 За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил Радио Свобода руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.





Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.





Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский союз.



