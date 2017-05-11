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 Политика Украины
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Все про:Азия (26) Порошенко (12840) безвизовый режим (1143) Евросоюз (11790)

 Более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко

безвизовый режим

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, ряд стран Латинской Америки и Азии тоже введут безвиз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что украинцы получат и право ездить без виз в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

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я туда не хочу. приедешь, поделись впечатлениями.
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З Перу у нас вже давно безвізовий режим і ЄС тут ні до чого. Майже з усіма країнами Південної Америки у нас давно безвізовий режим. Візи залишаються лише з Колумбією та Венесуелою. Можливо їх мав на увазі Порошенко.
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Ще як мінімум Уругвай - а це не Венесуела, а досить навіть розвинута країна для того континенту (десь на рівні Польщі чи Естонії мабуть).
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меня интересует только одна страна после Литвы -ето Япония есть ли она в списках???
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Нет! В Японии одна из самых сложных и требовательных визовых требований в мире.
А вот Китай, скорее всего предоставит. Так что можно в Гуанчжоу за дешовыми модными гаджетами.
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У Китаю з ЄС візовий режим. Так що візи з Китаєм не відмінять.
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Для граждан Литвы в Японию віза не потрібна.
Вот сайт где можно посмотреть:
https://www.passportindex.org/
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а что мешало ездить до безвиза миллионам украинцев в ряд стран Латинской Америки и Азии ? или денег не було ?
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От представь себе. Приходишь ты на дискотеку, а там на входе тебе бегунок в руки с необходимостью посещения венеролога, дерматолога, нарколога, фтизиатра, ............
И шо, побежишь по кабинетам ради дискотеки?
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Лучше уж так, чем когда после дискотеки по ним побежишь.
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Дікіх абізян у нас самих вистачає, он скільки на 9 травня повилазило.
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З Бразилією у нас вже давно безвізовий режим і ЄС тут ні до чого. Майже з усіма країнами Південної Америки у нас давно безвізовий режим. Візи залишаються лише з Колумбією та Венесуелою. Можливо їх мав на увазі Порошенко.
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На самом деле, это здорово чувствовать себя частью огромного мира, а не барака обнесенного колючей проволкой.
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а бало де взяти щоб туди їхати!
Ми найбідніші в Європі!
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За нас білоруси без ресурсів у 3 рази багатші!
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А как реагируют российские власти на такой факт, что ее граждане массово получат украинские паспорта?
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Как-то проблемма унитазов в Рашке очень остро стоит. Пацаны, а вы спускать после себя попробуйте, может и мыть так часто не придется.)
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унитаз для них - вроде Шамбалы - все слышали, но мало кто был, большинство за хатой срет, недаром еще во время конфликта с Грузией их вояки домой унитазы перли
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как с писаной торбой носиться еще год будет
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Если все таки украинские зарубежньіе паспорта начнут бесконтрольно давать тем, кто постоянно живет на оккупированньіх территориях, то такой безвиз бьістро закончится для всех.
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Ура! В Европе будут гонять заробитчан, а в Азии и Латинской Америке - добро пожаловать! Там уже зарплата в 3-4 раза больше чем у нас! Подсказываю, тем кто не хочет прожить свою жизнь рабом, сначало в Латинскую Америку, а потом и в США. В штатах никто не трогает нелегалов и работы полно по $10-20 в час....
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Большинство стран Латинской Америки и так безвизовые с Украиной. Ну кроме Кубы , Венесуэлы , Колумбии и ещё парочки...
А вот Корея , Япония , Тайвань , Филиппины , Китай - очень хотелось бы).
Можно список всех стран!
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Да у 80% народа Украины денег нет до Польши доехать ... Понимается, что умного а не поппулистического мы от нашего преза вряд ли когда услышим.
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вот и цель вам новая -начинайте зарабатывать )и перестаньте за фейковых 80% заливать -весь день уже с этого смеялись -больше не катит
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Более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко.
Дык, у Педро и так уже безвиз в Панаму открыт...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко
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