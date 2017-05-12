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 Политика Украины
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 План на ближайшие три месяца – отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева

Глава Национального банка Валерия Гонтарева допускает, что вернется на работу в частный бизнес или займется научными проектами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

По словам Гонтаревой, за время работы в НБУ у нее накопился стресс.

" План на ближайшие три месяца - отдохнуть и вернуться к нормальному весу. Одно знаю точно: я никогда не буду заниматься политикой и не хочу больше быть регулятором. Я пришла из частного бизнеса, скорее всего, когда-нибудь вернусь в частный бизнес или займусь научными проектами", - рассказала она.

Глава НБУ отметила, что за время отпуска хочет понять, чего хочет больше.

"Я действительно не привыкла сидеть дома, ничем не занимаясь, поэтому решила летом еще пройти онлайн-курсы в каком-нибудь университете", - сказала она.

Она уточнила, что онлайн-курс обучения будет связан с квантовой физикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева

"Я считаю, в этой области в скором времени будет сделан большой технологический прорыв, и хочется понимать глобальную суть физических процессов... По первому образованию я инженер-оптик (инженер-конструктор), поэтому всегда интересовалась новыми технологиями и космосом", - отметила глава НБУ.

Гонтарева добавила, что ее сын хочет быть финансистом, но она не одобряет этот выбор.

"Не думаю, что это перспективно. Я бы очень хотела, чтобы он поступал в Массачусетский технологический институт на робототехнику, за этим будущее. А он хочет заниматься прошлым. Я, конечно, его уговаривала, но ничего не вышло", - подытожила она.

10 апреля Гонтарева сообщила, что подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется. Она отметила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

В тот же день представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила журналистам, что Порошенко еще не принял решения касательно отставки главы НБУ.

10 мая Гонтарева сообщила, что исполнять обязанности главы Национального банка Украины с 11 мая будет ее первый заместитель Яков Смолий.
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Квантовая физика? Однако! Вот это профессионал-виртуоз - будет кварки с глюонами на лету тырить.
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Распил бабла работа не из лёгких. Это для соевого молдавана пила дружба 1 привычна в натруженных руках, а для женских ручек мозоли как то не комильфо, вот нужно отдохнуть от трудов праведных.
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Вчора хлопці казали що я виклав фейк про Савченко. https://vk.com/hadiyasavchenko ось її підтверджена сторінка вконтактє, де вона собі знайшла нову аудиторію. Багато цікавого вона там пише.
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Була би фейкова сторінка, вже давно закрили, а так близько року існує. Наше ФСБУ їй мабуть ще й підмахує.
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Yurii, я не знав навіть, вчора скрін зкинули і я так само сумнівався, але показали пруф і я був у шоці.
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Якщо це не фейк, то можу сказати одне: вона не агент Кремля, бо той би так не палився і спокійно почекав би президентських виборів. Просто вата.
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заглянул... не просто фейк, а фейшище)))) причем кустарно состряпаное тупой даунбасней. надька хорошо владеет украинским языком и уж точно писать "запомніте", вместо "запам"ятайте" не станет. таких ватных ляпов вагон. да и вряд ли в кацапском "вконтактике" законтаченом стала бы светиться. Не настолько она глупа. Не за надьку, справедливости ради.
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К нормальному весу? Шибко легкая, аднака...
План на ближайшие три месяца – отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 2744
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В её среде актуальная проблема.
Один шеф чего стоит.
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Да, бабажаба должна перед зоной отдохнуть. а там и присесть лет на 30, можно и в Качановке!
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Отдыхать она будет вместе с Валентиной Семенюк.
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План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу, пройти онлайн-курсы от клептомании и потратить бабло яке накрала.
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Я виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета, - Гонтарева

Я таки догадывался, что ее уровень приготовления кофе, а она полезла управлять банками.
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Сын хочет стать финансистом, а она его отговаривала! Порошенко тоже своего сына 'отговаривал' стать депутатом. А курсы скорей всего по изучению языка той страны, куда собралась сваливать.
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С такими деньгами плевать в тетрадь и слов не знать.
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Видать уговаривал стать минометчиком ......но лехе это скоро надоело.....а зря....уже мог бы быть генералом....
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Хочет заниматься космосом - отправьте ее на Луну. Будет лучшим банкиром вселенной.
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Все верно сказала, отдохнет по решению суда в СИЗО.
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Она спасла гривну. Она сама так сказала. А вы ничего не понимаете.
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план на отдохнуть? - тетка в курсах походу....
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Всё это успешно можно осуществить в тюрьме.
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Ви що??? Лєрка - найкращий банкір за всю історію! Народ збіднів у 2-3 рази, вальцман збагатився у стільки ж. Закон кругообігу бабла в природі. А ви про якусь тюрму для поважної людини. Орден Охендовського І ступеня їй!
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угу, в любой другой стране, в нашем каганате с таким кнессетом - вряд ли...
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Для этого есть все условия в хорошей тюрьме.
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Глава нац. Банка, онлайн курсы, квантовая физика - одному мне кажется что 2 из 3 понятия не совместимы?
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Каждое утро на "Цензоре" - план величайшего банкира Галактики на день:
проснуться, сходить на горшок, умыться, .....

Вся Украина, да что там Украина, вся Вселенная, затаив дыхание, наблюдает за каждым днем жизни гения.
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План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева допускает, что вернется на работу в частный бизнес или займется научными проектами...... Прэлэсное занятие с нехилыми связями..... близкими к бюджету....

Чёт в военное время Украина в планах не просматривается......
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Прискорбно, что люди, по вине которых чуть ли не уничтожены банковская система страны и ее национальная валюта, строят такие "планы на будущее"... Надеюсь, что когда главный коррупционер Украины и его ОПГ будут отстранены от власти (неважно как и когда) и к руководству страны придут Патриоты, то все нынешние "лучшие люди" и их подельники займут места "на нарах" (вместо "канаров") и ответят за преступления, которые они совершили в отношении Украины и ее Народа в период войны с агрессором!!! А сейчас... Лера, - мечтать не вредно... Вредно не мечтать!
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Интересно откуда у сынишки деньги на обучение в Массачусетском технологическом институте???
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ЖЕЛАЮ ТЕБЕ И ТВОЕМУ ШЕФУ, КОТОРЫЙ ТЕБЯ СТАВИЛ И КОТОРОМУ ТЫ БОМБИЛА КАРМАНЫ ЛЮДЕЙ И БЮДЖЕТА - ПУСТЬ ВАС ВСЕХ ЧЕРВИ В ЗЕМЛЕ УЧАТ КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ, ПУТЕМ РАЗБОРА ВАШИХ ТЕЛ НА СОСТАВНЫЕ! ТВАРИ!
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Не понимаю! Лучшая банкирша Вселенной, включая созвездие Гончих Псов и Бровары с Уругваем, во время вАйны...пардон АТо безответственно бросает свой пост, на котором она спасла гривну и всю банковскую систему Украины и заявляет, что будет десь набирать вес бо отощала бессоными ночами. Где же ее патриотизм? Где самоотверженная любовь к стране? Где материнская забота о украинцах? И вообще не понятна и позиция самого великого дипломата современности по совместительству прэзыдэнта Мыру? Найти такой кадровый брильянт в своем мацковском отделении Рошен, где пани банкир отвечала за привлечение инвестиций в карамельную мануфактуру в Кацапии, убедится в ее высоком проФФесионализме и незаменимости, а сейчас отстраненно смотреть в окно и не держать пани Гонтыреву за юбку и другие части тела дабы она осталась на должности! Преступная халатность. Ведь смог же уважаемый пан офшорник удерживать четвертый !!! год лучшего председателя ЦИК пидрахуя-2 Охындовского и лучшую омбуцменшу рыговку Лутковскую? Почему здесь не проявлена стойкость в вопросе сохранения такого ценного кадра? Ганьба ему от всех однотуровых ишаков! Ганьба!
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У нас аж три мясяца перевернуться в последний раз по 28,5? Спасибо шо предупредили.....
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"План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева" - 120-120-120! Где талия будем делать?
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І де буде атдихать хонтарєва, в Панамі, ближче до бабла хазяїна?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлан на ближайшие три месяца – отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева
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