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 Экономика, Общество
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Все про:Порошенко (12840) авиасообщение (321) лоукост (19)

 Украина работает над привлечением лоукостов в страну, - Порошенко

лоукост

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что разработана программа по привлечению лоукостов в страну.

"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.

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Украинский лоукост это впятером на авто через венгерскую границу, а дальше автостопом
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С Вашими то запросами на размер взятки за лицензию, у нас любой лоукост по цене сравняется с королевскими авиалиниями Британии.
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АТО закончил за две недели,торговать перестал с парашей,визовый режим с агрессором ввел?
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Перестать торговать?Ты понимаешь что такое ВТО?Да кацапстан нас жалобами закидает,бедет требовать компесаций,а може и санкций.это гибридная война деткаа не вторая мировая,прывыкай мир меняется
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Иди скажи это семьям погибших воинов,прокладка соево-минстецивськая.
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Вот видите старается,а вы не благодарные гоните на нашего Президента
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у шоколадного выборы на носу...
а потом и повышение пенсионного возраста, и доллар за 35, и с/х земля по 500 уе за сотку.
в бюджет ПФ ежемесячно идет на 40% больше взносов. пенсии на 40% можно было поднять еще в феврале. но копят и подымут вдвое в сентябре. перед выборами.
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Хотят пенсию поднять перед выборами?
Дружище,да ты Америку открыл
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Так будет всегда,пока биомасса будет вестись на такие подачки
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большинство тех кто живет на фиксированую ЗП или соц выплаты, - всегда будут вестись. это их единая надежда получать больше.
не ведуться те кто зарабатывает сколько есть желания и потребностей в деньгах.
вообще плохо у властей с доверием от тех кто свое маленькое дело или большой проэкт организовывают быстрей нежели всемогуая гос машина.
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Такое впечатление создается, что петця нас готовит к массовому переселению с лишением гражданства.
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Если ты кацап,готов купить тебе белет и помогу вещи отвезти на вокзал
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Вася, не плети здесь шоколадный бред, иди уже спать.
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Цензор решил петю пропиарить,где есть условия,там лоукосты работают.Чинуши наши просто не привыкли работать без откатов)))
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Шо тікать зібрався? Так ми скинемось як шо шо
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А кто такая Тимошенко?это та каторая получила откат от Хуйла за газ по 500 баксов?
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покажи квитанцию на уплату газа времен Тимошенко,
да показывай не стесняйся...
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чучело, тимошонка конечно, сука, но от тебя очком шоколадным за версту разит, воспользуйся советом предыдущих, не воняй здесь, иди спать.
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За несколько десятков евро,туда и обратно,во пэтра поперло
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ну здесь реально можно так летать . Год назад летал семьёй ( 3 взрослых , 1 ребенок ) в Лондон за 280 € , а перед новым годом с 23 декабря по 3 января за 153 € за троих туда и назад .
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С такими условиями для инвесторов в Украину могут зайти не лоукосты, а лохокосты. В Европе идиотов нет. Так что не надо бить себя ушами по щекам.
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А почему везде лоукосты,а Украина в лидерах по ценам и уже не только билетов.
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Гнойсман уже в совок спустился,на айситиви уже крутили его рекламу в стиле генсек встречается с народом)))
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Так надо,те кто голосовал за Порошенко это та биомасса что голосовала за Януковича,а они любят такие информационые подачки,
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Пытаются бабушек вилкулши перехватить.Такое впечатление,что вернулся 2014 год.
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Я когда его рекламу сегодня увидел,я подумал,что в совок вернулся)))Один в один,где соя,где оценка клипа))
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Все нормально,пипол хавает.Этот ролик не для тебя
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А теперь откройте интернет и найдите билеты в любую страну мира за несколько десятков евро из Киева)))). Ещё раз повторю в любую. Никогда не найдёте! Их нет в природе.
Киев- Харьков - 69$ в обе стороны с ручной кладью без багажа. + 12$ багаж до 20кг. Мау

Киев-Варшава - 143$!!!!!!!! Без багажа!!!! (в обе)

Киев-Кишенёв - 146$!!!!!!!!! без багажа!!! Мау (в обе)

Киев-Минск - 153$ C багажём) Белавиа (в обе)
Киев-Стамбул - 184$ с багажём. Пегасус (в обе).
В Украине одни из самых дорогих билетов в мире на самолёты! Это факт.
К примеру у нас Мау давно монополизировал весь авиарынок. В Белоруссии это сделал белавиа и тд.

Поэтому выбирайте - поезда или автобусы).
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Да,Мау у нас не из дешевых.Очень хотелось бы,чтобы они цены скинули.Мне с ними как-то увереннее и спокойнее летать,доверяю что-ли.Но цены-капец
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Ну, если самый честный за всю историю президентов Украины гешефтно-оффшорный барыга сказал - так оно и будет если бы хотели себе любимым конкурентов пустить - давно уже пустили бы.................
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина работает над привлечением лоукостов в страну, - Порошенко
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