EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1307  89
Материалы по теме:
Все про:Крым (19673) безвизовый режим (1143) Донбасс (14508) деоккупация (106)

 Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко

украина карта

Президент Петр Порошенко считает, что предоставление Европейским Союзом безвизового режима Украине способствует деоккупации аннексированного Россией Крыма и возвращению неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также читайте: Депутаты Европарламента призывают украинскую власть изучить возможность создания международного формата переговоров по деоккупации Крыма

"Когда в Украине проводятся реформы, кода в Украине ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги по повышению инвестиционного климата, когда каждый гражданин имеет право получить биометрический паспорт и свободно без виз путешествовать - это дополнительная мотивация возвращаться домой для этих оккупированных территорий, и сейчас это мощный вклад в возвращение этих территорий. Я этим горжусь", - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что сейчас условия жизни на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей ужасные из-за высокого уровня безработицы, низкой оплаты труда и отсутствия социальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко

"Предоставление нам безвизового режима очень важно в сфере политики по деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. Как я и говорил, что когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем - это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось ранее, в четверг Совет Европейского Союза утвердил предоставление безвизового режима для Украины. Президент Петр Порошенко посетит Страсбург (Франция) для подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая. Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС. Одновременно вступит в силу механизм приостановки действия безвизового режима.

Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
они себе "трусики" на голове рвать начнут )) и снегирей в синичек перекрашивать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное чтобы те кто с подконтрольных раисе территорий специально не подпортил имидж Украине натворив за рубежом каких нибудь заданий своих кацапских хозяев ((( но с паспортом Украины (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них будет 2 паспорта)))Туда будут по нашему ездить,приезжать в крым доставать парашенский.Это же очевидно))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я имею в виду Европу. чтобы они получив наш паспорт биометрический потом гадостей под ним не совершили, чтобы показать вон какие украинцы то... ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они и будут это делать.Для фсб не паханое поле работы.Это тоже очевидно.Сейчас наши продажные выдадут паспорта,а потом параша тудей будет транслировать репортажи про плохих Украинцев.Любая спецслужба мира это использует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В том то и дело.. Лучше бы тех кто на подконтрольных территориях пока БЕЗ БЕЗВИЗА обошлись бы... у них свой безвиз рассейский.... им хватит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ндааа сколько дармоедов то освобождается ((( Где теперь задарма бабло рубить???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и клоун.Наоборот заработок нашим чинушам,а граждане крыма и лугондон этим воспользуется.Ну как бы грех)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно вопрос: а как ехать в турпоездку без билетов назад и забронированных отелей? Особенно в высокий туристический сезон.

Я даже по Украине так не катаюсь...

А распечатать билеты и подтверждение с отеля это 5 минут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы для них буфер от параши и предмет торга.Четвертый год пошел.Понятно ничего не исправить,но драчука с чучмой в окопы нужно отправить,чтоб искупили как говорится кровью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ведь он на полном серьезе эту херню несет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А лайки зачем сам себе ставишь? От экстаза от Пети?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина должна... (с)

Тебе лично "должна"?
Вряд ли.
Убейся башкой ап-стену,наци-троллик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтоб ты сдохло Барыга. Только уничтожение касабов и сепаров освободит дамбас и крым от разейской чумы а не безвиз. Пенсии, бесплатная електроенергия и газ окупантам как уже видим ничуть не помогла освобождению нашей земли. То что дети сепаров принимаются нашими ВУЗами без документов и конкурсов тоже не освободит нашу страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох как разразился гидрант... Теперь оно еще неделю будет полоскать мозги этим безвизом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вобщето безвиз нужен тебе,а если нет то твоим детям.Всетаки достижение,еще один шаг на пути в Европу.Спасибо скажи моему президенту.Не благодарный ты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Завтра куплю шоколадку от РОШЕН.
Хватит гнать на моего президента,он достоин своего народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватить гнать на народ - он луче этого "недопрезидента" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебя, Вася, он точно достоин, как и ты его. Связка хозяин-раб очевидна. Так что говори за себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парашенко ты сначала разберись с мусорами - сепаратистами Сабакова а уж потом будешь рассуждать про - предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем наговариваешь на президента? У него не 10 рук,разберется и поступит мудро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас вата с оккупированых территорий почему то имеющая украинские паспорт рванет в Европу и естественно возвращаться ни кто не собирается Начнут там типа политические беженцы -хуеженцы Еропе на хрен такой гемор Вот они снова визы и введут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так с двумя пенсиями в Европу проще ездить чем с одной,зачем им что то менять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко (с)

А ещё-проведение Евровидения,ямочное латание дорог и "свечной заводик" в Липецке...
Кому-то показалось,что я написАл бред?
Я только продолжил "логику" "гаранта".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он действительно верит , что Народ Украины хочет их возвращать ?
Бессмертный полк Донбасса. 09.05.2017

Напишите чесно - кто хочет возвращения ОРДЛО в Украину и что нам это даст ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошел в задницу, урод офшорный! Если я буду прикармливать убийц моих детей тортиками, то может быть он мне отдаст спиздженное мусорное ведро!???! Сгинь, мразь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что случилось с твоими детьми,кто их убил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
счас бабло польется на гидранта какиз рога с изобилием.вата блокирововшая части всу и захватывовшая органы власти ломанется за паспортами. как пострадавшим от рук бандеровцев им будут скидки на оформление и льготный проезд в общественном транспорте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И самое страшное способны ватники на провокации в Европе,так могут лишит нас безвиза.
Вангую,так и будет.Кацапня мастера на гнилые правокации.Суки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первая титушка-джоболда с Днепра села на 2 месяца греть нары Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6823 Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5691
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порохата перемога, бля...еще месяц будет не просыхать и сыпать речами про безвиз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какие ваши даказательства?
Не пойман не вор,а так все это слухи.Да и что после Януковича воровать?Все уже украдено.
И не обижай больше моего президента.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Карупция в Европе тоже есть,кто мог подумать про Блатера ,за бабло Хуйлу чемпионат 2018 продал,или жжто не коррупция.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я б заборонив видачу біометричних паспортів жителям ОРДЛО і Криму... Обійдуться! Якщо їм конче треба буде кудись поїхати - хай візу в Києві оформляють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу - пенсию и все соцвыплаты давать можно , а биометрический паспорт - нельзя ?
Не логично ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Формально по закону соцвиплати - обов"язок держави (хоча я б їх заморозив би до звільнення територій, поклав би на депозити в банках, а відсотки в бюджет направляв).

Видача біометричного паспорта не є обов"язком держави. Якщо точніше, то в законодавстві прописана видача просто закордонних паспортів (без вказівки біометричні чи звичайні). Відповідно, мешканцям окупованих територій можна видавати звичайні закордонні паспорти і це не порушуватиме закон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Формально по закону соцвиплати - обов"язок держави - на своей территории ! Если территория оккупирована (ведь она же оккупирована ?) то любые обязательства там прекращаются .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хитрожопые крысчане, без сомнения, воспользуются возможностью обзавестись биометрическим паспортом и возможностями безвизового режима.

Но при этом будут продолжать исходить на говно и бредить о страшных "бандеровцах", получать одновременно кацапскую и украинскую пенсии и считать при этом, что им все должны.
По идее, любой крысчанин с кацапским паспортом не должен иметь возможности получить биометрический загранпаспорт Украины. И это должно быть ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ позицией Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получать одновременно кацапскую и украинскую пенсии

прикольно-крымчане в курсе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он действительно верит, что это повод вернутся "домой" .......
Мда....
Президент наверное не знает, что предавший раз предаст втрой, третий......(заранее прошу прощения у адекватных жителей Донбасса и Крыма, которые сейчас в находятся в оккупации)
А вот оккупационные территории возвращать надо, но не "безвизом"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"поспособствует возвращению оккупированных"

Имитировал выполнение обязанностей президента страны и продолжает имитировать.
То же одурачивание доверчивых граждан страны, что и у Путина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Предоставление нам безвизового режима очень важно в сфере политики по деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. Как я и говорил, что когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем - это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта"- совсем плохой рошен стал....для деокупации надо что бы куйло отменило свой указ о признании Крыма округом рашистским как таким ,что утратил силу и Крым возвращается назад Украине...а для деокупации Донбасса.надо .что бы рошен ,на весь мир официально признал рашиста оккупантом.который находится в состоянии войны с Украиной и только после этого возможно проводить деокупацию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Условия наступят тогда, когда это сепарское отродье будет от голода стулья грызть, а если руководство Украины будет их кормить, воду, газ, электричество бесплатно поставлять, вторую пенсию выплачивать, да еще и биометрические паспорта давать, то ничего, кроме продолжения этой бесконечной войны, не наступит. Врага надо бить, а не по головке гладить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда каждый гражданин имеет право получить биометрический паспорт и свободно без виз путешествовать - это дополнительная мотивация возвращаться домой для этих оккупированных территорий.

Якраз мотивація повернення була б тоді, коли мешканці ОРДЛО не могли отримати безвіз чи біометричний паспорт. Тоді б у них би з"явився маленький, але стимул. Мовляв, хочете безвіз - боріться проти днр і лнр, повертайтеся в Україну.

А так яка мотивація? Вони поїдуть в Краматорськ чи Маріуполь і оформлять собі паспорти.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДА, у нас безвиз, а вата беснуется, завидует и придумывает бред, уменьшая его значение для Украины, оскорбляя власть и ее деятельность по получению безвиза (мы тоже не очень довольны чиновниками, но разберемся сами).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю, а я по простоте душевной думал, что возвращению оккупированных Крыма и территорий Донбасса будут способствовать выигранные судебные процессы Украины против Казламордии, режим санкций и, конечно, доблесть наших вооруженных сил. А оно во как выходит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На всякий случай: путька- хуйло, Крым- Украина!
Но! Надо отказываться от даунбасса. Сейчас . Надолго.Возможно- навсегда. Это- гиря, тянущая нас на дно. Морально, материально. В киселе плыть НЕЛЬЗЯ! Больно. Но надо рубить. Или- сюда, или - туда! Никаких туды- сюды ходок, шоп- туров, биометрии за счёт Украины. Никаких Минсков. Хуже не будет. Будет справедливее. Не оглядываться на полусонную Европу и иже с ними. Мы им на хрен сдались- поверьте, они вздохнут с облегчением, если страна наконец определится со своей судьбой. Побухтят,но зауважают. Уважают гордых.
А в нынешней стране мне жить не только тяжело, но и стыдно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти