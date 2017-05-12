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 За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, шестеро получили ранения, - штаб АТО

свеча

Двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро были ранены в ходе АТО 11 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли. Еще шестеро украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО.

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