Безвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Безвизовый режим - это важнейший стимул и сигнал для украинцив с временно оккупированных территорий. Их будущее должно быть с европейской, свободной Украиной, а не с глупым, агрессивным, закрытым от мира "русским миром". Особенно важен этот сигнал для молодежи! Это будет наш аргумент в гибридной войне за сознание и мозги миллионов наших соотечественников, которые сейчас живут в оккупации", - написала она.
Также Геращенко добавила, что поблагодарила СМИ за их вклад в борьбу за общий для украинцев безвиз: "Попросила сейчас, этот месяц уделить особое внимание разъяснению: безвиз будет доступен только для владельцев биометрических паспортов. Также речь идет исключительно о краткосрочных поездках, но безвиз не дает права на трудоустройство или образование в странах ЕС, для этого нужны специальные визы.
"Очень важно помнить, что безвиз - это и право, и привилегия, но и ответственность. Не стоит нарушать правила ЕС. Надо вовремя возвращаться домой", - добавила вице-спикер ВР.
Напомним, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.
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И все норовят спаплюжить велику соевую перемогу!!!
будку они шатают!
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Не ну чё? Нормуль.... токо мне так больше нравится....
Реальная и действенная борьба с коррупцией во всех эшелонах власти - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко.
Да и бюджет "распылятся" не будет, со всеми вытекающими....
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А поводов для этого более, чем достаточно: увеличение кол-ва нелегалов, как украинских, так и транзитных с Азии, к примеру. Вы же ж раздаете биопаспорта всем налево и направо, плюс границы дырявые и корупция.
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