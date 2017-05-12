 В следующем году в Киеве установят около 1000 подземных мусорных баков, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
При этом, по словам мэра, уже устанавливаются 50 таких контейнеров, а до конца 2017 года планируется установить, в общей сложности, 300 контейнеров.
"Сейчас места под новые контейнеры обустраивают в центре города. А в следующем году почти 1000 таких подземных мусорных баков, которые вмещают до 5 кубических метров отходов, будут установлены по всему городу. Те мусорные баки, которые сейчас, понемногу уходят в прошлое", - сообщил Кличко.
Как известно, в центре Киева уже появились десятки мусорных контейнеров нового типа. Один андеграунд-бак вмещает 5 кубических метров мусора, что в 5 раз больше, чем традиционный контейнер. Произведены эти баки в Украине.
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Гусеница которая есть пластик.
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С чего Вы взяли что никак не получается.? К примеру посмотрите зарубежные подземные баки с распредилением.
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бомжей конечно жало.
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народу очень понравилась эта идея.
это был первый шаг к окультуриванию, а бумажные пакеты это второй шаг. я думаю его народ тоже с радостью примет.
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Нельзя показывать только хорошее, из дерьма не выберешься пока не осознаешь, что в нем сидишь!
Снимите блядь розовые очки!!!
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