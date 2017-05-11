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 Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал информацию о том, что один из участников нападения на ветеранов АТО на День Победы в Днепре арестован на два месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Первый днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.. и вилкулы не помогли...Далее гарантированно будет".


Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков 01Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков 02

Пользователь Фейсбука Вячеслав Поездник написал: "Видео из зала суда по первому титушке.
Суть такова, что титушка пришла к памятнику встретиться с другом, фамилию не помнит, только имя, на вопрос судьи зачем он наносил удары потерпевшему ногой по лицу и телу ответить не смог, адвокаты уводят стрелы и принесли нарезки видоса, что их титухан ни кого не бил, прокуроры опротестовали видос так как он смонтирован!

Титушка говорил, что приехал к брату в Днепр и брат с адвокатами просили отпустить титушку под домашний арест или на поруки к нему домой но только не сажать в тюрьму его брата. Итог суда - 60 дней на нарах или 128 000 грн. залога. Звук на видео очень плохой, простите, но какой есть.

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Понятно,спрятали что бы в живых остался,в камере менты в обиду не дадут.И за одно кость народу кинули. А ментов которые забивали АТОшников ни как не поймают?
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вилкуляка обосрался и свали под крылышко папаши в Кривой...Похожи, как 2 половинки одной жопы...папашка цветы на могилу солдата под камеры раза 3 туда-сюда смыкал...так с этим букетом и саалил дальше светиться, чмо рыговское...и этот гвыкормыш меньший гнида сырливая...тока с титушней проплаченной- "орел"...тьфу, мразь..А избиение АТОШников раненых и проивших кровь за нас всех , чтоб и эта свора гнойная ужасов войны не знала в том числе, кровью отрыгнется этим шакалам...такое не прощают...
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Ой ли? Криминал и нарики вместе с пенсами составляют костяк русскомировцев в Украине.
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А где остальные далбаебы и организатор? Как всегда на одном лохе все закончится,да и этого отпустят.
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Рюкзачок у тиухи проверили хоть, не от абкакова ли аксессуар.
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За разорванный портрет Порошенко активисту из Винницы Юрию Павленко ("Хорту") дали 4,5 года тюрьмы. - 2016 год! А этому уроду 2 месяца - это что рехворма Авакова и Луценка! ПОЗОР ИЛИ ДОГОВОРНЯК!
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Юрия Павленко обвиняли в участии в массовых акциях протеста с провокациями 6 декабря 2014 года под Винницкой ОГА. Тогда группу активистов не пустили на заседание городской администрации и возле административного здания произошли столкновения .
Тогда "Хорт" публично разорвал портрет президента Петра Порошенко, обвинив главу государства в невыполнении своих обещаний, что, по словам защиты активиста и украинских общественников, и послужило настоящей причиной задержания.
С 8 декабря 2014 года Юрий Павленко находился под арестом. Активисту инкриминировали несколько статей Уголовного кодекса (в частности, ч. 1 ст. 294 УК - "организация массовых протестов")- вот тебе и мера пресечения- юрист без диплома!
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На юх сходи - там не портрет Порошенкр а попытка захвата ОГА с созданием дружественно и нараднай республЫки винницкой ...
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128 000 рн. залога - а можно я судью отбуцаю за такие деньги? Сученок уже завтра будет на свободе, а послезавтра на рашке или в лугандоне
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Если ты отбуцаеш,то закроют без залога,суда и следствия .
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Это обычная наемная шавка за 500 грн, за него мог бы внести залог только Викул, но он постремается это сейчас делать даже через подставных лиц. А если титушня побежит, так это только подарок для прокуратуры, к его хулиганке в составе организованной группы добавится еще и побег со 100% доказательной базой.
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Товарищ Аваков, а как так получилось, что Сашко Билый, который нужен в наших окопах лежит в земле сырой, как и Небесная сотня, а беркутня, котрая их убивала, вся жива-здорова в России или в окопах с другой стороны? Это либо некомпетентность, либо злой умысел. И в обоих случаях пора освобождать кресло.
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вобщем как и всегда: имеем картину маслом.
Мусорылые все ни при делах. Прикрыли петуха одного. Для отвода глаз.

Вспоминаем послемайданную движуху:
по сей день вся рыгошобла у кормушки. Пытаются посадить трех беркутОв бедолаг.. За все рамсы)
Шокошобла! Браво!
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🇺🇦❤️⚔🌻 Влада знову обмироточилася!!!!!
Організувати бойню тим хто Украіну захистив, коли вся влада тільки і спромоглася на кулювжопу...
Гнати не вшию на пенсію в десятка тис грн мусоров треба, а садити!!!!
Луценка на посаду за день рішили, а тут, як з катами Майдану....
Вродє і притягали когось, але результат по мусорському - уже немає кого!!!!
Отакі радники в правоохоронців власті....
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Главный титушка в Днепре - 3,14дор Вилкул. Его и надо арестовывать.
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просто "арестовать" для него слишком мало будет....
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да хоть что нибудь уже пусть делают..вплоть до ,,утонул на речке,, тут уже не до принципов справедливости и европейской толерантности...проглотят любой исход..ибо страна в опасности
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эту тупую быдлятину нужно сходу в расход пускать .... там разговаривать безсмысленно...
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"титушка пришла", "титушка говорил"..... та пишите уже в среднем роде, чтоб не путаться.
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транс наверное, вот поэтому никак не определятся...
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выпустят через пару месяцев когда всё уляжется....где сейчас убийцы мусора из Кривого озера? Где айдаровец растрелявший патрульных? Где Олейник убивший мажора? А чёрт его знает)) Вот так через месяц и про этих будет...и будут гулять.
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К торнадовцам его. На надрывание попки. С видеодоказательствами на всю страну. Чтоб оставшееся быдло хотя бы задумалось.....
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Когда этого уродца опустят у него статус изменится. Будет не просто титушкой , а целым титушкопетушком
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128 000 грн залога????
Всего???

Вилкул за него заплатил.

Уже дома.
хаха
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Имена своей титушни дайте народу, гниды барыжные!
Нам нужен украинский Робин Гуд, без него ничего не изменитъся.
Гниды во главе с барыгой сливаю Украину московитдкому пУЙлу...
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"Имена своей титушни дайте народу, гниды барыжные!"
какие фамилии? мы все их знаем! почти все в ВР, полиции, сбу, банковой и.т.д. сидят такие. посмотрите на их рожи, они все те же , при любом презике, не меняются, только партии меняют, а корыто старое.
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Мало. Это раз.
Что с остальными титушками - это два.
Ну и где наказание мусаров.
А это уже три...
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Вілкули йому потом заплатять по міркам ударника забойника майстра плюс премію випишуть не хвилюйтесь все в нього буде більш ніж добре.
Цікаво що оттій сім'ї трудяг соціалізму щось буде ?
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Ага "заплатит" жди! Забыл как он "цветочки" забирал? Думаешь он каждому лоху которого прикроют будет адвоката выделять и свои кровные "заработанные" отдавать?
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Сейчас на ночь глядя лень штудировать весь уголовный кодекс. Алё, ребята, есть юристы на форуме? Под какие статьи уголовного кодекса подпадают действия этих гондурасов? У меня острое ощущение. что на два месяца это явно не тянет. Вот, к примеру, сегодня наблюдала одну ватную бабку в магазине, которая громко выкрикивала всякие гадости в сторону Украины. Очень хотелось ей проломить голову. Если мои действия реально потянут всего на два месяца, то зная это я уже не буду себя сдерживать.
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А почему у арестанта нет следов люлей на йепале? А, затупил , потамушта палицаи и титушки это - два в одном : Титушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца, - Аваков - Цензор.НЕТ 8267
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Когда бычье оказывается в клетке то сразу же становятся такими несчастными Желательно что бы этому казлу почки там поотбивали !!
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Какие могут быть залоги за убийственный антигосударственный бандитизм?!! Очнитесь!
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А на сколько закрыли ментов учавствовавших в избиении? И сколько мусоров закрыто?
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симпатичный, что лысый, но голова нормальной формы так что не страшно
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а правда что он областному депутату морду набил?
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Помню как етот бик стоял в первом ряду....глазенки бегают и резинку по челюстям ганял...типа я здесь решаю ну ну. Его хозяев врядли кто тронет а вот бика упекут в стойло....для успокоения обществености
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Руслан, вы что,.. себе лайкать, на людях, не прилично
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Русский мир - это очень коварная и подлая зараза, которая будет просачиваться гноем в каждую брешь


Этот "мир" несёт в себе только деградацию и разрушение, мир люмпенов, халявщиков и агрессоров.

Украинское общество, как и любой социум многогранно и разнородно. Но в нём есть один принципиальный раскол, который недвусмысленно делит его на две части - одна часть людей симпатизирует русскому миру, его установкам и эстетике во всех её проявлениях, а другая часть за свободную и независимую Украину.

Первая часть - человеческие ошмётки советского наследия и вторая часть - цивилизованные люди с европейским мышлением, ориентированные на сильную, процветающую Украину.

Первая часть - предатели своей страны, которые в условиях аннексии Крыма и войны на востоке пропагандируют русский мир, вторая часть - те, кто им противостоит и сохраняет украинскую культуру, язык и самобытность.

Первая часть - провокаторы, дебоширы, самозванцы и продажные шкуры, вторая часть - люди с понятиями о чести и достоинстве, обладающие самоуважением и смелостью оставаться верными своей земле даже в самые тяжёлые для неё часы.

И вторых: отважных, ратующих за демократические ценности, деятельных, преданных своей стране не на словах, а в поступках намного больше. И я всем сердцем в вас верю и желаю вам сил и мужества.

Русский мир - это очень коварная и подлая зараза, которая будет просачиваться гноем в каждую брешь. Бреши заделать. А всё русскомирное закатать в асфальт истории. Этот "мир" несёт в себе только деградацию и разрушение, мир люмпенов, халявщиков и агрессоров.

Забетонировать его - и так и будет, потому что украинское общество обладает одной очень важной чертой: оно не просто вкусило дух свободы, оно завоевало свободу. И больше её никогда не отдаст. Это граждане, а не рабы. А граждане за своё будут бороться до последнего. Победы по всем фронтам, решительности и благоразумия. С уважением!

Александр Тверской
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Что ты оправдываешься теперь ,гребанный АВАКЯН ,надо было не допустить этого
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За Днепр нам всем, как гражданскому обществу, кол с минусом: по отношению к нашим героям, на которых открыто, средь беда дня, напала вилкуловско-авяковская мразота, мы оказались заср@нцами. Только и всего, что снимали на мобилки избиение АТОшников.
А ведь уже к вечеру мусорская контора в Днепре должна была гореть с четырех сторон, а все эти авяковы и портошенки должны были держать ответ перед своим народом.
Вспомните, как потрошенко награждал мусорню, которую якобы побил Володя Парасюк. А нынче этот же потрошенко засунул язык в то место, которым думает, сделав вид, что ничего не случилось.
А таки случилось! Произошла попытка бандитско-мусорского переворота в стране. Бандиты и мусора показали, что власть в Украине - это они. И мы это прохавали.
А завтра снова будем орать "Слава Україні! Героям слава!" И снимать на мобилки, как бьют наших героев. Потому что мы - заср@нцы.
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То что украинофоб Аваков поснимал некоторых руководителей ментов сепаратистов в Днепре, так а зачем этих продажных тварей врагов Украины он назначал.. Теперь их ментов оборотней этих выродков- сепаратистов где нибудь престроят а на их место поставят может таких же самых. Украинофоб Аваков в отставку не пойдёт он и дальше будет прикрывать бандитов, сепаратистов ,коллаборрационистов , коммунофашистов... из пятой колоны )(уйла. Организатор антиукраинского побоеща лютый враг украинского народа перекрашенный бандит рыгоанал Вилкул пройдёт как свидетель а потом и дальше будет безнаказанно продолжать уничтожать государственность Украины в угоду кремлёвским фашистам.
Титушня так ей позволят сбежать в фашистскую паРАШУ и они скоро появится в рядах кровавых нелюдей бандитов - сепаратистов, террористов оккупированной российскими фашистами бандитской резервации длнр.
Может кому из бандитов сепаратистов которых якобы задержали что и накрутят, такие же как и они судьи -сепаратисты но на условный уголовный срок как за хулиганство...
Ничего не изменяется надо полная перезагрузка все нашей власти коррупционеров и украинофобов . Досрочные выборы ...резидента шоколадника и З РАДЫ. Украинскую власть должны представлять украинские патриоты, националисты , государственники . А правоохранительные органы должны состоят из участников АТО, украинских патриотов, проукраинских граждан а не из ментов бандитов - сепаратистов и украинофобов. Иначе с такой антиукраинской властью и такими продажными правоохранительными органами мы уже скоро потерям независимость, свободу и суверенитет Украинского государства.
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"Титушка из Днепра, участвовавший в нападении на ветеранов АТО, арестован на два месяца"

Внимание, вопрос: Через какое время его "выпустят по УДО"?
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На обыкновенного рядового "тутухана" работают серъёзные авдвокаты которые даже видео монтируют, - следовательно организация нападения на очень высоком уровне
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Семенченко об избиении участников АТО: батальон «Донбасс» готов прибыть в Днепр
Массовое избиение участников АТО , украинсих патриотов, националистов всех проукраинских граждан бандитами - титушками , ментами - сепаратистами , перекрашенными уродами рыгоаналами.....- в Днепре 9-го мая уже трети дня комментирует значительная часть украинского политикума.
В частности, народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что не верит в объективность расследования массовой избиения.
«ВК "Батальон Донбасс" поддержит реальный протест. "Будет проведено расследование". Полицейские и титушки, которые виновны в избиении ветеранов АТО и активистов, "будут привлечены к ответственности". Какое счастье нам привалило! Только не верю ни одному слову», - написал Семенченко в своем Facebook.
Также Семенченко отметил. «Личный состав ВК "Донбасс" готов прибыть как Киев, так и в Днепр. Главное, чтобы это был украинский протест.
Интересно если всё добробаты Донбасс, Айдар, Азов, ПС ... и другие зайдут в Киев, Днепр ... разобраться с избиением их побратимов что тогда эти продажные менты -сепаратисты, бандиты титушки, перекрашенные твари рыгоаналы холуи фашиста )(уйла они что тоже бросятся избивать их ... Обстрелянных ребят которые прошли кровавую войну закалились в боях бить этой продажной антиукраинской полицией и бандитами сепаратистами. Боюсь что от такой продажной полиции и разных бандитов лютых врагов Украины и от поддерживающих их нашей проклятой власти украинофобов и воров останется только одно мокрое место.
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Правильно его называют титушка. А почему? А потому что мозгов не хватило даже на то, чтобы закрыть лицо как делают это патриоты. Прикрыл лицо, например, банданой и можешь беспредельничать, бить морды кому хочешь безнаказанно. Но куда там, они же сильные, открытые, но вот только одна проблема - безмозглые.
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Они наглые и уверенные в своей безнаказанности. А почему не быть уверенными, если их на это дело благословил самый главный городской мент? У них индульгенция от клепократической шайки рыгопаханов.
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Колите его на подельников и организаторов...Он сладенький, треснет...
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Лошару использовали, аки дешёвую лядь. Заказчик на воле, лошара на нарах.

Тупость - очень опасна для здоровья!
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Мы с женой с утра дискутировали стоит ли 500 грн (или сколько им там заплатили) как минимум двух месяцев сизо. И жена высказала такую мысль, мол, стоит, ведь за эти деньги он, образно выражаясь, купил себе моск.
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Ну с таким залогом,им гаплык!!!животоное-вилкул,и его хозяева,это хер потянут!!
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А что там с двумя гориллами из Николаева, которые быковали в прошлом году.
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Ну и где те семеро задеижанных, про которых распинался Югик?...
Только самосуд вылечит эту страну!
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А остальные, котрые рядом, просто мимо проходили?!
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На два месяца ? Такие быдло на два года надо сажать: пусть подумает, падла, что выгоднее - получить 500 грн за вечер или отсидеть в тюрьме, а потом всю жизнь лечить хронику!
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Если бы сегодня Путин полез дальше, то эти титушки уже сегодня убивали украинцев. Поэтому необходимо всех пересадить, необходимо расформировать запятнавших себя подразделения полиции, набрать новых достойных из защитников Украины.
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Первый, - пошел! Ну ведь могут, когда хотят! Но уже сейчас можно сказать, что если бы не реакция украинцев, то этот "забывчивый" наверняка остался бы на свободе и продолжал и дальше выполнять "грязную работу", которую ему бы давали "работодатели". А так власть поняла, что "переборщили", и начала быстренько "подчищать хвосты". Хотя просто удивительно, что наша общественность упускает из виду факты противоправных действий полиции и властей в целом в отношении патриотов в Киеве и ряде других городов. И целый ряд "прикормленных" СМИ активно помогают власти в том, чтобы люди об этом "не знали и забыли"!
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Пишите правильно - первый среди задержанных титушек. А первый (в смысле главный) титушка а Днепре - Вилкул. И его, насколько можно видеть шоколадную реальность, никто за решетку отправлять не собирается...
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Схоже вилка хоче зайняти місце главХуйла замість мертвечука.
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А 2 мес не маловато будет для этого мудилы?
года 2 в самый раз было бы в исправительно-трудовом!
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ЭТИ ШАКАЛЫ борзые только в стае. А тут один сразу и ОБОСРАЛСЯ!
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Дуже дивно розвивається слідчий процес: чомусь тітушню почали висмикувати по одному. Хочуть кваліфікувати кожному окремо "хуліганство". А ця "бройлерна" банда відверто тягне на "організоване злочинне угруповання"!!!
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то ви хочете, щоб посадили організаторів - Авакова, Дона Петра та ін. шпанюків??? НЕ БУДЕ ПО ВАШОМУ!!!!
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Радует что в Украине осталась хоть пара нормальных не ватных судей.
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И это единственный реальный способ покончить с титушками - давать им реальные сроки и публично и громко об этом кричать. Тогда желающих присесть на пару лет за 500-2000 грн станет настолько мало, что явление титушек вымрет как класс.
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Вся ця собаківська показуха закінчиться тим чим закінчились всі попередні у пацика знайдуться дорогі адвокати благо у бандита Вілкула з баблом проблем немає тому що його жопоблок завжди справно голосує разом з шоколадною бандою в парламенті - і він з чистою совістю вийде на волю дальше проламувати голови таким ненависним шоколадному баризі ветеранам АТО. А чи не організував ці "безсмертні полки" в Україні сам офшоренко панамський - по крайній мірі не заборонив точно???
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арестовывайте теперь, но дело сделано....
показано всему миру и нашей стране, что фронтовиков, и тех кто защищает Украину, можно унижать и мучить и тебе за это ничего не будет - а то путин нападэ...
показано, что шабаши победобесия могут спокойно ПРАЗДНОВАТЬСЯ где угодно у нас, что даже в пидоРасии были в шоке!...
а мир конечно подумает - здесь что то не то, значит это хорошо, раз в Украине льется кровь из-за так называемых мразей, а люди все равно их приветствуют и поддерживают....
ублюдки, тупые пида....сы - вы не управляете страной, вы ее ненавидите!....
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был титиушка стал петушка, те кто переживает за то что менты будут его отмазывать, не волнуйтесь всем будет на него и его подруг насрать так что мало ему не покажется
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Словоблуддя авакяна-рюкзаковича сьогодні вже не діє.
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Чому Аваков не сидить за ґратами в залі суду разом з цим "тітушкою"? Самих старших вирішили не чіпати??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО
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