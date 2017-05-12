 За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, шестеро получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли. Еще шестеро украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО
195 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
По состоянию на 22:00 двое украинских бойцов погибли и пятеро получили ранения, - спикер пресс-центра штаба АТО Миронович(106)
ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию боевиков недалеко от Луганска(21)
На Кировоградщине в последний путь провели морского пехотинца Павла Савлука. ВИДЕО(18)
С сапером 81-ой аэромобильной бригады Ростиславом Чипенко простились в Полтаве. ВИДЕО(16)
Жизнь под обстрелами(0)
Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО(31)
Процедура верификации граждан, отказывающихся от возвращения в ОРДЛО в рамках обмена заложников, будет завершена до 15 мая, - Ирина Геращенко(4)