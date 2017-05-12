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Все про:декларация (959) миллионеры (93) ГФС (2806) Продан Мирослав (10)

 Количество миллионеров в Украине уменьшилось на 24%, но их доход вырос, - ГФС

декларация

За прошлый год 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн гривен. По сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 24%, или на 1180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, подводя итоги декларационной кампании 2017 года.

По его словам, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд гривен.

"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, были учтены в Киеве - 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской - 216, Одесской - 211", - рассказал Мирослав Продан.

Всего в течение нынешней декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс. граждан. Активно свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс. человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.

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Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

"По данным деклараций гражданами определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше чем в прошлом году. Военный сбор будет уплачен в размере 226,5 грн, или на 18,5 млн грн больше прошлого года", - отметил Мирослав Продан.

Наибольшие общие суммы налоговых обязательств задекларированы гражданами, проживающими в г. Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).

Правом на налоговую скидку воспользовались более 65 тыс. человек. Им будет возвращено из бюджета 110,6 млн грн налога на доходы физических лиц.
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Количество миллионеров в Украине уменьшилось на 24%, но их доход вырос, - ГФС

Эт чё за каламбур...
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Это называется распределение корыта, пардон, потоков.
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Обычный процесс монополизации рынков. Если ниче не делать, то останется сотня уже миллиардеров, а остальные будут нищие.
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В идеале все должны быть миллионерами.
Миллион грн это всего лишь 37 тыс долларов.
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а на сколько процентов вырос доход не уточнили..... на всяк случай.....
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Все логично: "хорошие" миллионеры пришли к власти и отобрали имущество у плохих миллионеров
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Не отобрали (так нельзя, незаконно) а ОТЖАЛИ. А в остальном - правда. Убирается конкуренция и идёт зачистка. Хотя я ИСКРЕННЕ не понимаю, страна воюет, а состояния некоторых растут? На войне наживаются?!
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Отжали тоже звучит по бандитски, правильнее "СПЕЦКОНФИСКОВАЛИ"
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Вот это ты херню сморозил. На войне наживаются, это когда ты у корыта, и за госзаказ покупаешь для армии на своем заводики нахуй никому не нуждые катера, имеющие на вооружении только 30 мм-пушку. А если человек бизнесмен, промышленник или фермер, то для чего ему работать, если не будет доходов? Чи всі посідаїмо, та й будемо чекати пособія з бюджету?
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Уважаемый, я так понимаю, Вы входите в число тех миллионеров, которых стало меньше, но доходы которых возросли? Ринат Леонидович, это Вы? Или... Неужель Сам Пётр Алексеевич?
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Это хорошо, когда люди могут заработать миллионы. Но проблема в том, что у нас эти миллионы воруются, а не зарабатываются.
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А кругм милионеры денег куры не клюют ,между ними ,как шакалы ,люди бедные снуют
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Одні акули мутували і пожерли інших..... Прикро що все це відбувається за спинами солдат, які воюють за Україну на Сході....
П.С. Ну нічого, дасть Бог закінчить війна і мутантам доведеться рахуватися з українським народом....
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От тому війна іще довго не закінчиться...
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Война закончится не раньше чем Пуцен уберёт своё дерьмо с Донбасса и Крыма ,, и при чём тут количество миллионеров в Украине ,, не понятно ..!? Это они что ли , для своей личной выгоды , надоумили хейла развязать с Украиной войну . ?? Бред . !! .
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Просто миллионеры тут ни при чем. Имеют отношение те миллионеры которые при власти. И конечно войну развязало Хуйло на радость вате. А наша власть стала ему подмахивать в своих интересах. Она не ищет пути разрешения ситуации, потому что если она разрешится народ начнет решать внутренние проблемы в виде клептократии.
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По моим скромным подсчетам, в Украине порядка миллиона долларовых миллионеров.
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по огородам копать у прокуроров и депутатов пробовали....???
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3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн гривен

3 000$ в месяц, и уже богат !
.
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По этим меркам и критериям в бундесе в среднем все поголовно миллионщики
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Бабки одних миллионеров,перетекли в другие.Учение Вуду,учит,шо пожирая своего конкурента,ты берёшь его силу
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоличество миллионеров в Украине уменьшилось на 24%, но их доход вырос, - ГФС
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