 Количество миллионеров в Украине уменьшилось на 24%, но их доход вырос, - ГФС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, подводя итоги декларационной кампании 2017 года.
По его словам, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд гривен.
"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, были учтены в Киеве - 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской - 216, Одесской - 211", - рассказал Мирослав Продан.
Всего в течение нынешней декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс. граждан. Активно свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс. человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.
Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
"По данным деклараций гражданами определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше чем в прошлом году. Военный сбор будет уплачен в размере 226,5 грн, или на 18,5 млн грн больше прошлого года", - отметил Мирослав Продан.
Наибольшие общие суммы налоговых обязательств задекларированы гражданами, проживающими в г. Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).
Правом на налоговую скидку воспользовались более 65 тыс. человек. Им будет возвращено из бюджета 110,6 млн грн налога на доходы физических лиц.
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Эт чё за каламбур...
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корыта, пардон, потоков.
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Миллион грн это всего лишь 37 тыс долларов.
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П.С. Ну нічого, дасть Бог закінчить війна і мутантам доведеться рахуватися з українським народом....
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Дай миллион !.. Дай миллион !...
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3 000$ в месяц, и уже богат !
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