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 У власти есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, и один из них "предпочтительный", - Данилюк

данилюк

Новый глава украинского центрального банка, вероятно, будет назначен к сентябрю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Украины Александр Данилюк и подтвердил, что страна сохраняет план возврата до конца года на международные рынки с выпуском евробондов на сумму $1 миллиард.

Данилюк сказал, что у Киева есть несколько кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе "предпочтительный". Однако не назвал имя наиболее вероятного кандидата, сославшись на то, что решение должно быть принято президентом страны.

В то же время, по словам министра, председатель правления украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным" главой центрального банка.

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У власти есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, и один из них "предпочтительный" - настоящий "вор в законе".
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУ власти есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, и один из них "предпочтительный", - Данилюк
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