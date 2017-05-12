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 Политика Украины
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 Новый глава НБУ, скорее всего, будет назначен к сентябрю, - Данилюк

данилюк александр

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует назначение следующего главы Национального банка до сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он сообщил на Кипре в интервью международному агентству Reuters.

"Новый глава украинского центрального банка, вероятно, будет назначен к сентябрю", - сказал министр финансов.

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Напомним, ранее Данилюк сообщил, что на данную должность есть несколько кандидатов, в том числе "предпочтительный". При этом он не назвал имя наиболее вероятного кандидата, сославшись на то, что решение должно быть принято Президентом.
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...Адвокаты Фирташа попросили суд США снять c него все обвинения - СМИНовый глава НБУ, скорее всего, будет назначен к сентябрю, - Данилюк - Цензор.НЕТ 318
Адвокаты Фирташа попросили суд США снять c него все обвинения - СМИЗащита украинского бизнесмена и политика Дмитрия Фирташа попросили суд США снять с него все обвинения по делу о коррупции, поскольку инкриминируемые ему преступления не подсудны американскому суду. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Американский адвокат Фирташа, экс-прокурор в штате Иллинойс, Дэн Уэбб 9 мая попросил прекратить дело, возбужденное Минюстом США. Ходатайство было направлено в суд Северного округа Иллинойса. Уэбб привел три причины для снятия обвинений. Главный довод - неподсудность дела американским судам.По мнению Уэбба, вменяемые правонарушения не связаны ни с внутренним американским законодательством или с американскими законами. Защитник олигарха обращает внимание, что тот не является гражданином США, никогда не обращался за американской визой и не приезжал в страну.В обвинительном заключении не приведено ни одного правонарушения Фирташа, которое было бы совершено на территории США или касалось бы США. Обвинения против Фирташа базируются на утверждениях, что он давал взятки индийским чиновникам с целью получения лицензий на добычу титанового сырья исключительно на территории Индии иностранными компаниями, не связанными с США.По мнению адвоката, участие американских банков-корреспондентов в якобы коррупционных денежных переводах также не является достаточным для рассмотрения этого дела американским судом.В апреле 2014 года Минюст США обнародовал обвинительное заключение против Фирташа. К тому времени бизнесмен уже был арестован в Австрии по запросу ФБР и отпущен под залог, сейчас власти США продолжают добиваться его экстрадиции из Австрии. Почему защита Фирташа в США подала ходатайство о прекращении дела только сейчас, спустя три года, не ясно. Уэбб, работающий в юридической фирме Winston & Strawn, не ответил на запрос РБК.https://antikor.com.ua/articles/167912-advokaty_firtasha_poprosili_sud_ssha_snjatj_c_nego_vse_obvinenija_-_smi
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Ну к сентябрю ждать сюрпизов от нбу дело привычное
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Це як раз той випадок, коли очікується призначення чергового ката української гривни. Більш нічого чекати не доводиться.
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глава нбу- видимость,всем закручивает барыга, чтоб она уже сдохла,или пол страны вымрет
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реальный глава нбу - это кланы и серые кардиналы, а эти говорящие ртом головы просто для громоотвода от пипла.
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Как в сказке Пушкина: - к исходу сентября наша "царица" родит "богатыря".
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гланое отличие этой власти от предыдущих- красные носы
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Паша Лазарь,теперь Фирташ ставший миллиардером за сутки..,красавы
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РАБсией правит не плешивый педофил,а люди которых по ТВ никогда не покажут.
в.Познер.
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В людей президентов обирают, приводят к присяге за неделю !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый глава НБУ, скорее всего, будет назначен к сентябрю, - Данилюк
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