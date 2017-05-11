 Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "Первый днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.. и вилкулы не помогли...Далее гарантированно будет".
Пользователь Фейсбука Вячеслав Поездник написал: "Видео из зала суда по первому титушке.
Суть такова, что титушка пришла к памятнику встретиться с другом, фамилию не помнит, только имя, на вопрос судьи зачем он наносил удары потерпевшему ногой по лицу и телу ответить не смог, адвокаты уводят стрелы и принесли нарезки видоса, что их титухан ни кого не бил, прокуроры опротестовали видос так как он смонтирован!
Титушка говорил, что приехал к брату в Днепр и брат с адвокатами просили отпустить титушку под домашний арест или на поруки к нему домой но только не сажать в тюрьму его брата. Итог суда - 60 дней на нарах или 128 000 грн. залога. Звук на видео очень плохой, простите, но какой есть.
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Тогда "Хорт" публично разорвал портрет президента Петра Порошенко, обвинив главу государства в невыполнении своих обещаний, что, по словам защиты активиста и украинских общественников, и послужило настоящей причиной задержания.
С 8 декабря 2014 года Юрий Павленко находился под арестом. Активисту инкриминировали несколько статей Уголовного кодекса (в частности, ч. 1 ст. 294 УК - "организация массовых протестов")- вот тебе и мера пресечения- юрист без диплома!
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Мусорылые все ни при делах. Прикрыли петуха одного. Для отвода глаз.
Вспоминаем послемайданную движуху:
по сей день вся рыгошобла у кормушки. Пытаются посадить трех беркутОв бедолаг.. За все рамсы)
Шокошобла! Браво!
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Організувати бойню тим хто Украіну захистив, коли вся влада тільки і спромоглася на кулювжопу...
Гнати не вшию на пенсію в десятка тис грн мусоров треба, а садити!!!!
Луценка на посаду за день рішили, а тут, як з катами Майдану....
Вродє і притягали когось, але результат по мусорському - уже немає кого!!!!
Отакі радники в правоохоронців власті....
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Всего???
Вилкул за него заплатил.
Уже дома.
хаха
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Нам нужен украинский Робин Гуд, без него ничего не изменитъся.
Гниды во главе с барыгой сливаю Украину московитдкому пУЙлу...
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какие фамилии? мы все их знаем! почти все в ВР, полиции, сбу, банковой и.т.д. сидят такие. посмотрите на их рожи, они все те же , при любом презике, не меняются, только партии меняют, а корыто старое.
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Что с остальными титушками - это два.
Ну и где наказание мусаров.
А это уже три...
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Цікаво що оттій сім'ї трудяг соціалізму щось буде ?
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Этот "мир" несёт в себе только деградацию и разрушение, мир люмпенов, халявщиков и агрессоров.
Украинское общество, как и любой социум многогранно и разнородно. Но в нём есть один принципиальный раскол, который недвусмысленно делит его на две части - одна часть людей симпатизирует русскому миру, его установкам и эстетике во всех её проявлениях, а другая часть за свободную и независимую Украину.
Первая часть - человеческие ошмётки советского наследия и вторая часть - цивилизованные люди с европейским мышлением, ориентированные на сильную, процветающую Украину.
Первая часть - предатели своей страны, которые в условиях аннексии Крыма и войны на востоке пропагандируют русский мир, вторая часть - те, кто им противостоит и сохраняет украинскую культуру, язык и самобытность.
Первая часть - провокаторы, дебоширы, самозванцы и продажные шкуры, вторая часть - люди с понятиями о чести и достоинстве, обладающие самоуважением и смелостью оставаться верными своей земле даже в самые тяжёлые для неё часы.
И вторых: отважных, ратующих за демократические ценности, деятельных, преданных своей стране не на словах, а в поступках намного больше. И я всем сердцем в вас верю и желаю вам сил и мужества.
Русский мир - это очень коварная и подлая зараза, которая будет просачиваться гноем в каждую брешь. Бреши заделать. А всё русскомирное закатать в асфальт истории. Этот "мир" несёт в себе только деградацию и разрушение, мир люмпенов, халявщиков и агрессоров.
Забетонировать его - и так и будет, потому что украинское общество обладает одной очень важной чертой: оно не просто вкусило дух свободы, оно завоевало свободу. И больше её никогда не отдаст. Это граждане, а не рабы. А граждане за своё будут бороться до последнего. Победы по всем фронтам, решительности и благоразумия. С уважением!
Александр Тверской
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А ведь уже к вечеру мусорская контора в Днепре должна была гореть с четырех сторон, а все эти авяковы и портошенки должны были держать ответ перед своим народом.
Вспомните, как потрошенко награждал мусорню, которую якобы побил Володя Парасюк. А нынче этот же потрошенко засунул язык в то место, которым думает, сделав вид, что ничего не случилось.
А таки случилось! Произошла попытка бандитско-мусорского переворота в стране. Бандиты и мусора показали, что власть в Украине - это они. И мы это прохавали.
А завтра снова будем орать "Слава Україні! Героям слава!" И снимать на мобилки, как бьют наших героев. Потому что мы - заср@нцы.
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Титушня так ей позволят сбежать в фашистскую паРАШУ и они скоро появится в рядах кровавых нелюдей бандитов - сепаратистов, террористов оккупированной российскими фашистами бандитской резервации длнр.
Может кому из бандитов сепаратистов которых якобы задержали что и накрутят, такие же как и они судьи -сепаратисты но на условный уголовный срок как за хулиганство...
Ничего не изменяется надо полная перезагрузка все нашей власти коррупционеров и украинофобов . Досрочные выборы ...резидента шоколадника и З РАДЫ. Украинскую власть должны представлять украинские патриоты, националисты , государственники . А правоохранительные органы должны состоят из участников АТО, украинских патриотов, проукраинских граждан а не из ментов бандитов - сепаратистов и украинофобов. Иначе с такой антиукраинской властью и такими продажными правоохранительными органами мы уже скоро потерям независимость, свободу и суверенитет Украинского государства.
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Внимание, вопрос: Через какое время его "выпустят по УДО"?
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Массовое избиение участников АТО , украинсих патриотов, националистов всех проукраинских граждан бандитами - титушками , ментами - сепаратистами , перекрашенными уродами рыгоаналами.....- в Днепре 9-го мая уже трети дня комментирует значительная часть украинского политикума.
В частности, народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что не верит в объективность расследования массовой избиения.
«ВК "Батальон Донбасс" поддержит реальный протест. "Будет проведено расследование". Полицейские и титушки, которые виновны в избиении ветеранов АТО и активистов, "будут привлечены к ответственности". Какое счастье нам привалило! Только не верю ни одному слову», - написал Семенченко в своем Facebook.
Также Семенченко отметил. «Личный состав ВК "Донбасс" готов прибыть как Киев, так и в Днепр. Главное, чтобы это был украинский протест.
Интересно если всё добробаты Донбасс, Айдар, Азов, ПС ... и другие зайдут в Киев, Днепр ... разобраться с избиением их побратимов что тогда эти продажные менты -сепаратисты, бандиты титушки, перекрашенные твари рыгоаналы холуи фашиста )(уйла они что тоже бросятся избивать их ... Обстрелянных ребят которые прошли кровавую войну закалились в боях бить этой продажной антиукраинской полицией и бандитами сепаратистами. Боюсь что от такой продажной полиции и разных бандитов лютых врагов Украины и от поддерживающих их нашей проклятой власти украинофобов и воров останется только одно мокрое место.
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Тупость - очень опасна для здоровья!
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Только самосуд вылечит эту страну!
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года 2 в самый раз было бы в исправительно-трудовом!
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показано всему миру и нашей стране, что фронтовиков, и тех кто защищает Украину, можно унижать и мучить и тебе за это ничего не будет - а то путин нападэ...
показано, что шабаши победобесия могут спокойно ПРАЗДНОВАТЬСЯ где угодно у нас, что даже в пидоРасии были в шоке!...
а мир конечно подумает - здесь что то не то, значит это хорошо, раз в Украине льется кровь из-за так называемых мразей, а люди все равно их приветствуют и поддерживают....
ублюдки, тупые пида....сы - вы не управляете страной, вы ее ненавидите!....
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