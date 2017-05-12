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 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 53 обстрела, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Российско-оккупационные войска не прекращают осуществлять вооруженные провокации против сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Более половины из них состоялись после 18.00 и до полуночи вчерашнего дня", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Новолуганского и Новгородского. Неподалеку от Майорска и Верхнеторецкого враг бил из вооружения БМП.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

На луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а и применяли стрелковое оружие вблизи Валуйского.

Одновременно в штабе отметили, что на приморском направлении за прошедшие сутки противник применял оружие наибольшее количество раз: "На подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск не раз попали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалык, Павлополь. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда вооружения БМП. Из такого же вооружение и 82-мм минометов противник вел огонь по нашим подразделениям в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер.

Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО.
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Йде війна ворів за рабів, руками самих же рабів і за гроші вкрадені у них. І Україна знову програє так, як має страшнішого ворога всередині. Хтось воює, вірніше грає роль нерухомої мішені для ворожої артилерії, хтось виїхав світ за очі, щоб прогодувати свою сімю, а хтось хто розкрав державу і привів її до війни і далі краде. Безнадійні! Всіх ворів потрібно жорстоко покарати, бо вони страшніші за вбивць! Так як саме вори породжують останніх і вбивають тисячі, мільйони надій, сподівань, доль, сімей. Запамятайте це! І дітям своїм заказуйте. Інакше вічно будете знедоленними рабами.
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Не подобаються мої коменти? Видаляєте! Нічого я повторюсь мені не важко. Навіщонам ця жидівська математика? Щоб закошмарити народ та остаточно посіяти зневіру і байдужість в душах українського народу?! А саме психологічний метод постійного повторювання впродовж довгого часу та бездіяльність дає таких ефект в головах людей. І той хто це робить добре про це знає.
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смерть ворогам України!! росія-втопись вже у своїй юшці!!!!
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Коло ми вже прочитаємо про те, що наші воїни нанесли нищивного удару по російсько-фашистським загарбникам ?!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 53 обстрела, - штаб
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