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 Политика Украины, За рубежом
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 Цель России - сорвать попытки Украины интегрироваться в западные институты, - глава Нацразведки США Коутс

сша нацразведка

Стратегической целью Москвы и в 2017 году остается срыв попыток Украины стать частью европейского сообщества. Об этом говорится в ежегодном анализе угроз миру и стабильности, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Документ опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Москва сохранит влияние на Киев с целью срыва попыток Украины интегрироваться в западные институты. Президент Владимир Путин, вероятно, будет оказывать давление на Киев по нескольким каналам, в том числе посредством действий на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых сепаратистов. Москва также стремится подорвать хрупкую экономическую стабильность Украины и сохранить политическую расщепленность этой страны", - прогнозирует Коутс.

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По мнению директора Нацразведки, украинская оппозиция склонна к политическим уступкам Кремлю.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины ограничивает готовность и способность Киева к компромиссу, усложняя перспективы реализации Минских соглашений. Россия в значительной степени контролирует уровень насилия, колебания которого использует для оказания давления в переговорном процессе", - считает Коутс.

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Какие очевидные выводы))).Ее цель просто,воспользоваться ватой Украины и восстанновить империю.Тут даже в цру не нужно работать))))
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И воспользоваться европейской ватой, что бы отомстить Западу за развал совка и развалить ЕС и НАТО
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Да Европе на нас покуй.Они думают только о себе.
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Это для нас они очевидны.
Для людей, которые еще несколько лет назад всех нас считали "русскими", это достаточно четкая и весьма правильная оценка ситуации.
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да тут судя по форуму еще до половины украинцев не дошло...поддерживают всякие жопоблоки и им подобных и с подачи гэбни кремлевской клеймят действующую власть в Украине....
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Отрубить этим каналам головы и отослать хуйлу
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В Донбасс надо вводить голубые каски без участия параши естессно.и дать базировки НАТО. Посмотрим как хуйло будет стрелять.
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Если бы только россия было бы пол беды,так ведь свои же упираются.
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Та ладно, українська влада і сама непроти повернути все в зад і взять курс в обійми з раісею от тільки цинічні бендерівці не дозволяють
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Новый шапочный знакомый. Кандидат на Ростов
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Странно - но у "нашей" власти и у ГРУ РФ цели абсолютно совпадают !
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Так помогайте Украине,восстановить демократию и стабильность! Вы же наши гаранты! Санкции вводите хуйлу .
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В Украине без показательных " казней" ваты не обоитись . После Одессы 2 года сидели не шелохнувшись, опять позабылись. У ваты короткая память
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Необыкновенно проницательный чел. Это сколько ж надо было информации переварить чтобы такое сообразить? Головааааа!
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===Цель России - сорвать попытки ===

Да хоть бы она надорвалась кровожадная !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель России - сорвать попытки Украины интегрироваться в западные институты, - глава Нацразведки США Коутс
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