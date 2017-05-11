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 Политика Украины
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 Порошенко в ближайшие дни посетит Мальту, которая председательствует в Совете ЕС

Президент Петр Порошенко намерен посетить Мальту с официальным визитом в ближайшие дни.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"На днях я еду в Мальту с государственным визитом, и именно под председательством Мальты (в Совете Европейского Союза) осуществлен этот огромный прогресс (предоставление Украине безвизового режима). Это и премьер-министр Мальты, и Президент, и оппозиционный лидер - они считали предоставление Украине безвизового режима во время их председательства делом собственной чести. И им это удалось", - сказал он.

В марте Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека пригласила Президента Петра Порошенко осуществить государственный визит на Мальту в мае. 1 января Мальта стала страной-председателем Совета ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко
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Та и в Малазию с Индонезией пора прошвырнутся,как там за полгода рынки пальмового масла не просели
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ВЫ Италии оно запрещено. На каждом пакете печенья и др. сладостей указано "без добавления пальмового масла".
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Там спецкурсы будут на тему " за что насаление рвет жопу олигархам на мальтийский крест".
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если єто будет на шару, то хорошая, но совсем бестолковая весч)!
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Мальтийский сокол.

Президент Петр Порошенко 29 марта посетил проходившую на Мальте первую пленарную сессию Конгресса Европейской народной партии. Глава государства активно фотографировался с мировыми лидерами, много общался в кулуарах.
Порошенко в ближайшие дни посетит Мальту, которая председательствует в Совете ЕС - Цензор.НЕТ 9639
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Правильный шаг лидера мирового масштаба! Ведь на Мальте нет избитых АТОшников,назойливых матерей пленных бойцов,нет ежедневных убитых и раненых.
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Порошенко в ближайшие дни посетит Мальту... по пути в Панаму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в ближайшие дни посетит Мальту, которая председательствует в Совете ЕС
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