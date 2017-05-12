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Все про:пенсия (1593) Захарченко Александр (183) Рева (196)

 Родители главаря "ДНР" Захарченко получают украинскую пенсию, - глава Минсоцполитики Рева

Родители главаря террористической организации"ДНР" Александра Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории и получают украинскую пенсию, в соответствии с законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что "отцы за детей и дети за родителей не отвечают".

"Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории, они не являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пенсию, и они ее получают, даже не принимая во внимание, что сын в них подонок", - сказал Рева.

Он также добавил, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий является военным пенсионером, но пенсия ему не выплачивается, хотя он имеет право на нее.

"Пусть приезжает к нам и оформляется, после того, как поговорит с органами безопасности", - сказал глава Минсоцполитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход"
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ну или хотя бы в СБУ помурыжили б пару месяцев
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сучья безпека украины состоит из сепаратистов . своих они не трогают !
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Талоны на усиленное питание им ещё выдавайте. Пусть ещё одного такого недоразвитого выродка сделают и воспитают.
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Родители главного торгового партнера Липецкого Патриота...
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Этому дай волю-он и Гондурасе найдет чьих-то сепарных родственников и будет выплачивать насильно..
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Ну и что? И что вы предлагаете лишить пенсии?
Это как то не по Европейски будет.
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Это пипец какой-то. Отправить папашу с мамашей к сынку в ДЫРу и пусть получают там пенсию, свободную от "биндеравцав".
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Вот бы Рева и занялся этим вопросом, а не давал советы по части медицины и мвд:

Система здравоохранения Украины не изменилась вместе с экономическими условиями в стране и оказалась неспособной лечить, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "112 Украина".
Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/sistema-mediciny-ukrainy-okazalas-nesposobnoy-lechit-reva-242851_.html"Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today
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Мне плевать, что они по какому то закону не отвечают за подонка сына. Мне не наплевать, что эти две пенсии могли бы хоть немного улучшить жизнь пары стариков - патриотов Украины
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Взяти їх у заручники і вимагати обміну на наших полонених бійців. Як і за що взяти? Менти знають і вміють. "Бьіл бьі челочечек, а статья найдется".
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Личинки мотодрочера тоже детское пособие получают,вписались в житы по новому
Родители главаря "ДНР" Захарченко получают украинскую пенсию, - глава Минсоцполитики Рева - Цензор.НЕТ 7838



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Аплодирую стоя, вы бы постеснялись подобным бахвалиться, так как это скорее показывает вашу ущербность и несостоятельность!
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Це ж украiнцi Ирка Геращенко всегда их оправдывает. А то, что сын убийца, как-то непонятно...
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