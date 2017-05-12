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Все про:разведка (1712) Россия (70392) США (12534) Черное море (378)

 Инцидент над Черным морем: российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета-разведчика США

Это расстояние считается опасным для воздушных маневров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, российский истребитель пролетел на расстоянии в шесть метров от американского разведывательного самолета в небе над Черным морем, сообщает NBC News со ссылкой на представителя американских военно-морских сил в Европе Памелу Кунце.

По словам Кунце, командир американского самолета счел действия российского истребителя безопасными и профессиональными.

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В издании отметили, что 20 футов (около шести метров) ранее считались американскими военными опасным расстоянием для подобных маневров. Однако, по словам Кунце, дистанция - это лишь один из критериев при оценке профессионализма сближения. Она сказала, что в учет необходимо также брать скорость, высоту, видимость и другие факторы.
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..над Турцией летали тоже,и морем Черным плавл"ашот",,,,
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Над америкосами летать легко. Всё видят, уклоняются,гады. Вы разведчиком плавучим мимо "Ашота" пройдите не затонув...
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По словам Кунце, командир американского самолета счел действия российского истребителя безопасными и профессиональнымиИсточник: http://censor.net.ua/n439523

С других источников-профессионализм американца спас от столкновения
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Сейчас Вата будет кричать, что мы круче всех.
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а что отается шакалам загнаным в угол ... только гадить под себя и изредка огрызаться ... да подобные выбрыки изредка делать ... всё пытаются потрясти всех " мощью" в на поверку трясут мощами
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правильное сравнение с Миром животных. Ни чего нет, что добавить. Если только по сожалеть Кацапам в агонии Ада.
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так это инцидент или действия росистребителя профессиональны и безопасны?
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ну у Эрдогана помню не стали разбираться профессиональны или нет
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Кацапские дешевые понты.
А в реале - как не дым отечества, так или земля круглая, или ашот с овцами-терминаторами
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 11 мая
- Китайцы, зачем вы назвали свой авианосец "Пипися"?
- Вслушайтесь, как звучит: "В бухту Владивостока медленно вошла «Пипися»".
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основной титушка это подстрекатель Виделкул.Он уже года три должен со своим папашкой баланду хлебать и парашу чистить....Та похоже Петрик дахуе.
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ЮРИЙ ХВАТОВ‏ @ykhvatov1 16 ч.16 часов назад
САФАРИ НА ТИТУШЕК
Советник мэра Днепра Максим Музыка:
- 7 "титушок" задержаны (под стражей)
- 7 "титушок" разыскиваются (лица установлены)
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Нафига ловить шестерок, рога Вилкулу и жОППОблоку поотшибайте, толк будет.
Посадят эту петушну, новых наймут.
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Если этих реально посадят нанять новых идиотов ему будет очень проблематично. Вся беда с титушней в Украине в том что до сих пор ни один из них не получал реального срока, а посему это был легкий и безопасный способ заработка для быдланов.
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Навряд ли. Увеличится только расценка за "риск", ну и рожами не будут так откровенно светить. Замотал тряпками и делай что хочешь, а потом попробуй найди, попробуй докажи.
А с нашим "правосудием" даже если поймают и докажут, всегда можно будет договориться за энную сумму.
Вон беркутня, расстрелявшая людей на майдане уже вся свалила на паРашку, отпущенная коррумпированными судьями.
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Понти ганяють кацапи, але ні одного "Томагавка" не засікли.)))
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Уже выслал Цукребергу пару баксов на обувь ))
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Инцидент над Черным морем: российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета-разведчика США.

Да вся рассея во многом пролетает..... как хфанэра.... окромя вяликага и яго кааператифа...
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Так Трампушка еще до выборов обещал имбицилов на ржавых ведрах сбивать. Пора предвыборные обещания выполнять.
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Предсказать, как поведёт себя Россия, - невозможно, это всегда загадка, больше того - головоломка, нет - тайна за семью печатями.
Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завёл.
Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.
Я не верю, что Россия хочет войны. Она хочет плодов войны…

Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.

Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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шов на таран кацап, да по традіції наклав у штані!!!!)))))
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нарывался на пиздюлину в лоб что б были аргументы против амеров.
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/"По словам Кунце, командир американского самолета счел действия российского истребителя безопасными и профессиональными/"


Я так понимаю, что перевели неверно - благодаря профессиональным действиям американских пилотов удалось избежать катастрофы.
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Почему то ни у кого не возник вопрос, как там оказался американский беспилотник?
И сколько времени они там находятся?
Вы на козломордых внимания не обращайте, у них от безисходности начинают нервы сдавать.
Ведь скорее всего российские системы РЕБ ни на что не способны, от того американские дроны и летают безнаказанно. А у рюсских хватает ума повыебываться на опасных расстояниях.
Интересно, а что еще в акватории Черного моря американского (НАТОвского) летает и плавает?

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Это как конница Буденного с шашками на танки кидалась.
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Dmitry Dibenko‏ @DmitryDibenko 8 ч.8 часов назад
CША и Китай договорились в целом о принципах поставок сжиженного газа из США, привет Газпрому
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Служил в СОВКЕ в ПВО. Учебку прошёл в Харькове на холодной горе, далее служил в городе Минск. Так, там в Армии я первый раз столкнулся системой ПОРИ (Пункт Обработки Радиолакационной Информации) против Американской системы ШРАЙК. СОВКА эту ПОРИ изучала аж с 1972 года. Я службу проходил с 86 по 88 года. Столкнулся с ПОРИ 1987 году. Вы представляете 15 лет разрабатывали систему ПОРИ. Одним словом ВАТА. У ВАТЫ до сих пор ни чего нет такого современного, что есть у других Армии мира.
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Ну, все... Теперь ватоцефалам будет разговоров на месяц. Будут нежится в ореоле своей крутости - НАТО в шоке, Боинг в ужасе, пендосы прыгали с самолета забыв парашюты....А-а-а-а...
Расийская пропаганда свое дело знает, этим утыркам главное раз в месяц показать по ящику подобную бредятину и страна ушла в запой от счастья. И так из года в год, поколение за поколением.

Хотя в принципе что произошло - мимо велосипедиста на небольшом расстоянии чисто из хулиганских соображений и полной уверенности в безнаказанности проехал на большой скорости мотоциклист.
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Ну если они 6 метров сочли нормальным и безопасным. типа все ОК, то скоро ждите 5 метров. 4 метра и пр. Пока не столкнутся.
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