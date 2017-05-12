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 Военнослужащий-контрактник Гапьяк сдался в плен боевикам "ЛНР", - пресс-центр штаба АТО

гапьяк гап’як

Украинский военнослужащий-контрактник Тарас Гапьяк самовольно оставил место службы в конце марта и добровольно сдался в плен боевикам "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"11 мая в сети Интернет был размещен видеоматериал допроса неопределенными лицами военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я. По предварительной информации, было установлено, что он самовольно покинул место службы в конце марта этого года. По данному факту было проведено служебное расследование, а также отправлено сообщение в военную прокуратуру и в Военную службу правопорядка. После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" согласно Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Украины. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК - "Добровольная сдача в плен", - сказано в сообщении.

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А зачем? Он сам себя наказал. Добровольно попал на зону. Или дурик, или чего-то, что мы не знаем - например, внедрение.
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Нет,только расстрелять ,семью репрессировать ....
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тот случай когда новости на цензоре пишет сепарский хуесос.....я в шоке.
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Ну и хорошо. Известный враг хуже неизвестного.
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Лучше бы им здался пеца - все бы ли бы в шыколаде но.... без арты.....
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Или заплатили ему за эту сдачу хорошо или у него шизофрения.Нужно проверять психику солдат прежде чем брать контрактником.
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вариант того что пацана тупо выкрали никто не рассматривает.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий-контрактник Гапьяк сдался в плен боевикам "ЛНР", - пресс-центр штаба АТО
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