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 Киевские новости
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Все про:Киев (17043) Кличко (2683) мусор (350)

 В следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко

мусор

В 2018 году Киеве установят до 1000 подземных мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом, по словам мэра, уже устанавливаются 50 таких контейнеров, а до конца 2017 года планируется установить, в общей сложности, 300 контейнеров.

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"Сейчас места под новые контейнеры обустраивают в центре города. А в следующем году почти 1000 таких подземных мусорных баков, которые вмещают до 5 кубических метров отходов, будут установлены по всему городу. Те мусорные баки, которые сейчас, понемногу уходят в прошлое", - сообщил Кличко.

Как известно, в центре Киева уже появились десятки мусорных контейнеров нового типа. Один андеграунд-бак вмещает 5 кубических метров мусора, что в 5 раз больше, чем традиционный контейнер. Произведены эти баки в Украине.
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давайте дороги сначала сделаем! Веталик меньше амбиций давай посуществу.....
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скоро начнется миграция по Украине киевскиъ бомжей....
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Я б не сказав, що бак повністю підземний, швидше - гібридний.)))
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Это специально что бы депутатов в мусорники не бросали.
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Да нет, в такой даже прикольнее забросить - он оттуда хрен вылезет так просто) Одна проблема - надо тащить депутата к баку, а не наоборот)
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Ух, ты! А чё, мне нравится! Единственный вопрос: много сейчас говорят о сепарировании мусора. У нас идея была баки в разные цвета выкрасить: этот для пластика, другой- для бытовых, третий- бумага, картон... И молвили, что это дюже важно и по европейски. Я к тому, что в случае вот такого подземного- это явно никак не получается.
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Дык, мусор надо сепарировать когда есть способы его переработки. А у нас его просто где нибудь сбрасывают.
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Ну, да! Однако- трындят о сепарации много! Я бы даже сказал- с перебором. Понаплодили экологов, понимаешь.
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а ці, які займаються сепарацією сміття, називаються сепаратисти?
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Я подозревал, о таком вопросе. У нас, на судне, этим занимается матрос 2-го класса. Ему, за это, приплачивают 100 долларов, в месяц.
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А как по мне, то я б и мусор сепарировал и сепаров мусорил.
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Андрей Шевченко 73396fdd "У нас идея была баки в разные цвета выкрасить: этот для пластика, другой- для бытовых, третий- бумага, картон... Я к тому, что в случае вот такого подземного- это явно никак не получается.

С чего Вы взяли что никак не получается.? К примеру посмотрите зарубежные подземные баки с распредилением.
В следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко - Цензор.НЕТ 6402

В следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко - Цензор.НЕТ 9850
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Ну, это- понятно! Однако, я о конкретном варианте. По 5 кубов который. Это ж скока дней копить надо? То есть- на вашей фотке- аж 25 кубов выходит. Бумага с пластиком- не завоняются, а вот бытовые!!!
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баки герметичные, да и мусор ни разлетаться не будет, животные разтаскивать не будут.
бомжей конечно жало.
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Для этого нужна культура сортировки отходов самими гражданами, кроме того вы же остатки еды все равно выкидываете в пакете (нужны и биорозлагаемые пакеты)
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уже несколько лет в нашем городе стоят отдельные контейнеры для пластика и для стекла на всех мусорках без исключения.
народу очень понравилась эта идея.
это был первый шаг к окультуриванию, а бумажные пакеты это второй шаг. я думаю его народ тоже с радостью примет.
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для чого повторювати дослід заможніх ідіотів??? У нас немає коштів на цей ідіотизм.
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почему это идиотизм? мне нравится эти больше чем эти:
В следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко - Цензор.НЕТ 4368
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интересно какой духан из их недр будет летом идти?...
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Намного меньше чем из накаленного под солнцем железного бака старого типа. Под землей 12 градусов и там холодный воздух, а значит вонь не будет подниматься вверх, как в старых баках.
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Так получилось, что я Вам обьясню, как правильно пописять в нашемкрыму. Там просто нет бесплатных туалетов. Вся эта вонючая одноразовая фигня иногда стоит, но все ссцут рядом. Был я в Симферополе пару дней назад...
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а бюджету київського вистачить ? ...тисячу можу не потянути...
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это не существенно - что менты, что дырки в асфальте у нас такие же
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Не отчего-то, а умышленно. Как всегда, показать, что в Украине живётся хуже, ибо майданят. А в парашке всё ок, бо за них недомерок-царь печётся.
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Вы хотите сказать, что у нас нет таких ям?!
Нельзя показывать только хорошее, из дерьма не выберешься пока не осознаешь, что в нем сидишь!
Снимите блядь розовые очки!!!
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а сколько под предводительством сабжа застроят набережных, парков, заповедников?
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з кожным роком влада Києва стає дедалі дурнішою... Ми, мабуть, таки розумово-неповноцінна нація....
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Пока 5 кубов мусора в него накидают во бздище будет стоять. Браво, Веталек! Дайош 10-кубовые!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко
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