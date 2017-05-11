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Все про:Аваков (2497) арест (10246) День Победы (1084) Днепр_город (2635) титушки (512)

 Титушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

днепр титушки

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал информацию о том, что один из участников нападения на ветеранов АТО на День Победы в Днепре арестован на два месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Первый днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.. и вилкулы не помогли...Далее гарантированно будет".


Титушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца, - Аваков 01Титушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца, - Аваков 02

Пользователь Фейсбука Вячеслав Поездник написал: "Видео из зала суда по первому титушке.
Суть такова, что титушка пришла к памятнику встретиться с другом, фамилию не помнит, только имя, на вопрос судьи зачем он наносил удары потерпевшему ногой по лицу и телу ответить не смог, адвокаты уводят стрелы и принесли нарезки видоса, что их титухан ни кого не бил, прокуроры опротестовали видос так как он смонтирован!

Титушка говорил, что приехал к брату в Днепр и брат с адвокатами просили отпустить титушку под домашний арест или на поруки к нему домой но только не сажать в тюрьму его брата. Итог суда - 60 дней на нарах или 128 000 грн. залога. Звук на видео очень плохой, простите, но какой есть.

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Можна ж зробити так, аби винесли його ногами вперед...
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или принесли потом назад..из под подъезда..в виде трупа
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реформа полиции - мусоров переодели в новую форму и посадили на новые тачки..а гнилое мусорское мясо так и осталось-гнильем!
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страшно не наказание , а камера с бродягами ))) Для некоторых и три дня были муками (знаете что такое кипящее масло получить в лицо?) А для некоторых и сутки в камере заканчивались деревянным бушлатом....
Надеюсь....
Аминь..
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Да ничего ему там не будет, статья у него не стрёмная да и сам он на смазливого мальчика не похож. Будет нормально себя вести и никто его не тронет. Это на малолетке беспредела много а на взросляке кипящим маслом без причины обливать не будут. Заедет в хату, пробьют за что сел, чем дышит и если на воле серьёзных косяков не было то нормально отсидит. Через 2 месяца выйдет и будет пальцы загибать по хлеще чем до отсидки.
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Ждем награждения титушки гарантом.
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так за порванный же патрет ареставали !!!
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2 месяца? Ну афигеть.

Он бы дольше от азовцев по подвалам прятался.
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главное чтоб "азовцы "узнали где и когда его выпустят
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Это, кстати, проще, чем искать его от Шепетовки до Владивостока.
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2 месяца это срок ареста на период следственных действий ... по-крайней мере так логично.
Если на следующей недели, таким же образом не арестуют хотя бы ещё одного, то это будет обозначать, что я ошибался.
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Из всего нужно извлекать пользу - ясно , что Вилкула никто тронуть не посмеет , НО - общество должно по максимуму не упускать из виду этот случай , что бы титухи 5-й угол , для себя не смогли найти ... Тогда в следующий раз они подумают - да нафиг , с этим связываться - себе дороже будет
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А если собрать волю в жменю и посадить десяток вилкулов - то титушня сможет и дальше спокойно тренироваться, никому не создавая проблем... Может лучше корень рубать, чем ветки трусить?..
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Естественно лучше - но кто ж это будет делать ?
Власть своих никогда не обидит , а народ если сам начнёт - будет анархия и тогда точно "пуцин нападеть" ... ((
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Рожа где то на снимках еще "светилась" (( Может и где то андимайданил ?? Ощущение что где то видела. Надо будет просмотреть фотки где титушня и антимайдановцы орудуют
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Вроде задержаны семеро титушек, а на 2 месяца посадили только одного. А остальных уже отпустили?
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Не гони картину.... это тебе не в раисе за 5 минут всех пересажают.... тут по закону пока раскачаются да еще палки "вилкулята" в колеса вставляют.... (((
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Лысый дело говорит - "раскачается" и "по закону" всё будет. По закону "венских договорняков". Как и хотело 54%- ое стадо.
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не были вы батенька на избрании меры пресечения. Были бы - такую ахинею не городили бы
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В тесную камеру его к петухам и туберкулезникам. Через два месяца чтобы вышел и сразу в туалете повесился.
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пару титушкам такое устроить и потом раздуть в сми и переименовать их из "титушки" в «петушки» и дело сделано . Желающих я думаю уже не будет !
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Питушка то так пушечное мясо, оно наверное, и не помимает где и шо оно. Неплохо арестовать также кого-нить из тех кого они охраняли и кто им охранку проплачивал
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Да этому телу говорили пойдешь никто не тронет,но беркута решили атошникам отомстить,этого не ожидали.Скоро выпустят,ему парится нечего.
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и всё? офигенно. я представляю, если бы в Израиле военных избили, чтобы было
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Не сравнивайте отношение Израиля и Украины к своим ветеранам... и военным... и врагам...
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я всё понимаю, но надо сравнивать. или мы таки скоты?
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а по стуті він то правий, ти ж розумієш що так і є на сьогодні
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Вот только что с этим делать - не ясно пока что ...
П.С - на сегодняшнюю акцию Коханивского против Авакова - почти никто не пришёл ... Значит - все довольны , всем нравится ?
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всем надоело просто. для этого и затягивается это непонятное АТО, полностью разосраны и обгажены, люмпенизированы перед населением добробаты, а нации нет, извини, есть население, стадо баранов. вон, турецкие бараны и то смогли кацапский разведчик потопить, а мы не можем в кулак собраться.
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Признание болезни - первый шаг к выздоравлению ...(так врачи говорят)
Вот только вопрос остаётся - делать нам чего ?
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Как по мне, баланс белого в камере на правом снимке слегка нарушен. Как вы считаете пановэ?
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А шо делали все вокруг, когда били и винтили атошников? Смотрели и фотали.
Это ведь не проблема титушек, полиции и военных. Это проблема всего общества.

В Израиле есть четкое понимание независимо от взглядов, интересов и жадности:
военные - это наша главная защита
военные - это мы сами (потому, что там служат все)
тот, кто против наших военных - враг.

А у нас через одного об армии знают только из интернета и кино, а патриотизм ограничивается только словами и лозунгами.
Ну какая нах война в уютном офисе или с девкой-зажоплянкой, которую вечером разводишь в кафешке?
Оно так было во время Майдана, когда люди просто пофоткаться на баррикады приходили между работой и гульками. Оно так осталось и сейчас.
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Правильно - а всё почему ?
Да потому что 90% нашего населения это вообще не касается ! Как майдан так и "АТО" эта ... Люди же всё видят - барыги продолжают богатеть , а бат"Мажор" успешно высадился на Канарах ... Нет ощущения войны - есть (как и все 25 лет) ощущение тупой безнадёги .
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Нет. Не потому. Это метальный многовековой сбой под названием "моя хата с краю".

И нифига у этих гнилых мещан не безнадега. У них самая обычная обывательская бытовуха, которую они жили, живут и будут жить, если их не сломать, при любой власти.

Но конечно всем удобнее в собственной сцыкливости и равнодушии обвинять буржуинов, барыг, олигархов или неправильного бога.
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На месте происшествия пристрелили бы сразу. И всей этой тягомотины и скандала просто не было бы, как и побития ветеранов АТО.
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Конечно разные.
Страна, в которой в армии служит и защищает Родину большинство и страна, в которой от армии косит большинство, а служит и защищает меньшинство.
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Угу, в Израиле в армии хреновая туча эфиопов служит и копы их 3.14здят постоянно...
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серьёзно? шо, население вот так подходит и 3,14 здит?
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В теории, израильского солдата нельзя от3,14здить, потому что даже в увольнительную они уходят с оружием. Но относительно недавно у них был скандал, что солдат "эфиопского происхождения" ехал на велике, не услышал как менты попросили его остановиться, то они его догнали, затащили в подворотную и устроили "ночь в Бронксе". Таки начались разборки, и оказалось что с "эфиопами" это происходит не так уж редко
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А не поднял бы народ хай, сидело бы это армянское радио и молчало бы в тряпочку.
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Посадили на два месяца пока следствие идёт плохо, не посадили бы тоже плохо. Вас хер поймёшь. Может хватит уже ныть.
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Может хватит перемогу лепить,кто сука допустил ,шо после Майдана вся эта шушера так вольно себя чувствует и взялась за старое,залазь в будку и не гавкай
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Только один? Ну это аваковская победа. А как там менты? Югик, как там менты? К стати, а сколько этих ментов-бройлеров в АТО было. Или эти менты, по приказу воров, как всегда только толпой на безоружных кидаются?
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Да было уже: и паша губарев,и "топаз" и ещё не один.
Но кто из этих пидоров получил реальный срок,а не арест до внесения залога и последующее оправдание или "закрытие дела за недостаточностью улик"?
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Ну вот и сказке конец. Виновный найден и наказан
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Диды-переодевалы, або Маскарадость со слезами на глазах

Игрища с переодеванием издавна были любимы на Руси. Сперва они были простонародными, с переодеванием в медведей и дураков, и церковь люто критиковала «напялены личины бесовския» и пляски с дудками, как отвлекавшие от молитвы и работы, потому что в те времена молитва заменяла телевизор, а работа была работой, вместо протирания жопы и тачпада в офисе.

Но потом Русь разделилась на Русь-Украину и Россию-Московию, строгие Рюрковичи кончились, подавившись шахматами и припадошно падая головой то на папкин жезл, то на собственный ножик, наступили просвещенные романовские времена, и переодеваться начала уже знать. Сперва Петр Первый переодевался то плотником, то капитан-бомбардиром, а ко временам Матушки Государыни Екатерины Второй придворные «машкерады» стали неотъемлемой частью культуры местной элиты. Церковь попыталась возражать, но, понаблюдав за судьбой сферического протопопопа в аввакууме (да знаю я, знаю как его звали, не учите), решила не выебываться, вспомнила кто тут Помазанник Божий, и сделала на этом месте послабление. Чем больше нагрешат - тем больше покаются.

В дальнейшем судьба праздников с переодеваниями менялась от переодеваний маскулинных девиц в гусаров из фильма «Гусарская баллада» до переодевания несовершеннолетней девочки в гигантский хуеобразный костюм кукурузы с пупырышками, заставлявшими пионервожаток нервно сжимать колени, из фильма «Добро пожаловать, або Посторонним вход воспрещен».

Большевики вообще достигли совершенства в переодевании, и если до них человеки переодевались, преимущественно в других человеков или животных (не считая робких попыток французов во времена марсельезы обряжаться в символы Свободы, Равенства и Братства - и даже были специальные люди,объяснявшие неграмотной толпе, тыча указкой, что «это не блядь с одной сиськой наружу, а Французская Республика»), то коммунисты во времена своих ритуальных шествий могли переодеться в любое существо, явление или даже понятие.

Можно было встретить людей в костюмах Мирового Капитала, Бытового Алкоголизма или Перевыполнения Плана. А однажды, еще пионером, я видел мальчика-Сатурна (в смысле планеты, а не древнеримского бога), с планетарным кольцом вокруг пояса, из-за которого он не мог зайти в туалет Дворца Пионеров, и на моих глазах планета чуть не обоссался, а также девочку-«двойку по математике», больше похожую на красную кобру в белых колготках.

На сегодняшний день дня ритуальное переодевание в России соблюдается только для проведения трех праздников - Хеллуина, Нового года и Девятого мая (если не считать многочисленные корпоративы, на которых пьяное быдло переодевается в топ-менеджеров). На Хеллуин переодеваются взрослые, на Новый год детям напяливают шапки с заячьими ушами, а вот на Девятое мая проходит общее переодевание с милитарным уклоном.

Новогодние детские заячьи уши завязываются на макушке или под подбородком, ко лбу прикалывается звездочка, и получается ушанка лыжного диверсанта Карельского фронта - это в эконом-варианте, в бизнесовом сегменте детям шьют крошечные костюмчики энкавэдистов с пистолетиками, из которых даже воробья не застрелишь, не то что бойца в спину, а лакшери-эксксклюзив предлагает коляски на гусеничном ходу и миниатюрные копии звезд Героя Советского Союза из металла банковской пробы 999 (при покупке пяти звезд - бонусом Звезда Героя Соцтруда).

Взрослые тоже марафетятся по-фронтовому. Глядя на медсестер с юбками чуть выше трусов и кирзяках на шпильке, мужчин, в пилотке поверх спортивного костюма, в голову приходят два популярные на фронте (но запрещенные в СССР) песни - «Ползет по полю санитарка, блядь-Тамарка» и «Меня вызывает особый отдел - почему ты с танком вместе не сгорел?»

Особенно отжигают диды-ветераны победного, 1945-го года рождения. В этот день они, как лыжники, ходят на двух палках, вместо одной, потому что старческие колени с артритом при одной палке не могут удержать суммарный вес медалей и орденов на кителях. В этот день черти отключают Брежневу сковородку и включают телевизор, и бывший политрук и генсек воет в аду от зависти так, что остальные грешники в ужасе замолкают. А ведь Леонид дорогой наш Ильич был реальным комбатантом, сорок раз добровольно ходил в десант на Новую (или Малую?) Землю, где больше одного дня прожить было проблематично, и один раз после подрыва на мине его из воды багром вытаскивали.

Ну любил он цацки, простим старику его слабость к коллекционированию, но если бы кто-то в 82 году сказал мне, что будут люди, превысившие Брежнева по числу наград, не будучи ни ветеранами, ни генсеками, я, будучи тогда 11-летним мальчиком, заподозрил бы в ненормальном дядечке маньяка, возможно педофила, и с криком "помогите!" бы побежал к ближайшему таксофону звонить милицию (звонок без двухкопеечной монеты).

Но когда по улицам Москвы бродит человек с хуем во лбу (простите, с пушечным стволом в картонной шапке-танковой башне), и на него, скучая смотрит милиция, и это нормально - тут явно не день памяти, а «машкерад» с переодеванием в кукурузу, получивший разрешение от Сената и Синода и лично одобренный Его Императорским Величеством.

***
Удивляясь российскому карнавалу, мы упускаем из виду одну важную вещь. Спустя столько лет после войны, когда уже дети тех дидов остались в ведомстве пенсионного фонда, россияне отмечают не столько день победы над нацистской Германией, сколько абстрактный и солидарный День Победы Вообще.

Побед у России настолько много, что они напоминают мушиный рой «некрупные но дохуя», а поскольку, следуя заветам Штирлица, запоминается последняя фраза, то реперной точкой стала «война Вов», всосав в себя все остальное - от щита, прибитого над Олегом на врата Царьграда до победоносного разгрома сирийских коровников реактивными штурмовиками.

Последняя фраза таки запомнилась лучше всего, потому что остальные победы россияне помнят на уровне «разгром Дмитрием Невским татарских орд на льду Куликова поля», или «победа над нацистскими шведами Наполеона». А первый раз попав на Красную площадь средний эрзянин спрашивает у местных - кто из двух дядек на памятнике будет тот самый гражданин князь Минин-Пожарский, который сидит, или который зигует? Ибо эти имена настолько же едины в коллективной памяти народа, как Маркс-Энгельс и Петров-Водкин.

Как совершенно четко и ясно сформулировал в очередной своей байке лейб-байкер Залдостанов, чьи несокрушимые мотоколонны опять были отброшены от Берлина ленивым и сонным польским пограничником: «мы должны покрыть себя славой своих дедов». Оно и понятно, голым ходить неприлично, и если своей славы нет, то надо прикрывать срамные места дидовской славой, или хотя бы переодеванием в дидов.

Однако, дидовской славы на всех не хватает, поэтому приходится одни победы воровать у других, другие сочинять, третьи отпиливать персональным кусочком от общих и праздновать в отдельный, собственный День Победы. «Руки прочь от нашего Гитлера!» - говорят россияне, отмечая Русскую Победу над Всеми не 8 мая и не 2 сентября, а в свой собственный день. И, чтобы «не смущать простые умы», видимо, и решили праздновать все сразу, гамузом, шумно и весело, с маскарадом и зарезервировать для России отдельный столик в ресторане Истории, не пуская за него по принципу "а вы с какой стороны приглашены - от жениха или от невесты?".

***
Маленькая справка. До захвата Украины (именно захвата, а не воссоединения, потому что до Екатерины Украина рассматривалась, скорее, как союзник, а не часть империи) победная история России состояла из серии сокрушительных пиздюлей, перемежаемая редким военным фартом - типа разгрома измотанного и блокированного шведского корпуса под Полтавой, в тысячах километров от своего дома и без коммуникаций. Сам факт того, что он туда забрался, говорит о многом.

Да и то - из этой истории кацапы помнят только Мазепу, совершенно забыв о том, что большая часть козачества и старшины Мазепу не поддержали - из-за чего ему, собственно, и пришлось бежать, а не развернуть партизанскую (или даже полномасштабную освободительную) войну против довольно подряпанного уже московитства. А жаль.

Даже татаро-монгольское завоевание - итог удельного раскола Руси, устроенного протокацапом Андреем Боголюбским, которому больше подошло бы погоняло Чертоебаный и наплодивший Великих Княжеств больше, чем хомяк потомства. В итоге битвой на Калке командовало аж четыре князя, а впоследствии монголы брали одно Великое княжество за другим, пока остальные, столь же Великие, гадали «пронесет - не пронесет». Пронесло всех, правда в другом смысле, кроме Александра Невского, который поскакал в Орду проноситься добровольно, и Даниила Галицкого, который отбрыкался.

И только тогда, когда немка Екатерина оценила призывной потенциал «малороссийской рекрутчины», который можно было легко и быстро набрать на месте, а не гоняться за ней по бескрайней России, выманивая из лесу мордву водкой, а кержаков псалмами, начались победы, организованные по типу: набрали в армию хохловъ - мир подписали в Петербурге - очередная победа «русскаго оружія» и сакральная земля.

Так и пошло: каждый второй-третий в колоннах Кутузова, батальонах Ермолова, армиях Жукова был «малороссийский» или «белорусский» рекрут, а победы записывались за тем, кто принимал акт капитуляции. Олекса Берест, Милитон Кантария, Михаил Егоров - сколько из них было русских?

Естественно, при таком раскладе редкие победы «русского оружия» надо беречь, холить и лелеять, чтобы к ним не подмазались очередные союзники, и не разводили собой и без того жидкие щи побед. А чтобы делать щи погуще, надо одеваться как долбоебы, лепить на машине анекдоты про трофейный мерседес, на самом деле взятый в кредит в немецком же банке, и стрелять ктайскими шутихами в
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и стрелять ктайскими шутихами в небо, короче - вести себя как сумасшедший в троллейбусе. Потому что при таком шухере, волей-неволей, остальные обернутся и спросят - а что там такое русские празднуют? Вот-тут-то русские им и напомнят - кто на самом деле выиграл все войны, отдельно от всех. А если и проиграл - то не сдался. Что логично: сдаться в плен, когда тебя цепью гонят на немецкие MG, или на твой хилый плотик из говна и коммунизма пикирует «штука» - технически сложно.

Так что «победа или смерть» как открытая декларация решимости, мужества и уверенности в своих силах, учитывая что после каждой победы жить победителям в России все хуже и хуже, превращается в коровий выбор «на молоко или на мясо?»

Шо тут праздновать россиянам - мне трудно понять. Наверное, радуются шо диды, с точки зрения коровы-обывателя, уже пошли на мясо, а они пока еще - только на молоко.

Зачем только при этом переодеваться в мясо, совершенно точно понимая судьбу этого мяса в будущей войне, и отношения к нему любой, абсолютно любой российской власти после? Может быть, тогда, есть смысл заранее сделать свою фотографию в хорошем ателье, чтобы внукам было что носить на палке в колонне «бессмертного полка хирургических отходов», и с подписью «Мой дед, Н.М., 30-60 лет, №1292, 7-й участок»?

О будущем надо думать заранее.

***
Чтобы меня не обвиняли в оголтелой русофобии, могу предложить две дополнительные скрепы бонусом к празднику.

Первая. Универсальным решением может быть гражданская война, потому что в таком случае кто бы ни победил, побеждает Россия. Это в Древнем Риме постыдились организовать Триумф для Марка Красса над собственными рабами (большинство которых было италиками), ограничившись более скромными Овациями. А в России - многие боевые ордена были учреждены еще в Гражданскую, за уничтожение собственного народа. Кроме того, многие с удовольствием носят награды за Чечню - я только не уверен есть ли медали «За взятие Грозного» и «За Беслан» и запрещено ли их ношение специальным секретным указом - или орденоносцы боятся, что им тупо морды на улице начнут бить.

Поэтому пожелание очередной гражданской войны для России - это не проклятие. Это пожелание еще одной победы «русскому оружию» - это я вам как украинец говорю, гражданин страны заебавшейся вести «гражданскую войну» с соседней страной.

Вторая. Раз уж праздник и так, и эдак стал мистическим и соборным, праздновать его по старому стилю. Во-первых, духовно и церковно, во-вторых, уже совсем станет непонятно - кто какого гитлера победил, и союзники, наконец, отъебутся со своим надоедливым участием. В третьих - 26 апреля это еще один день победы московских мудрецов над мирным атомом, и можно будет знатно потроллить хохлов Чернобылем в стиле «можем повторить».

А можно и два раза праздновать. Как Старый-Новый Год. Вдвое больше водки, веселья, карнавалов и победы. И костюмчик «деда» для младенца, кстати, уже готов, а дети, знаете как они быстро растут, на следующий День Победы синее галифе юного энкаведешника перешивать придется, а сапожки вообще менять через сайт «детивоевали».

Берте, россияне, пользуйтесь, мне не жалко. Строчи, пулеметчик, на швейной платочек, маскарад не за горами. Победа воскресе - воистину воскресе.
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Аваков, а на сколько сядет мусор, который нанимал и прикрывал эту мразь? Бойцов фронтовиков избивали в основном мусора. Титушек вели и прикрывали тоже мусора. Где хоть одна гнида сидит и ожидает своего справедливого суда? Аваков, хватит нас разводить на своих мусорских понтах. Тебе самому скоро отвечать. СКОРО!!!
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Было бы хорошо взять конкретно за жопу этих "вилкуло-аваковцев" и отправить в АТО.
Только оружие ни в коем случае не давать,а для рытья окопов и постройки блиндажей для наших Парней сгодились бы.
Да и как Родину любить-там бы объяснили доходчиво:до печёнки-селезёнки и прочего их гнилого нутра.
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Понятно,спрятали что бы в живых остался,в камере менты в обиду не дадут.И за одно кость народу кинули. А ментов которые забивали АТОшников ни как не поймают?
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вилкуляка обосрался и свали под крылышко папаши в Кривой...Похожи, как 2 половинки одной жопы...папашка цветы на могилу солдата под камеры раза 3 туда-сюда смыкал...так с этим букетом и саалил дальше светиться, чмо рыговское...и этот гвыкормыш меньший гнида сырливая...тока с титушней проплаченной- "орел"...тьфу, мразь..А избиение АТОШников раненых и проивших кровь за нас всех , чтоб и эта свора гнойная ужасов войны не знала в том числе, кровью отрыгнется этим шакалам...такое не прощают...
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А где остальные далбаебы и организатор? Как всегда на одном лохе все закончится,да и этого отпустят.
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Рюкзачок у тиухи проверили хоть, не от абкакова ли аксессуар.
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За разорванный портрет Порошенко активисту из Винницы Юрию Павленко ("Хорту") дали 4,5 года тюрьмы. - 2016 год! А этому уроду 2 месяца - это что рехворма Авакова и Луценка! ПОЗОР ИЛИ ДОГОВОРНЯК!
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128 000 рн. залога - а можно я судью отбуцаю за такие деньги? Сученок уже завтра будет на свободе, а послезавтра на рашке или в лугандоне
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Если ты отбуцаеш,то закроют без залога,суда и следствия .
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Товарищ Аваков, а как так получилось, что Сашко Билый, который нужен в наших окопах лежит в земле сырой, как и Небесная сотня, а беркутня, котрая их убивала, вся жива-здорова в России или в окопах с другой стороны? Это либо некомпетентность, либо злой умысел. И в обоих случаях пора освобождать кресло.
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вобщем как и всегда: имеем картину маслом.
Мусорылые все ни при делах. Прикрыли петуха одного. Для отвода глаз.

Вспоминаем послемайданную движуху:
по сей день вся рыгошобла у кормушки. Пытаются посадить трех беркутОв бедолаг.. За все рамсы)
Шокошобла! Браво!
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🇺🇦❤️⚔🌻 Влада знову обмироточилася!!!!!
Організувати бойню тим хто Украіну захистив, коли вся влада тільки і спромоглася на кулювжопу...
Гнати не вшию на пенсію в десятка тис грн мусоров треба, а садити!!!!
Луценка на посаду за день рішили, а тут, як з катами Майдану....
Вродє і притягали когось, але результат по мусорському - уже немає кого!!!!
Отакі радники в правоохоронців власті....
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Главный титушка в Днепре - 3,14дор Вилкул. Его и надо арестовывать.
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эту тупую быдлятину нужно сходу в расход пускать .... там разговаривать безсмысленно...
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"титушка пришла", "титушка говорил"..... та пишите уже в среднем роде, чтоб не путаться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТитушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО
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