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 За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция

Около трех миллионов 300 тысяч граждан Украины по состоянию на 11 мая 2017 года оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Радио Свобода руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.

Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский союз.


Решение еще должны подписать и официально опубликовать. Ожидается, что безвизовый режим ЕС с Украиной заработает 11 июня.

Также читайте: Более 3 млн граждан Украины уже получили биометрические загранпаспорта, - Аваков
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Я немного не понимаю.
У меня есть загранпаспорт биометрический, он подходит, или надо внутренний биометрический?
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Еще нужен внутренний id паспорт, насколько я понимаю
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В том смысле что я зря загранпаспорт в свое время делал?
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Но у меня есть обычный, разве он чем-то плохой?
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Ну я точно не скажу, я видел инструкцию от нашего МИДа там все сказано, что нужно для удачного пересечения границы
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С другой стороны, мне сейчас не до пересечения, так на будущее, вдруг захочу прокатиться.
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Голый-босый жубожилый народ, якому не вистачаэ на грошей на хліб......oh wait
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А єщє прідуркі коториє нє могут пєрєключать раскладку на украінскуйу і пішут русссскімі буквамі украінскіє славА.
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Могу переключить, ну во-первых я прошолся по зрадойобским мемам, ну и во-вторых у меня слабый планшет и иногда виснет, поэтому не всегда рискую переключать расскладку, что не выбил браузер
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Тагда можєт єсть всьо такі смисл паставіть украинскій па умалчанію і нє портіть лйудям нерви РуSSкай расклаткай?

Ми ж не кацапи якісь?
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Можу спілкуватися і українською мовою, можливо прислухаюся до вашої пропозиції
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Господи, да пошутил я, наоборот я знаю, что у украинцев денег намного больше чем некоторые думают и уверен уже в этом году туристический поток в ЕС увеличится
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Как быть с тварями с крымнаша и лугандона?
СБУ там хоть поверхностно фильтрует?
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Есть подозрение, что их еще будут жестко фильтровать на границах таможенники ЕС
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Сегодня ликуешь от танков,а завтра к хунте за паспортом
За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 7089



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Вот так эти мрази и живут,как говорят кацатролли : рыба плавает где глубже, человек живет где лучше.
Только это не человек, это раб. Человек изменит мир под себя, а раб будет искать лучшего хозяина.
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Хохлы доскакались до "безвиза" с Европой в то время, как путинская расея скачет в сторону северокорейского концлагеря
Путин запретил анонимность в Интернете...

За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 1946 Владимир Путин подписал указ, запрещающий анонимность в интернете и вводящий обязательное госрегулирование «похожих на средства массовой информации сайтов.
С полным текстом документа можно ознакомиться на российском государственном портале правовой информации.

Помимо запрета анонимности в интернете, запрета на распространение «некачественных» и «недостоверных» сведений, и обязанности для сайтов «использовать только российские средства шифрования», вводится система обязательных приоритетов, на которые должны ориентироваться создатели интернет-сайтов.

Отныне приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение основанных на них «норм поведения».

Поскольку в документе не оговариваются критерии ресурсов, которых касается указ, то очевидно под действие документа попадают сайты на всех языках, расположенные во всех странах.

Кроме того, для российских сайтов есть отдельное поручение. Им предписывается сформировать «национальную цифровую экономику» обеспечить «сохранение традиционных и привычных форм получения товаров и услуг». Что подразумевается под этими формулировками в документе не разъясняется.За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 3689За последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 3004
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа последний месяц биометрические паспорта получили 100 тысяч украинцев, - Госмиграция
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