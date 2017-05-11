 Порошенко в ближайшие дни посетит Мальту, которая председательствует в Совете ЕС

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"На днях я еду в Мальту с государственным визитом, и именно под председательством Мальты (в Совете Европейского Союза) осуществлен этот огромный прогресс (предоставление Украине безвизового режима). Это и премьер-министр Мальты, и Президент, и оппозиционный лидер - они считали предоставление Украине безвизового режима во время их председательства делом собственной чести. И им это удалось", - сказал он.
В марте Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека пригласила Президента Петра Порошенко осуществить государственный визит на Мальту в мае. 1 января Мальта стала страной-председателем Совета ЕС.
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Президент Петр Порошенко 29 марта посетил проходившую на Мальте первую пленарную сессию Конгресса Европейской народной партии. Глава государства активно фотографировался с мировыми лидерами, много общался в кулуарах.
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