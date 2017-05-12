 Родители главаря "ДНР" Захарченко получают украинскую пенсию, - глава Минсоцполитики Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".
Он подчеркнул, что "отцы за детей и дети за родителей не отвечают".
"Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории, они не являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пенсию, и они ее получают, даже не принимая во внимание, что сын в них подонок", - сказал Рева.
Он также добавил, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий является военным пенсионером, но пенсия ему не выплачивается, хотя он имеет право на нее.
"Пусть приезжает к нам и оформляется, после того, как поговорит с органами безопасности", - сказал глава Минсоцполитики.
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"Родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Они почему-то в "новоросский" рай не едут", - министр Рева(184)
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Это как то не по Европейски будет.
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Система здравоохранения Украины не изменилась вместе с экономическими условиями в стране и оказалась неспособной лечить, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "112 Украина".
Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/sistema-mediciny-ukrainy-okazalas-nesposobnoy-lechit-reva-242851_.html"Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today
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