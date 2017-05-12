 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 53 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Более половины из них состоялись после 18.00 и до полуночи вчерашнего дня", - сказано в сообщении.
По данным штаба, на донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Новолуганского и Новгородского. Неподалеку от Майорска и Верхнеторецкого враг бил из вооружения БМП.
На луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а и применяли стрелковое оружие вблизи Валуйского.
Одновременно в штабе отметили, что на приморском направлении за прошедшие сутки противник применял оружие наибольшее количество раз: "На подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск не раз попали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалык, Павлополь. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда вооружения БМП. Из такого же вооружение и 82-мм минометов противник вел огонь по нашим подразделениям в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер.
Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО.
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