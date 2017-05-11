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 По состоянию на 22:00 двое украинских бойцов погибли и пятеро получили ранения, - спикер пресс-центра штаба АТО Миронович

бмп ато

По состоянию на 22 часа количество погибших и раненых украинских военнослужащих в зоне АТО увеличилось.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 22 часа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано порядка 50 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Приморском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО

По уточненным данным, потери в рядах Вооруженных сил Украины составляют двое погибших и пятеро раненых бойцов.

Напоминаем, по состоянию на 18-00 штаб АТО сообщал об 1 погибшем и 3 раненых украинских военнослужащих.

Также читайте: В зоне АТО подорвались двое украинских саперов: один погиб, еще один - ранен, - штаб
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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В тому числі шоколадним. Подільникам
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Петины партнеры убивают нас каждый день....
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а ви вважаєте, що якби безвіз не дали, то війна б скінчилась? Тоді навіщо було виходити на Майдан?
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То Майдан стояв за безвіз? А може за знищення олігархічно-кримінально-кланової пострадянської системи? принаймні я був там за друге.
без віз це - морквинка попереду віслюка і окозамилювання, ви гадаєте європа така наївна що почне всіх попідряд до себе пускати? це- додаткова анкета з поясненнями чого ви туди претеся+ додаткова платня за в`їзд
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нагадати за що вийшли студенти? Нагадати з чого почався Майдан? Нагадати про упиря овоча, який обдурив цілий народ? Нагадати про путєнський "кредит" в 15 мільярдів овочу за відмову від ЄС?
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І де були ваші студенти 18-21 лютого? Скільки у Києві студентів, а в сотанні дні на площі перед профспілками було лише2-3 тис!розкажіть мені про Майдан бо я не знаю- одного товарища поховали, другий інвалід без ока залишився на все життя, епілептиком став
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вони не мої, а наші, українські. А нас побили в Дніпрі тітушки. Не треба мені тут жалітися. Я і сама можу вам пожалітися. Але не буду цього робити. Це примітивно. Бо ніхто мене на Майдан не гнав, це моя воля була, тому і скаржитись нікому не збираюсь. На вдміну від вас.
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для чого чіплятися до слів? бажаєте виглядати шляхетною?

невийде, для цього треба ще бути обєктивною
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теж саме можу і вам нагадати, що спочатку треба бути Гідним.
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студенти ще тиждень постояли б і розійшлись, але якийсь телепень додумався застосувати силовий розгін. Якби тоді яник здогадався пожертвувати міністром МВД, публічно засудивши, хай і не щиро, керівництво силових структур, то майдану і не було б. були б якісь масові акції, але яник би доседів до кінця своєї каденції. А безвіз і ЄС зовсім ні до чого.
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можливо. Але, сталося те, що сталося. Тих подій вже змінити ніхто не в змозі. Мені просто цікаво, чому тепер люди, які вважають себе основними/найголовнішими "майданівцями" не вийшли на Майдан ПЕРЕД тим, як вийшли студенти. А тепер - тільки вони і герої. А Герої всі, і ті діти, яких побили, і ті, хто стояв, допомагав і загинув на Майдані.
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мабуть тому, що безвіз не настільки важливий. Якби студенти стояли проти відміни стипендій, чи позбавлення права проживання в гуртожитках і їх побили, то закінчилось би таким же самим майданом
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безвіз потрібен хоча б для того, щоб ПЛЮНУТИ У МОСКАЛЬСЬКІ ХАРІ, які три роки волають про те, що українцям безвіз не дадуть а обдурять.!
Тому, безвіз, це і політичне досягння держави Україна, і кожного окремого Українця.
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маячня, треба будувати свою національну державу і переймати найкращий європейський досвід в медицині, освіті, соцзвахисті тощо, а не використовувати цей безввіз для відволікання уваги суспільства від злочинного бедламу діючого режиму
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спочатку це все треба ХОЧ ПОБАЧИТИ, та зрозуміти різницю між тим, що ми маємо і тим до чого треба прагнути.... Бо ті 83 відсотка, які ніколи навіть закордонного паспорту не мали, не розуміють про що взагалі йдеться.
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воно то так, але хай краще той безвіз буде, ніж ні. але не варто навколо нього здіймати стільки галасу
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адміни видаляють мої пости проти цього дурноватого безвізу- значить я правий

ПОТРІБНО ЄВРОПЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ БУДУВАТИ В УКРАЇНІ !
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В Україні потрібно будувати українську державу !
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Українську Національну Державу, беручи найкраще в Європі- соцзахист, освітні програми, медицину, неупереджений суд тощо
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З нинішньою злочинною владою неможливо побудувати щось пристойне ! Вона здатна тільки грабувати народ і крапка.
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Хай будуть прокляті всі москалі !!! Серед них людей НЕМАЄ !!!
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адміни видаляють вашу лайку. А не ваш "безвіз".
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це лайка: "+ ще 2 хлопця загинуло сьогодні - цена безвізу! н х твій безвіз, пєця бариженко!"
прийдіться гілками і побачите скільки такої "лайки" невидаленої. Просто адміни ну дуже хочуть у європу
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тому що, загибель 2 наших хлопців немає ніякого відношення до безвізу.
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так зв євробезвіз у тому вигляді який він є це - лицемірство коли гинуть наші хлопці,

президент має навести лад в державі, мобілізувати країну під час війни перш за все, а вже потім буде безвіз і не в тому вигляді як його виставляє влада - як вінець творіння пєці парашенки
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Когда же будет ответка, которая расхерячит там всё подряд?
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пока хуйло у власти - ниего не будет.. а хуйло будет у власти еще оень долго.. имперские замашки кацапов..
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знову по команді арту та міномети відсунули з передка?!
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Горе страшное ещё в две украинские семьи...С этим невозможно смириться и невозможно привыкнуть.Всё меркнет перед этим...
Ненавижу мразей,принесших войну в мою Украину
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НЕМОЖУ ДО ЦЬОГО ЗВИКНУТИ.
Я ВИПИВ І МЕНІ ЗЛЕ ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО Я ЗАРАЗ ПОБАЧИВ.
Вибачте,хлопці...
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Погані новини. Ще дві українські родини осиротіли.
Господи, захисти наших хлопців, почуй наші молитви....
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погибли знов воины ,зато в Киеве праздник. пляски и пенье всякой гомосятины . ничего хорошего нас не ждет. стыдно должно быть что мы такие мрази
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Ето когда то прекратится или Барыга ублюдок будет и дальше уничтожать наших людей. Каждый месяцпол сотни погибших, пол тысячи раненных и инвалидов, но ответку мразь дать боится.
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Тут написано- наибольший напряг- у нас, Приморское направление. Я уже писал: я ничего не слышу!!! Моя родня, на Восточном- тоже! А потому- повторюсь: что-то изменилось. Предположение- сблизились. И в деле- мелкий калибр. Кстати, сегодня- вой скорых- не слышал. И Слава Богу...
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Ну, тут не плюсанють, сам понимаешь. Тока у нас- это первый день, без скорых. О, как!
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Снова погибшие и раненные.......
Боль и слезы......
Вечная и светлая память погибшим..... Пусть покоятс с миром.......
Раненным - сил и выздоровления.....
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Ого!!! От это Да!!! Мамма Мия, неужто тотальный кабздец- настолько близко... Печально. Печально то, что эта деваха-понятия не имеет- о чем пишет. Это ведь- не она пишет. Но!!! Она ничего не боится. Во, фигня какая. Во, где крыша. Покруче, чем у Фюрера, в Вольфшанце...
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Да??? Ну. хоть так. Бо я, честно- офигел, от такого вот. Не подумай, что от "обличений". Нет! Я офигел от наглости и спокойствия клиентки.
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Пока бойцы не сбюунтуются, до них не будет никакого дела. Эта власть от дьявола, она приведёт Украину до полного развала. Попомните это, через время...
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Шоб здохла та клята расія разом зі своєю коблою та путіним-хуйло!!!! Дуже шкода хлопців шо загинули.... співчуття близьким!!!
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А маринка на каналі Україна зарядку веде з обома ручками та ніжками а ви йолопи без ніжок і ручок, бо йолопи! Чуєте зарядку фітнесу, а не в Меченкова санітаром! Так не можна глумиться.
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Пора поршенку відвовісти за сафарі яке він влаштувавав,що це за армія яка дозволяє кожен день себе обстрілювати.все нагадує жертвоприношення життями звичайних людей,а ублюдки тільки гребуть бабки.раніше ПРАВО НА ВЛАДУ ДОКАЗВАЛИ НА ПОЛІ БОЮ В ПЕРШИХ РЯДАХ,а зараз?ГИДКО ДИВИТИСЬ НА НАШУ ВЛАДУ!
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Угомонить Кремль можно только полностью разрушив его
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приносите раненым оргониты. если сами не можете сделать - пишите в личку.
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Пора уже, причем давно пора, давать жесточайший ответ. Просто стирать с лица земли любое сепарское сооружение, совсем не обязательно то с которого стреляли, и ясно говорить за что.
Два погибших у день это 60 в месяц, 730 в год! Вы только задумайтесь в эту цифру - 730 молодых жизней, без котлов, без Илловайска и Дебальцево, это не стоит никаких договоренностей. Нужно брать пример с Израиля и прекращать эти игры с врагом. А то они не скрывают, что они плохие, а наши хлопцы под из минами должны сидеть, мол, мы хорошие. Я бы еще понял, если бы там сидели дети наших самых главных патриотов - депутатов, членов правительства, президента, наконец. Пусть покажут пример мужества и героизма, а не хизуются в футболках RUSSIA. Английские принцы, например, в Афган ездили, раз там войска Великобритании. То на кой они там хер, это уже другое дело.
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Это лютый 3,14здец. Каждый день прокацапские орки убивают и ранят наших солдат, зато в Киеве, етить твою дивизию, Евровидение...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо состоянию на 22:00 двое украинских бойцов погибли и пятеро получили ранения, - спикер пресс-центра штаба АТО Миронович
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