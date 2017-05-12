 За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция

Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.
Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский союз.
Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.
Решение еще должны подписать и официально опубликовать. Ожидается, что безвизовый режим ЕС с Украиной заработает 11 июня.
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У меня есть загранпаспорт биометрический, он подходит, или надо внутренний биометрический?
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Ми ж не кацапи якісь?
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СБУ там хоть поверхностно фильтрует?
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Только это не человек, это раб. Человек изменит мир под себя, а раб будет искать лучшего хозяина.
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Путин запретил анонимность в Интернете...
Владимир Путин подписал указ, запрещающий анонимность в интернете и вводящий обязательное госрегулирование «похожих на средства массовой информации сайтов.
С полным текстом документа можно ознакомиться на российском государственном портале правовой информации.
Помимо запрета анонимности в интернете, запрета на распространение «некачественных» и «недостоверных» сведений, и обязанности для сайтов «использовать только российские средства шифрования», вводится система обязательных приоритетов, на которые должны ориентироваться создатели интернет-сайтов.
Отныне приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение основанных на них «норм поведения».
Поскольку в документе не оговариваются критерии ресурсов, которых касается указ, то очевидно под действие документа попадают сайты на всех языках, расположенные во всех странах.
Кроме того, для российских сайтов есть отдельное поручение. Им предписывается сформировать «национальную цифровую экономику» обеспечить «сохранение традиционных и привычных форм получения товаров и услуг». Что подразумевается под этими формулировками в документе не разъясняется.
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