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 С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Вблизи Павлополя били из 120-мм минометов, - штаб

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С начала суток в зоне АТО боевики обстреляли Павлополь из минометов калибром 120 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович в комментарии телеканалу "112 Украина".

"За эти сутки зафиксировано 5 обстрелов наших позиций, все на приморском направлении. Боевики в основном использовали стрелковое оружие и один раз у Павлополя они ударили с минометов калибром 120 мм. За минувший день наши бойцы огонь не открывали, но мы оставляем за собой это право, используем имеющиеся средства - стрелковое оружие, гранатометы. Будем использовать оружие, чтобы подавить огневые точки противника", - заявил Миронович.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

Как сообщалось, за минувшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций сил АТО со стороны боевиков, двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения.
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я уже когда нибудь прочитаю новость - "сегодня без обстрелов"
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Коло ми вже прочитаємо про те, що наші воїни нанесли нищивного удару по російсько-фашистським загарбникам ?!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Вблизи Павлополя били из 120-мм минометов, - штаб
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