 "Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Важная встреча, посвященная проблемам экологии на Донбассе, техногенным и экологическим рискам, вызванными вооруженной агрессией РФ. В правительстве состоялось межведомственное совещание под председательством профильного вице-премьера Г. Зубко, министров зкологии О. Семерака, ТЭК И. Насалика, временно оккупированных территорий В. Черныша, представителей Донецкой и Луганской ВГА, всех заинтересованных министерств и украинских представителей в минских рабочих группах".
Она продолжила: "Экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования как со стороны местных и центральных органов исполнительной власти Украины, так и мира.
Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. Наши международные партнеры по нормандскому формату готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении восстановительных работ, откачиванию воды, делегированию на место экспертов. Но другая сторона не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой".
"Очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии столкновения, где нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов. Украинские переговорщики в Минске неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ для предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов.
Очень важно усовершенствовать мониторинг экологической ситуации на Донбассе, срочно уточнить списки всех предприятий на оккупированных территориях, которые требуют внимания и немедленного доступа международных экспертов", - отметила превый вице-спикер.
Геращенко подчеркнула: "Сложной остается ситуация на Донецкой фильтровальной станции, где хранятся тонны жидкого хлора. В случае повреждения этих контейнеров экологическая катастрофа угрожает всему региону, а ДФС тем временем ежедневно обстреливают.
Поэтому ключевым остается вопрос безопасности, мониторинг представителями миссии СММ ОБСЕ режима тишины вблизи инфраструктурных и экологически опасных объектов.
Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие".
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