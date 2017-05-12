 Суд отказал САП в аресте имущества Мартыненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 28 апреля.
Речь шла об аресте двух квартир и четырех счетов в "Диамантбанке".
Судья указала, что в судебном заседании прокурор не предоставил доказательств обоснованности подозрения, что Мартыненко совершил преступление. То, что прокурор предоставил текст подозрения, по мнению судьи является недостаточным.
Судья отметила, что Мартыненко пребывает в браке, а детектив НАБУ, который составлял текст ходатайства, не выяснил правовой статус двух квартир, которые пытается арестовать.
По украинскому законодательству, имущество приобретенное в браке считается общей собственностью супругов. Судья указала, что прокурор не принес официальной справки из реестре о браке Мартыненко. В тексте подозрения указано, что Мартыненко вступил в брак в марте 2014 года. Но жена упоминается в его налоговых декларациях уже в 2012-2013 гг. Таким образом прокурор не предоставил доказательств, что Мартыненко приобрел имущество вне брака.
Также судья считает, что детектив НАБУ, который составлял текст ходатайства, должен был доказать наличие средств на банковских счетах Мартыненко. Арест сам по себе счетов, без денег на них, по мнению судьи, не соответствует целям в уголовном производстве.
Согласно решению суда от 28 апреля, прокурор САП Роман Симкив имел возможность на протяжении 72 часа устранить найденные судьей недостатки. Но имущество Мартыненко так и не было арестовано.
3 мая прокурор САП Роман Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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