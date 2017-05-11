 У власти есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, и один из них "предпочтительный", - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Украины Александр Данилюк и подтвердил, что страна сохраняет план возврата до конца года на международные рынки с выпуском евробондов на сумму $1 миллиард.
Данилюк сказал, что у Киева есть несколько кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе "предпочтительный". Однако не назвал имя наиболее вероятного кандидата, сославшись на то, что решение должно быть принято президентом страны.
В то же время, по словам министра, председатель правления украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным" главой центрального банка.
920 7
Материалы по теме: Отставка Гонтаревой
"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева(49)
Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман(23)
Гонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко(304)
Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко(45)
Экономический блок нового Кабмина. Кто эти люди?(0)
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"(122)
Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить