План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она рассказала в интервью журналу Elle.
По словам Гонтаревой, за время работы в НБУ у нее накопился стресс.
" План на ближайшие три месяца - отдохнуть и вернуться к нормальному весу. Одно знаю точно: я никогда не буду заниматься политикой и не хочу больше быть регулятором. Я пришла из частного бизнеса, скорее всего, когда-нибудь вернусь в частный бизнес или займусь научными проектами", - рассказала она.
Глава НБУ отметила, что за время отпуска хочет понять, чего хочет больше.
"Я действительно не привыкла сидеть дома, ничем не занимаясь, поэтому решила летом еще пройти онлайн-курсы в каком-нибудь университете", - сказала она.
Она уточнила, что онлайн-курс обучения будет связан с квантовой физикой.
"Я считаю, в этой области в скором времени будет сделан большой технологический прорыв, и хочется понимать глобальную суть физических процессов... По первому образованию я инженер-оптик (инженер-конструктор), поэтому всегда интересовалась новыми технологиями и космосом", - отметила глава НБУ.
Гонтарева добавила, что ее сын хочет быть финансистом, но она не одобряет этот выбор.
"Не думаю, что это перспективно. Я бы очень хотела, чтобы он поступал в Массачусетский технологический институт на робототехнику, за этим будущее. А он хочет заниматься прошлым. Я, конечно, его уговаривала, но ничего не вышло", - подытожила она.
10 апреля Гонтарева сообщила, что подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется. Она отметила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.
В тот же день представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила журналистам, что Порошенко еще не принял решения касательно отставки главы НБУ.
10 мая Гонтарева сообщила, что исполнять обязанности главы Национального банка Украины с 11 мая будет ее первый заместитель Яков Смолий.
3848 57
Материалы по теме: Отставка Гонтаревой
Преследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева(106)
"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева(49)
С 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко(76)
Гонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко(304)
Коновалюк озвучил требования к новому главе НБУ(0)
Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко(45)
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"(122)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Один шеф чего стоит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я таки догадывался, что ее уровень приготовления кофе, а она полезла управлять банками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОТДОХНИ... ОТДОХНИ...
А ПЕРЕД КИЧЕЙ ХУДЕТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
проснуться, сходить на горшок, умыться, .....
Вся Украина, да что там Украина, вся Вселенная, затаив дыхание, наблюдает за каждым днем жизни гения.
Ответить
Глава Национального банка Валерия Гонтарева допускает, что вернется на работу в частный бизнес или займется научными проектами...... Прэлэсное занятие с нехилыми связями..... близкими к бюджету....
Чёт в военное время Украина в планах не просматривается......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить