважко отримати, якщо поцікавитись, а що, власне, зараз з цією справою? Зловмисники опинились на лаві підсудних? - Звісно, ні: після отримання хабара Углава справу передав за підслідністю в Національну поліцію, де її й поховали. Бо відкривалось провадження також не за «спасибі», а лише з метою витрясти з клієнтів гроші.
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Чему вас, прокурорских, там учат?
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ФИГАСЕ!
Так нахрена вам вообще суд, может вы и расстреляете сразу, а то суд может и "не разобраться"!
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- их целенаправленные попытки "бить" по ключевым фигурам коалиции наталкивают на мысль о неком "заказе" на развал демократической коалиции и проведение внеочередных выборов в ВР (а кое-кто надеется и на перевыборы Президента).
Учитывая наличие "грузинского десанта" в руководстве НАБУ, становится понятно, кто является заказчиком всего этого "марлезонского балета" вокруг Мартыненко.
Плохо то, что с таким долгим ожиданием и большими надеждами выбранный, казалось бы, независимый огран, как НАБУ и САП, на деле оказался всего лишь политической
простит.... пешкой в игре политиканов-неудачников, которых выгнал свой народ, с одной стороны, и доморощенных "вечных апазиционеров", с другой.
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конфисковали - зрада, беспредел! а как же закон?
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Гарний суддя - ... (далі за знайомим текстом).
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