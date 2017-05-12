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Все про:Евровидение (682) Киев (17042)

 В Киеве завершился второй полуфинал Евровидения

евровидение

В Киеве 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцену песенного конкурса вышло 18 участников, 10 из которых получили возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

Что же касается голосования, то голосовали национальные жюри, зрители стран-участниц второго полуфинала, а также две страны "Большой пятерки" - Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса Украина.

После объявления оценок национальных жюри представителями каждой страны ведущие озвучили количество баллов, которое получил каждый конкурсант по результатам зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов. Все оценки появлялись на экране в прямом эфире.

Также читайте: В первом полуфинале Евровидения определились 10 финалистов

Таким образом в финал Евровидения-2017 вышли:

Кристиан Костов - Болгария,

Naviband - Беларусь,

Жак Худек - Хорватия,

Джоси Папай - Венгрия,

Аня - Дания,

ІМRІ - Израиль,

Илинка и Алекс - Румыния,

JOWST - Норвегия,

OG3NE - Нидерланды,

Натан Трент - Австрия
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Источник: Цензор.НЕТ
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В Москве каляску отправили в Крым петь, не знаю кому она там пела, но место лазеров на карте обозначено четко
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Милявская теперь тоже там пить ( петь) будет
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Новость ни о чем.
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сча опять Петя заговорит. перед сном. новость аж жирненьким выделят
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Следующее евровидение в Беларуси ?! Не даром батька визы на 5 днеи поотменял. Вот жеж предусмотрительный
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Гэты цыган нам не бацька. І к гэтаму Еўрабачанню ён адносін не мае, ён і мову не разумее. Хай лепш у хакей гуляе.
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сегодня было даже интереснее чем в первом полуфинале , больше ярких песен и начало нестандартное с украинскими артистами
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Она теперь по всяким зажопьям типа Крыма гастролирует зато.
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Я за венгра болела!А вот Швейцарию жалко( Девочка в желтом на желтой тумбочке!)Пела хорошо песня хорошая,а вот усы можно было и сбрить)Вообще начало было веселым-Украина стайл! И Верка)
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а что там в сердючкином ролике делали байкеры с косметичками???
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классно оформлено, организовано, а выступление наших артистов в начале просто супер, вот это уровень, такое впечатление, что трансляция не из Киева
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Человек, говорящий с Богом, або Гонять всухую

Земля сделала еще один оборот вокруг Солнца, и к нашей планете снова с неотвратимостью Рагнарека приближается очередное Евровидение.

Я уже писал о том, что эта телевзионная хезболла, раз в году собирающаяся в каком-то иностранном городе, меня мало волнует, поскольку музыка и телешоу для домохозяек у меня проходят по разным и непересекающимся категориям. Придумана она была давным-давно, пятью странами-соучредителями EBU, аж в 1956 году, потому что цветных телевизоров в мире стало уже дохуя, а вот всяких форматов было еще мало. Не было не то шо многочисленных криейторов, но даже их папы-мамы только учились садиться на горшок.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/13/7141129/

Это именно то, чего мы добивались, пытаясь рассказать об Украине миру.
Это именно та репутация, которая нам нужна.
Это именно те впечатления, которые гости должны увезти из Киева.

И это именно депутат Киевсовета Михайленко является, с его же слов «Господом Богом» и «украинским народом», который нажимает на кнопки, сам решая - что нужно киевлянам и гостям столицы, а что - нет.

«А полиция говорит» сообщает депутат - но статистики не приводит. А народ, допустим, говорит, что депутат этот - пидарас, берущий деньги за лобби и проваливающий его, а также специализирующийся на земельных участках - достаточно просмотреть список его законопроектов в КР - но тоже не собрается документально доказывать гендер и интересы депутата - просто говорит, и все. Сплетничает на скамейках. Как полиция. Мы же верим друг другу на слово, правда? Поэтому касательно того, что говорит полиция и кто есть пидарас - достаточно просто сказать и не отвечать за базар.

Как и то что «решение было продиктовано обществом» - что-то я не помню,чтобы меня кто-то спрашивал по этом вопросу. Проводился референдум? Опрос? Возможно, имелось в виду то общество, которое снюхивает кокс с подоконников туалетов в КР,тогда у меня вопросов больше нет.

Репутацию иностранцам и гостям столицы надо не базаром, а делом доказывать. Но когда они уедут, послав нахуй весь этот Киев с его диетическим лунапарком, депутат снова скажет, что общество и это тоже поддерживает.

И это несправедливо, потому что пиздоватыми у нас является не город, и уж тем более, не вся страна, а только несколько гордепов, чьи фамилии я уже предложил вам нагуглить и запомнить. Можете начинать с Владислава «Господа Бога» Михайленко.

***
Хотя во всем виновата Джамала, я бы предложил, чтобы экономические и репутационные убытки Украины от «сухого Евровидения» Господь Бог Михайленко оплатил из личного кармана. После оценки судом ущерба. А то охуенно мужик устроился господом богом и общественным мнением одновременно. За казенный счет и без личной ответственности

Слава Господу Богу, «господа боги» городского уровня у нас еще не обзавелись депутатской неприкосновенностью. Надеюсь, там в кармашке у него что-то еще осталось от маркетового лобби и земельных участков, а не хватит - займет у коллег по голосованию.

Откуда я знаю про земельные участки и не клевещу ли я на уважаемого человека? А ниоткуда. Из той же информационной бездны, что и сам депутат, достающий свое всезнание в качестве "Господа Бога" и "народа Украины". «Общество так сказало» и «полиция так говорит» - разве это не убедительная аргументация? Он твердо знает, что киевляне до принятия его антиалкогольного бреда валялись в грязи как свиньи от Крещатика до Академгородка - киевляне твердо знают, что любой гордеп, 90% внесений которого по земле, неизбежно крысит. Это знания равного уровня достоверности и проверяемости.

Потому что если это на самом деле оболонский депутат, и он еще не съебался с Оболони, от своих избирателей подальше - единственное, что ему можно сказать, так это "не пизди". Потому что я не знаю, что там ему полиция приватно говорит, но что происходит на Мате Залки, 6 до "антиалкогольного закона" и после - имел возможность наблюдать собственными глазами.

Да, и если чо - я не пью. Вообще. Врач не разрешает. Так что лично мне без разницы. Мне, как таможеннику Верещагину, «за державу обидно».
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Это Горький Лук. Стоит давать ссылку на автора, размещая подобные материалы.
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это знают все.(ну кроме упоротых случайно забредших сюда кацапов)
потом - одним пальуем левой руки мен неудобно, иоблм. О особенно ставить запятые.
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В стране война, а в правительстве конкурс педера.ов .Очень уместно, бюджет же у нас как раз на траты каких-то певичек!!!
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Как в ДНР? Ничё? Денег нет, новы держитесь!
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Это точно,шо то делается в нашей стране не по людски,новости с похорон погибших,вроде соболезнования и тут же радости от свистоплясок,хреновым кончится этот пир во время чумы
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Открытие этого полуфинала так понравилось. Талантливый украинский народ!
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Норвежец позаимствовал стиль нашей любимой The Hardkiss . У Литвы хорошее выступление - жаль , что Литва не вышла в финал . Второй полуфинал был сильнее первого , да и учли некоторые погрешности технического характера.
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Рашкинцам надо было песню на стихи Есенина немного причесать и тогда х с ними можно было бы и пустить.))
А текст такой:
Как только *подснежник* закончится вдруг
итд итп.
*Боярышник* примем и отрыгнем
ЖЕЛУДОЧНЫМ СОКОМ ЖЕЛУУУУДООЧНЫМ СОООКОМ,

Такая вот правда жизни)))))))))
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а Украина не участвует в евровидении что ли? или слабенько спели?
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Украина никогда слабенько не поет,она всегда в финале выступает к вашему сведению
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срашки от безвыходности себе болгарина прицепили)))))))))кацапы такие жалкие всегда...
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесВ Киеве завершился второй полуфинал Евровидения
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