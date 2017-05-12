 Цель России - сорвать попытки Украины интегрироваться в западные институты, - глава Нацразведки США Коутс

Документ опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Москва сохранит влияние на Киев с целью срыва попыток Украины интегрироваться в западные институты. Президент Владимир Путин, вероятно, будет оказывать давление на Киев по нескольким каналам, в том числе посредством действий на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых сепаратистов. Москва также стремится подорвать хрупкую экономическую стабильность Украины и сохранить политическую расщепленность этой страны", - прогнозирует Коутс.
По мнению директора Нацразведки, украинская оппозиция склонна к политическим уступкам Кремлю.
"Продолжающийся конфликт на востоке Украины ограничивает готовность и способность Киева к компромиссу, усложняя перспективы реализации Минских соглашений. Россия в значительной степени контролирует уровень насилия, колебания которого использует для оказания давления в переговорном процессе", - считает Коутс.
1126 25
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен(127)
Беца о визите Климкина в Вашингтон: У американской стороны есть четкое понимание того, что такое российская агрессия(36)
"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО(74)
Боевики 37 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, "Град-П", вооружение танка, БМП и БТР, - штаб(4)
Подменить крымских татар: технология чудовищной российской лжи(0)
Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом(89)
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов банка в России, - Данилюк(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для людей, которые еще несколько лет назад всех нас считали "русскими", это достаточно четкая и весьма правильная оценка ситуации.
Ответить
Ответить
Ответить
ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ - «Как управлять рабами». Советы античного топ-менеджера Древнеримский справочник по кадрам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да хоть бы она надорвалась кровожадная !!!!
Ответить