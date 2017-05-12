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 Политика Украины
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Все про:арест (10247) имущество (252) Мартыненко (380) прокурор (931) САП (475)

 Судья не разобралась, мы арестуем имущество Мартыненко, - САП

мартыненко

Прокурор САП Роман Симкив уверен, что имущество Николая Мартыненко будет арестовано.

Об этом Симкив сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Она отказала нам по формальным причинам. Если есть подозрение, имущество нужно арестовать. Судья не разобралась", - сказал прокурор.

Симкив сообщил, что САП будет повторно подавать документы в суд об аресте имущества Мартыненко. Он подчеркнул, что у прокуратуры есть достаточно доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал САП в аресте имущества Мартыненко

Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Яскравий та знаковий результат "потужної судової реформи " від Петра наприкінці третього року його каденції.. Хвала Петрові, хвала його потужним реформам..
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Угу. Реформу антикоррупционных органов он тоже провел на ура. Прокуратура старая, а в новых органах НАБУ и САП те же старые прокуроры, которые работают по старым схемам. Даже за хороший откат могут дело закрыть, как было с Артемсоль, на этом говорят Сытник и Углава заработали 500 тыщ дол
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від журналіста-розслідувача Бойка, читайте на здоровя))) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1824331577783632&id=100006204226091

Все вірно: службові особи «Артемсіль», дійсно, працювали через фіктивні фірми, дійсно зловживали своїм службовим становищем і, дійсно, вкрали понад 37млн. грн. Але до чого тут НАБУ?
Відповідь неважко отримати, якщо поцікавитись, а що, власне, зараз з цією справою? Зловмисники опинились на лаві підсудних? - Звісно, ні: після отримання хабара Углава справу передав за підслідністю в Національну поліцію, де її й поховали. Бо відкривалось провадження також не за «спасибі», а лише з метою витрясти з клієнтів гроші.
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Если авторитетный источник есть информационная помойка (фэйсбук), то иногда я там тоже такого могу наваять, шо потом самому не поверится. Главное, что спросить не с кого. Если конечно человек лично не подтвердит распространение информации, что в случае судебных исков происходит крайне редко. )))
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теперь можно под "рехформами" Порошенко и его "Бригады" цинировать и 12 стульев и Золотого теленка и Садьбу в Малиновке... напрмиер-- тебя бандит обокрал-а меня честный человек....
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Ага. РеХВормы похожи на игры в детском садике) судья говорит не арестует, САП упорно хочет это сделать. Ребята, когда будем руководствоваться законами, а не личными эмоциями или эмоциями ваших заказчиков?)
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да никто не будет руководствоваться законами, пока НАБУ сидит на крючке в АП
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Да понятное дело, что для АП Законы не существуют. Они там спокойно себе могут переписывать их под каждого конкретного друга Порошенко
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ну так президент уже неоднократно доказывал нам всем, что узурпация власти это у него в приоритете
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Он доузурпируется рано или поздно... А если реально смотреть на вещи, то НАБУ и САП у него тоже под каблуком. Иначе почему они закрыли глаза на тот огромный офшорный скандал?
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в любой другой европейской стране чиновник самостоятельно бы ушел из-за таких скандалов,а у нас это уже в привычку пришло, что скандалы с махинациями, обвинениями в коррупции наших чиновников никогда не останавливала
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Наоборот! Даже очень хорошо разобралась! Бабло, оно у нас выше закона. Пока, по крайней мере.
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обидно что не хочет никто ничего с этим делать - Банковая и Президента тормозят все эти процессы - им просто не выгодны изменения, они тогда перестанут контролировать ситуацию в стране и аналогично получается и с НАБУ) - все команды там идут с Банковой, ведь друзей Порошенко они не трогают почему! Совпадение? не думаю...
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місце 95 відсотків суддів - у газових камерах.
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"Она отказала нам по формальным причинам" - значит, они были?

Чему вас, прокурорских, там учат?
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вот видимо наши антикоррупционные прокуроры не научились готовить документы, либо же это все их отмазки - что типа есть какие-то формальные причины - а по факту, просто "пустышки" отправляют для имитации деятельность! просто не знаю как это другими словами объяснить!
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Где учат? Сколько лет уже дипломы юристов (и не только) покупаются. Если не сам диплом, то каждый зачет-экзамен. Где взять знающих юристов? Думаю, что и преподавателей уже не осталось.
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по моему, как раз судья хорошо во всем разобралась....$$$$...
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"....При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия..." - что то новенькое)) А когда это НАБУ и САП останавливала тайна следствия? Ведь всегда сливалась информацию в СМИ и ФБ)) Уж очень не профессионально у нас работают антикоррупционные органы.
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кстати да) очень правильно подмечено - когда это наших антикоррупционеров останавливала тайна следствия? Они зачастую в погоне за пиаром публикую все что хочешь - адреса, явки, пароли - главное чтобы шум и позитивные имидж свой поддерживать!
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Я думаю тут они решили перестраховаться, либо же совсем у них ничего нет и решили не позориться в очередной раз сливая информацию) Мне вот интересно, долго ли они ещё будут пиариться на этом деле?
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Судья не разобралась", - сказал прокурор.- - Судья в доле -говорим мы !
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Нормальная формулировка: "Суд не разобрался, мы всё равно арестуем!"

ФИГАСЕ!
Так нахрена вам вообще суд, может вы и расстреляете сразу, а то суд может и "не разобраться"!
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Я не удивлен такому решение, ведь это уже закономерность, что наши антикоррупционные органы подают в суды дела без доказательной базы))) Такое ощущение что туда всех по объявлению по набирали и ничему не учили)
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если учесть что это дело они "вели" два года почти, то такое положение дел очень серьезно удручает - ведь это в очередной раз доказывает их уровень работы и их уровень профессионализма - получает что они не могут работать, они могут только инфографики публиковать! Жаль...
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Как я заметил, они за 2 года научились только красиво на камеры проводить задержания, а вот с доказательной базой у них хронические проблемы) Возможно их просто не учили, что нужно собирать доказательства)
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Поведение странное, если не сказать более:
- их целенаправленные попытки "бить" по ключевым фигурам коалиции наталкивают на мысль о неком "заказе" на развал демократической коалиции и проведение внеочередных выборов в ВР (а кое-кто надеется и на перевыборы Президента).
Учитывая наличие "грузинского десанта" в руководстве НАБУ, становится понятно, кто является заказчиком всего этого "марлезонского балета" вокруг Мартыненко.

Плохо то, что с таким долгим ожиданием и большими надеждами выбранный, казалось бы, независимый огран, как НАБУ и САП, на деле оказался всего лишь политической простит.... пешкой в игре политиканов-неудачников, которых выгнал свой народ, с одной стороны, и доморощенных "вечных апазиционеров", с другой.
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знав би ти ща скільки "вона не розібралась"... мабуть простому укарїнцю таку суму і за 10 життів не заробити
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звичайно. і сбу є і поміліція....але все вирішують гроші і знайомства.
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Имущество они решили арестовать, такие смешные эти прокуроры))) А что они ещё решат арестовать? Хотя что бы попиариться, антикоррупционные органы готовы пойти на все, лишь бы создавать положительный имидж и показать имитацию работы)
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самое смешное, что это все делают они на этапе "выбора меры пресечения", которая по сути является технической и формальной - если дальше есть что показать и доказать, а вот если нет - то тогда конечно дальше все это развалится и ищут видимо чем оправдываться.
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Складывается такое ощущение, что и прокуроров, и детективов по объявлению набирали и ничего их не научили, даже элементарного не знают)) И эти люди должны избавить нас от коррупции в стране?
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Ну и заголовки) Судья не разобралась))) зато в САП во всем разбираются))) это больше похоже не на суд и правомерные судебные разбирпательства, а месть)))
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Ну так лучше обвинять всех вокруг, чем себя любимых)) Поэтому у САП и НАБУ вечно все виноваты, зато они работают "профессионально" и честно)))
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Проще всего найти козлов отпущения, на которых можно с легкостью свалить всю вину. Отличная тактика и опрадать собственную бездеятельность можно
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да, в САП никак не могут разобраться с доказательствами, за два года так и не смогли ничего собрать
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Судья не разобралась???? Прокурор, детсадовского возраста и с таким же опытом не смог предоставить хоть каких ни будь веских аргументов. Но зарплату эти "прокуроры" бегут получать без зазрения совести. Прощай налоги...
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не конфисковали - зрада, что не могли отобрать? похуй на закон!
конфисковали - зрада, беспредел! а как же закон?
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как-то у нас так оно и получается, постоянно присутствует "зрада", а может быть лучше стоит всем задуматься над тем, какую страну мы хотим получить - будет это просто бардак или же мы хотим цивилизованную развитую страну с верховенством права.
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А коли українські судді взагалі розбиралися? Ну, хіба що під час розгляду розлучень та й то коли без поділу майна і бабла. А так вони служать владі, а не правосуддю.
Гарний суддя - ... (далі за знайомим текстом).
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Для того, чтобы в стране был порядок, парни, надо арестовать одну Толстожопую Кобылу. Думаю все ее знают. Без ЭТОГО ничегошеньки вы не сделаете. Этот сучий цирк длится уже три года. Еще полгода - и мы получим новое правительство с Вилкулом во главе.
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А вместо кобылы выберем честного, уважаемого человека, и он сразу наведет порядок!
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Так теперь у нас САП решает что судья будет делать и какие приговоры выносить? ну это уже слишком, хватит давить на суд и заставлять их принимать решения выгодные для антикоррупционных органов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья не разобралась, мы арестуем имущество Мартыненко, - САП
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