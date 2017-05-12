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Все про:Геращенко Ирина (890) экология (979) Донбасс (14509)

 "Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования", - Ирина Геращенко

геращенко

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко обнародовала результаты межведомственного совещания, посвященному экологической ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Важная встреча, посвященная проблемам экологии на Донбассе, техногенным и экологическим рискам, вызванными вооруженной агрессией РФ. В правительстве состоялось межведомственное совещание под председательством профильного вице-премьера Г. Зубко, министров зкологии О. Семерака, ТЭК И. Насалика, временно оккупированных территорий В. Черныша, представителей Донецкой и Луганской ВГА, всех заинтересованных министерств и украинских представителей в минских рабочих группах".

Она продолжила: "Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования как со стороны местных и центральных органов исполнительной власти Украины, так и мира.

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Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. Наши международные партнеры по нормандскому формату готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении восстановительных работ, откачиванию воды, делегированию на место экспертов. Но другая сторона не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой".

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"Очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии столкновения, где нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов. Украинские переговорщики в Минске неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ для предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов.

Очень важно усовершенствовать мониторинг экологической ситуации на Донбассе, срочно уточнить списки всех предприятий на оккупированных территориях, которые требуют внимания и немедленного доступа международных экспертов", - отметила превый вице-спикер.

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Геращенко подчеркнула: "Сложной остается ситуация на Донецкой фильтровальной станции, где хранятся тонны жидкого хлора. В случае повреждения этих контейнеров экологическая катастрофа угрожает всему региону, а ДФС тем временем ежедневно обстреливают.

Поэтому ключевым остается вопрос безопасности, мониторинг представителями миссии СММ ОБСЕ режима тишины вблизи инфраструктурных и экологически опасных объектов.

Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие".

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Та всьо , усбагойтесь. Кому воно треба , і так на ладан тянуло , тепер можете просто розмітки ставить зон , де жити буде не можливо та навіть небезпечно - взалагі ,назавжди, чі поки опять землю не вирівняють та на черепаху не поставлять..
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Смотрели "Безумный Макс"? В этом фильме вся суть - все кто будут пытаться спасти оставшихся неповинных людей принесут войну и анархию в первую очередь к себе домой.
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Вероятнее всего это обернётся трагедией на территориях вольниц, в границах обозначенных Екатериной 2.
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Вы лучше пленных вызволите а не ерундой занимайтесь.
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Обстрелы идут, наши воины каждый день гибнут - пока не до экологии...
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Когда я говорю, что нельзя выйти за пределы среды, это значит, что вы не можете выйти за пределы того, что вы пережили или испытали в жизни.

Жака Фреско «За пределами среды» Токсик-сити Видео https://www.youtube.com/watch?v=WX82IoV9-EE
"Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6505
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования", - Ирина Геращенко
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