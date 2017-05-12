Инцидент над Черным морем: российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета-разведчика США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, российский истребитель пролетел на расстоянии в шесть метров от американского разведывательного самолета в небе над Черным морем, сообщает NBC News со ссылкой на представителя американских военно-морских сил в Европе Памелу Кунце.
По словам Кунце, командир американского самолета счел действия российского истребителя безопасными и профессиональными.
В издании отметили, что 20 футов (около шести метров) ранее считались американскими военными опасным расстоянием для подобных маневров. Однако, по словам Кунце, дистанция - это лишь один из критериев при оценке профессионализма сближения. Она сказала, что в учет необходимо также брать скорость, высоту, видимость и другие факторы.
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С других источников-профессионализм американца спас от столкновения
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А в реале - как не дым отечества, так или земля круглая, или ашот с овцами-терминаторами
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- Китайцы, зачем вы назвали свой авианосец "Пипися"?
- Вслушайтесь, как звучит: "В бухту Владивостока медленно вошла «Пипися»".
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САФАРИ НА ТИТУШЕК
Советник мэра Днепра Максим Музыка:
- 7 "титушок" задержаны (под стражей)
- 7 "титушок" разыскиваются (лица установлены)
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Посадят эту петушну, новых наймут.
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А с нашим "правосудием" даже если поймают и докажут, всегда можно будет договориться за энную сумму.
Вон беркутня, расстрелявшая людей на майдане уже вся свалила на паРашку, отпущенная коррумпированными судьями.
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Да вся рассея во многом пролетает..... как хфанэра.... окромя вяликага и яго кааператифа...
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Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завёл.
Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.
Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны…
Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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Я так понимаю, что перевели неверно - благодаря профессиональным действиям американских пилотов удалось избежать катастрофы.
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И сколько времени они там находятся?
Вы на козломордых внимания не обращайте, у них от безисходности начинают нервы сдавать.
Ведь скорее всего российские системы РЕБ ни на что не способны, от того американские дроны и летают безнаказанно. А у рюсских хватает ума повыебываться на опасных расстояниях.
Интересно, а что еще в акватории Черного моря американского (НАТОвского) летает и плавает?
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CША и Китай договорились в целом о принципах поставок сжиженного газа из США, привет Газпрому
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Расийская пропаганда свое дело знает, этим утыркам главное раз в месяц показать по ящику подобную бредятину и страна ушла в запой от счастья. И так из года в год, поколение за поколением.
Хотя в принципе что произошло - мимо велосипедиста на небольшом расстоянии чисто из хулиганских соображений и полной уверенности в безнаказанности проехал на большой скорости мотоциклист.
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