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 Суд сегодня рассмотрит апелляцию по делу Мартыненко и Переломы

Судебное заседание должно начаться в 10 часов.

Апелляционный суд Киева сегодня должен рассмотреть жалобу антикоррупционной прокуратуры по отказу в аресте экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Переломы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила ведущая.

"Оба проходят как подозреваемые по делу о растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Оба свою вину отрицают. Прокуроры настаивают на аресте или залоге, - 300 млн грн. для Мартыненко и 150 млн - для Переломы", - прокомментировала ведущая.

Судебное заседание должно начаться в 10 часов.

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20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому. Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". По этому же делу задержан Николай Мартыненко, суд отпустил его на поруки.

В НАБУ также добавили, что Перелома является фигурантом еще одного уголовного дела относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен.

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