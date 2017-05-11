Более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию", - заявил Порошенко.
Он также напомнил, что украинцы получат и право ездить без виз в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.
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А вот Китай, скорее всего предоставит. Так что можно в Гуанчжоу за дешовыми модными гаджетами.
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Вот сайт где можно посмотреть:
https://www.passportindex.org/
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И шо, побежишь по кабинетам ради дискотеки?
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Ми найбідніші в Європі!
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А вот Корея , Япония , Тайвань , Филиппины , Китай - очень хотелось бы).
Можно список всех стран!
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Дык, у Педро и так уже безвиз в Панаму открыт...
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