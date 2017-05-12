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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (891) безвизовый режим (1146) Евросоюз (11793)

 Безвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко

геращенко

Безвизовый режим - это аргумент Украины в гибридной войне за сознание и мозги миллионов наших соотечественников, которые сейчас живут в оккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Безвизовый режим - это важнейший стимул и сигнал для украинцив с временно оккупированных территорий. Их будущее должно быть с европейской, свободной Украиной, а не с глупым, агрессивным, закрытым от мира "русским миром". Особенно важен этот сигнал для молодежи! Это будет наш аргумент в гибридной войне за сознание и мозги миллионов наших соотечественников, которые сейчас живут в оккупации", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко

Также Геращенко добавила, что поблагодарила СМИ за их вклад в борьбу за общий для украинцев безвиз: "Попросила сейчас, этот месяц уделить особое внимание разъяснению: безвиз будет доступен только для владельцев биометрических паспортов. Также речь идет исключительно о краткосрочных поездках, но безвиз не дает права на трудоустройство или образование в странах ЕС, для этого нужны специальные визы.

"Очень важно помнить, что безвиз - это и право, и привилегия, но и ответственность. Не стоит нарушать правила ЕС. Надо вовремя возвращаться домой", - добавила вице-спикер ВР.

Напомним, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.

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Якась чортівня твориться: - безвіз ввели, а в животі все одно бурчить.)))
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ухххх, зрадофилов с утра подтянулось!
И все норовят спаплюжить велику соевую перемогу!!!
будку они шатают!
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такое впечатление, что те, кто писал в ЕС законы о приостановке безвиза для Украины и Грузии были из путинской команды
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Про "Дохлый полк" красиво нацарапал Виктор Астафьев в своей книге "Прокляты и убиты" ,просто доходчиво и со вкусом.
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Безвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко.

Не ну чё? Нормуль.... токо мне так больше нравится....
Реальная и действенная борьба с коррупцией во всех эшелонах власти - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко.

Да и бюджет "распылятся" не будет, со всеми вытекающими....
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Если "зрада" на ветке зашкаливает и мацквабадский МИД злой - значит безвиз нам на пользу.
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ну при чем здесь "зрада" ? Когда миллионы крымских или донецких предателей Украины шли на псевдореферендумы и голосовали против Украины--- украинкая власть нам обьясняла, что вот появится безвиз, и они захотят к нам вернуться. А теперь получается что безвиз они , предатели Украины, получают автоматически и для этого им вовсе не надо возвращать территрии под юрисдикцию Украины.
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кому вы объясняете? Не мешайте людям работать!
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Какой это аргумент например для крысчан??? Может пани не в курсе что в рассии разрешено двойное гражданство? Просто это помощь нескольким миллионам/теперь уже гражданам россии/безвизово бывать в Европе и славить срусский мир.
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ага.в Европе такие бараны сидят и ждут Крымско-ДАУНетскае быдло в гости,особенно после сбитого Боинга...
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Во всех странах мира всё одинаково,ВОРрупция, убийства и прочая матня,ничего удивительного и нового..,вспомните Батюшку сЦаря Николашку и воровство Адмиралом Колчаком 400 тонн РАБссиянскага золота,остальные 485 тонн бывших в Казне РАБссии исчезли также бесследно,за сЦаря и застрелили Большевички чЛенина и Дзержинского вместе с семьёй..,а ТОЛКУ?
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Кацапня меня убедила.Верните визовый режим,он на много выгоднее и удобнее безвиза!
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Интересно, что будет вещать эта шоколадна шавка Геращенко , если ЕС начнет грозить приостановить или же вообще забрать ваш хваленый безвиз?
А поводов для этого более, чем достаточно: увеличение кол-ва нелегалов, как украинских, так и транзитных с Азии, к примеру. Вы же ж раздаете биопаспорта всем налево и направо, плюс границы дырявые и корупция.
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Ваш аргумент в гибридной войне это панамские офшоры Порошенка и сотни трупов наших ребят из-за вашего гребаного Минска. Так что заткнись ты, затычка поршенковского дерма.
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только РАБссияские ШАКАЛЫ спасут Украину,вспомним Историю : 1939 год- 30 ноября_Финляндия,1941 год Германия,1953 год опять Германия,1950 год Корея,1955 год Вьетнам,1956 год Венгрия,1962 год Куба,1968 год Чехословакия,1979 год Афганистан,1980 год Польша,ну а более современное Гоффно РАБссии в Таджикистане 1992 год,в Чечне 1994 год и тд.,вы помните...надеюсь..Вяликия Сталагмиты рулят миром..
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Вопрос Senatoru s -а что в Европе известно о сбитом Боенге? Когда и в какой стране Европы вы последний раз слышали ЛИЧНО об этой трагедии?
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Где то на России....Я иду по росе и ноги мочу ,я почти молодой, я в Европу хочу Безвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8567
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а сколько щастья на репе..... хочешь быть счастлив - будь им.....
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А где европейские зарплаты? вот это был бы АРГУМЕНТ, а без европейских зарплат, зачем безвиз, если туда без денег не пускают?
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Тетка не читает сводки с фронта, так вот, за сутки опять 2 погибших. Какой безвиз для упоротых лугандонов? Вы до каких пор будете злить народ? Я плачу для них за свет и воду, а теперь будьте любезны, не желаете ли в Париж на выходных? Кто будет отвечать за этих неадекватов за границей? Тетка, ау!
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не переживай за тётю - у неё все хорошо.... и безвиз ей тоже не очень нужен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко
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