 С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Вблизи Павлополя били из 120-мм минометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович в комментарии телеканалу "112 Украина".
"За эти сутки зафиксировано 5 обстрелов наших позиций, все на приморском направлении. Боевики в основном использовали стрелковое оружие и один раз у Павлополя они ударили с минометов калибром 120 мм. За минувший день наши бойцы огонь не открывали, но мы оставляем за собой это право, используем имеющиеся средства - стрелковое оружие, гранатометы. Будем использовать оружие, чтобы подавить огневые точки противника", - заявил Миронович.
Как сообщалось, за минувшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций сил АТО со стороны боевиков, двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения.
249 3
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Цель России - сорвать попытки Украины интегрироваться в западные институты, - глава Нацразведки США Коутс(45)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 905 взрывов на Донбассе 9-10 мая(13)
Пришло время предоставить Украине оборонительное летальное оружие, - Расмуссен(86)
Беца о визите Климкина в Вашингтон: У американской стороны есть четкое понимание того, что такое российская агрессия(36)
Жизнь под обстрелами(0)
Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко(31)
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить