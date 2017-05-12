Что же касается голосования, то голосовали национальные жюри, зрители стран-участниц второго полуфинала, а также две страны "Большой пятерки" - Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса Украина.
После объявления оценок национальных жюри представителями каждой страны ведущие озвучили количество баллов, которое получил каждый конкурсант по результатам зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов. Все оценки появлялись на экране в прямом эфире.
Таким образом в финал Евровидения-2017 вышли:
Кристиан Костов - Болгария,
Naviband - Беларусь,
Жак Худек - Хорватия,
Джоси Папай - Венгрия,
Аня - Дания,
ІМRІ - Израиль,
Илинка и Алекс - Румыния,
JOWST - Норвегия,
OG3NE - Нидерланды,
Натан Трент - Австрия
В Киеве завершился второй полуфинал Евровидения
В Киеве 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцену песенного конкурса вышло 18 участников, 10 из которых получили возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.
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Земля сделала еще один оборот вокруг Солнца, и к нашей планете снова с неотвратимостью Рагнарека приближается очередное Евровидение.
Я уже писал о том, что эта телевзионная хезболла, раз в году собирающаяся в каком-то иностранном городе, меня мало волнует, поскольку музыка и телешоу для домохозяек у меня проходят по разным и непересекающимся категориям. Придумана она была давным-давно, пятью странами-соучредителями EBU, аж в 1956 году, потому что цветных телевизоров в мире стало уже дохуя, а вот всяких форматов было еще мало. Не было не то шо многочисленных криейторов, но даже их папы-мамы только учились садиться на горшок.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/13/7141129/
Это именно то, чего мы добивались, пытаясь рассказать об Украине миру.
Это именно та репутация, которая нам нужна.
Это именно те впечатления, которые гости должны увезти из Киева.
И это именно депутат Киевсовета Михайленко является, с его же слов «Господом Богом» и «украинским народом», который нажимает на кнопки, сам решая - что нужно киевлянам и гостям столицы, а что - нет.
«А полиция говорит» сообщает депутат - но статистики не приводит. А народ, допустим, говорит, что депутат этот - пидарас, берущий деньги за лобби и проваливающий его, а также специализирующийся на земельных участках - достаточно просмотреть список его законопроектов в КР - но тоже не собрается документально доказывать гендер и интересы депутата - просто говорит, и все. Сплетничает на скамейках. Как полиция. Мы же верим друг другу на слово, правда? Поэтому касательно того, что говорит полиция и кто есть пидарас - достаточно просто сказать и не отвечать за базар.
Как и то что «решение было продиктовано обществом» - что-то я не помню,чтобы меня кто-то спрашивал по этом вопросу. Проводился референдум? Опрос? Возможно, имелось в виду то общество, которое снюхивает кокс с подоконников туалетов в КР,тогда у меня вопросов больше нет.
Репутацию иностранцам и гостям столицы надо не базаром, а делом доказывать. Но когда они уедут, послав нахуй весь этот Киев с его диетическим лунапарком, депутат снова скажет, что общество и это тоже поддерживает.
И это несправедливо, потому что пиздоватыми у нас является не город, и уж тем более, не вся страна, а только несколько гордепов, чьи фамилии я уже предложил вам нагуглить и запомнить. Можете начинать с Владислава «Господа Бога» Михайленко.
***
Хотя во всем виновата Джамала, я бы предложил, чтобы экономические и репутационные убытки Украины от «сухого Евровидения» Господь Бог Михайленко оплатил из личного кармана. После оценки судом ущерба. А то охуенно мужик устроился господом богом и общественным мнением одновременно. За казенный счет и без личной ответственности
Слава Господу Богу, «господа боги» городского уровня у нас еще не обзавелись депутатской неприкосновенностью. Надеюсь, там в кармашке у него что-то еще осталось от маркетового лобби и земельных участков, а не хватит - займет у коллег по голосованию.
Откуда я знаю про земельные участки и не клевещу ли я на уважаемого человека? А ниоткуда. Из той же информационной бездны, что и сам депутат, достающий свое всезнание в качестве "Господа Бога" и "народа Украины". «Общество так сказало» и «полиция так говорит» - разве это не убедительная аргументация? Он твердо знает, что киевляне до принятия его антиалкогольного бреда валялись в грязи как свиньи от Крещатика до Академгородка - киевляне твердо знают, что любой гордеп, 90% внесений которого по земле, неизбежно крысит. Это знания равного уровня достоверности и проверяемости.
Потому что если это на самом деле оболонский депутат, и он еще не съебался с Оболони, от своих избирателей подальше - единственное, что ему можно сказать, так это "не пизди". Потому что я не знаю, что там ему полиция приватно говорит, но что происходит на Мате Залки, 6 до "антиалкогольного закона" и после - имел возможность наблюдать собственными глазами.
Да, и если чо - я не пью. Вообще. Врач не разрешает. Так что лично мне без разницы. Мне, как таможеннику Верещагину, «за державу обидно».
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потом - одним пальуем левой руки мен неудобно, иоблм. О особенно ставить запятые.
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А текст такой:
Как только *подснежник* закончится вдруг
итд итп.
*Боярышник* примем и отрыгнем
ЖЕЛУДОЧНЫМ СОКОМ ЖЕЛУУУУДООЧНЫМ СОООКОМ,
Такая вот правда жизни)))))))))
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