 Председатель НАПК Корчак отрицает блокирование проверки деклараций чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Вот повестка дня сегодняшнего заседания. И если кто-то найдет в нем вопросы относительно проведения проверки деклараций, по которым я якобы "блокирую" работу департамента финансового контроля, тот очевидно имеет третий глаз", - написала она.
По словам Корчак, внесенные заместителем председателя НАПК Русланом Радецким "с голоса" проекты решений не имеют юридической оценки, а внесение в повестку дня таких документов противоречит регламенту агентства (п. 7.12 - проекты решений НАПК подлежат юридической экспертизе, которую проводит отдел правового обеспечения).
Кроме того, председатель агентства обвинила Радецкого в скрытой попытке "защитить" отдельных должностных лиц от полной проверки деклараций.
Корчак также обнародовала копию повестки дня заседания агентства в четверг, согласно которой рассмотрение вопросов проверки деклараций чиновников не были запланированы.
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Рябошапка выше рангом конечно же
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