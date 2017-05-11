 По состоянию на 22:00 двое украинских бойцов погибли и пятеро получили ранения, - спикер пресс-центра штаба АТО Миронович

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 22 часа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано порядка 50 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Приморском направлении.
По уточненным данным, потери в рядах Вооруженных сил Украины составляют двое погибших и пятеро раненых бойцов.
Напоминаем, по состоянию на 18-00 штаб АТО сообщал об 1 погибшем и 3 раненых украинских военнослужащих.
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без віз це - морквинка попереду віслюка і окозамилювання, ви гадаєте європа така наївна що почне всіх попідряд до себе пускати? це- додаткова анкета з поясненнями чого ви туди претеся+ додаткова платня за в`їзд
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невийде, для цього треба ще бути обєктивною
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Тому, безвіз, це і політичне досягння держави Україна, і кожного окремого Українця.
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ПОТРІБНО ЄВРОПЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ БУДУВАТИ В УКРАЇНІ !
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прийдіться гілками і побачите скільки такої "лайки" невидаленої. Просто адміни ну дуже хочуть у європу
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президент має навести лад в державі, мобілізувати країну під час війни перш за все, а вже потім буде безвіз і не в тому вигляді як його виставляє влада - як вінець творіння пєці парашенки
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Ненавижу мразей,принесших войну в мою Украину
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Я ВИПИВ І МЕНІ ЗЛЕ ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО Я ЗАРАЗ ПОБАЧИВ.
Вибачте,хлопці...
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Господи, захисти наших хлопців, почуй наші молитви....
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Боль и слезы......
Вечная и светлая память погибшим..... Пусть покоятс с миром.......
Раненным - сил и выздоровления.....
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Два погибших у день это 60 в месяц, 730 в год! Вы только задумайтесь в эту цифру - 730 молодых жизней, без котлов, без Илловайска и Дебальцево, это не стоит никаких договоренностей. Нужно брать пример с Израиля и прекращать эти игры с врагом. А то они не скрывают, что они плохие, а наши хлопцы под из минами должны сидеть, мол, мы хорошие. Я бы еще понял, если бы там сидели дети наших самых главных патриотов - депутатов, членов правительства, президента, наконец. Пусть покажут пример мужества и героизма, а не хизуются в футболках RUSSIA. Английские принцы, например, в Афган ездили, раз там войска Великобритании. То на кой они там хер, это уже другое дело.
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