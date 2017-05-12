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 Председатель НАПК Корчак отрицает блокирование проверки деклараций чиновников

корчак

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак отрицает блокирование со своей стороны проверки деклараций чиновников и объясняет отказ рассматривать данный вопрос на заседании в четверг отсутствием его в повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Вот повестка дня сегодняшнего заседания. И если кто-то найдет в нем вопросы относительно проведения проверки деклараций, по которым я якобы "блокирую" работу департамента финансового контроля, тот очевидно имеет третий глаз", - написала она.

По словам Корчак, внесенные заместителем председателя НАПК Русланом Радецким "с голоса" проекты решений не имеют юридической оценки, а внесение в повестку дня таких документов противоречит регламенту агентства (п. 7.12 - проекты решений НАПК подлежат юридической экспертизе, которую проводит отдел правового обеспечения).

Кроме того, председатель агентства обвинила Радецкого в скрытой попытке "защитить" отдельных должностных лиц от полной проверки деклараций.

Корчак также обнародовала копию повестки дня заседания агентства в четверг, согласно которой рассмотрение вопросов проверки деклараций чиновников не были запланированы.

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Председатель НАПК Корчак отрицает блокирование проверки деклараций чиновников 01Председатель НАПК Корчак отрицает блокирование проверки деклараций чиновников 02

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Это он сам строил! Человечки в касках-это все Оверко Ігор
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Я офигеваю от этих "работников". О. Бендер со своей конторой "Рога и копыта" нервно курит в сторонке.
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Эта дура набита\, несмотря на всю критику ее откровенных про@бов, продолжает начислять себе грандиозные премии и вцепилась в эту должность, как вошь в кожух....
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Особое внимание привлекают подписи-Рябошапка-а вслед-просто Шапка
Рябошапка выше рангом конечно же
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