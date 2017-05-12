 В Киеве завершился второй полуфинал Евровидения

Что же касается голосования, то голосовали национальные жюри, зрители стран-участниц второго полуфинала, а также две страны "Большой пятерки" - Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса Украина.

После объявления оценок национальных жюри представителями каждой страны ведущие озвучили количество баллов, которое получил каждый конкурсант по результатам зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов. Все оценки появлялись на экране в прямом эфире.