 Украина работает над привлечением лоукостов в страну, - Порошенко

"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.
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а потом и повышение пенсионного возраста, и доллар за 35, и с/х земля по 500 уе за сотку.
в бюджет ПФ ежемесячно идет на 40% больше взносов. пенсии на 40% можно было поднять еще в феврале. но копят и подымут вдвое в сентябре. перед выборами.
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Дружище,да ты Америку открыл
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не ведуться те кто зарабатывает сколько есть желания и потребностей в деньгах.
вообще плохо у властей с доверием от тех кто свое маленькое дело или большой проэкт организовывают быстрей нежели всемогуая гос машина.
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https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b5.html
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да показывай не стесняйся...
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Киев- Харьков - 69$ в обе стороны с ручной кладью без багажа. + 12$ багаж до 20кг. Мау
Киев-Варшава - 143$!!!!!!!! Без багажа!!!! (в обе)
Киев-Кишенёв - 146$!!!!!!!!! без багажа!!! Мау (в обе)
Киев-Минск - 153$ C багажём) Белавиа (в обе)
Киев-Стамбул - 184$ с багажём. Пегасус (в обе).
В Украине одни из самых дорогих билетов в мире на самолёты! Это факт.
К примеру у нас Мау давно монополизировал весь авиарынок. В Белоруссии это сделал белавиа и тд.
Поэтому выбирайте - поезда или автобусы).
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