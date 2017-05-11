 Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Когда в Украине проводятся реформы, кода в Украине ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги по повышению инвестиционного климата, когда каждый гражданин имеет право получить биометрический паспорт и свободно без виз путешествовать - это дополнительная мотивация возвращаться домой для этих оккупированных территорий, и сейчас это мощный вклад в возвращение этих территорий. Я этим горжусь", - сказал Президент.
Порошенко подчеркнул, что сейчас условия жизни на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей ужасные из-за высокого уровня безработицы, низкой оплаты труда и отсутствия социальной защиты.
"Предоставление нам безвизового режима очень важно в сфере политики по деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. Как я и говорил, что когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем - это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", - резюмировал Порошенко.
Как сообщалось ранее, в четверг Совет Европейского Союза утвердил предоставление безвизового режима для Украины. Президент Петр Порошенко посетит Страсбург (Франция) для подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая. Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС. Одновременно вступит в силу механизм приостановки действия безвизового режима.
Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.
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Я даже по Украине так не катаюсь...
А распечатать билеты и подтверждение с отеля это 5 минут.
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Тебе лично "должна"?
Вряд ли.
Убейся башкой ап-стену,наци-троллик.
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Хватит гнать на моего президента,он достоин своего народа.
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А ещё-проведение Евровидения,ямочное латание дорог и "свечной заводик" в Липецке...
Кому-то показалось,что я написАл бред?
Я только продолжил "логику" "гаранта".
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Бессмертный полк Донбасса. 09.05.2017
Напишите чесно - кто хочет возвращения ОРДЛО в Украину и что нам это даст ?
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Вангую,так и будет.Кацапня мастера на гнилые правокации.Суки.
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Не пойман не вор,а так все это слухи.Да и что после Януковича воровать?Все уже украдено.
И не обижай больше моего президента.
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Не логично ...
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Видача біометричного паспорта не є обов"язком держави. Якщо точніше, то в законодавстві прописана видача просто закордонних паспортів (без вказівки біометричні чи звичайні). Відповідно, мешканцям окупованих територій можна видавати звичайні закордонні паспорти і це не порушуватиме закон.
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Но при этом будут продолжать исходить на говно и бредить о страшных "бандеровцах", получать одновременно кацапскую и украинскую пенсии и считать при этом, что им все должны.
По идее, любой крысчанин с кацапским паспортом не должен иметь возможности получить биометрический загранпаспорт Украины. И это должно быть ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ позицией Украины.
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прикольно-крымчане в курсе?
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Мда....
Президент наверное не знает, что предавший раз предаст втрой, третий......(заранее прошу прощения у адекватных жителей Донбасса и Крыма, которые сейчас в находятся в оккупации)
А вот оккупационные территории возвращать надо, но не "безвизом"
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Имитировал выполнение обязанностей президента страны и продолжает имитировать.
То же одурачивание доверчивых граждан страны, что и у Путина.
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Якраз мотивація повернення була б тоді, коли мешканці ОРДЛО не могли отримати безвіз чи біометричний паспорт. Тоді б у них би з"явився маленький, але стимул. Мовляв, хочете безвіз - боріться проти днр і лнр, повертайтеся в Україну.
А так яка мотивація? Вони поїдуть в Краматорськ чи Маріуполь і оформлять собі паспорти.
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Но! Надо отказываться от даунбасса. Сейчас . Надолго.Возможно- навсегда. Это- гиря, тянущая нас на дно. Морально, материально. В киселе плыть НЕЛЬЗЯ! Больно. Но надо рубить. Или- сюда, или - туда! Никаких туды- сюды ходок, шоп- туров, биометрии за счёт Украины. Никаких Минсков. Хуже не будет. Будет справедливее. Не оглядываться на полусонную Европу и иже с ними. Мы им на хрен сдались- поверьте, они вздохнут с облегчением, если страна наконец определится со своей судьбой. Побухтят,но зауважают. Уважают гордых.
А в нынешней стране мне жить не только тяжело, но и стыдно.
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