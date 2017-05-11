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 На уровне областной полиции могли существовать договоренности с "Опоблоком", - Геращенко о беспорядках в Днепре

На уровне областной полиции могли существовать договоренности с "Оппозиционным блоком" относительно столкновений 9 мая в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"На 9 мая серьезные инциденты были только в Киеве и Днепре. В Днепре была ситуация, когда полиция не выполняла своих задач, быть над схваткой, а стала на один бок столкновений. Одна из версий - это то, что кто-то на уровне областной полиции договорился с "Оппозиционным блоком", с Вилкулом и полиция фактически стала на их сторону. Есть данные, что патрульная полиция защищала бойцов АТО, а вот другие сотрудники полиции их избивали", - сказал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган

По его словам, каждый полицейский, нарушивший права граждан, будет уволен и привлечен к ответственности. По ситуации в Днепре проводится уголовное расследование. Работают полиция и прокуратура.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.


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да ладно, Геращенко.. неужели таки договоренности... порошенко с оппоблоком?))
не может быть!))
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или, точнее, авакова (ведь он назначал руководство).
Или все таки - порошенко.. Как проходили выборы - все помнят, и как АП сливала и потворствовала жопоблоку в получении мандатов и мест.
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Не может быть ...
Антоша Г , прекрати - это же "раскачивание лодки" ...))
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Эти договоренности с твоими шефами)))Какой свиньей надо быть,чтоб зная об этом что то говорить.Вы дальше конче заспы хоть чем то управляете или с рыгами договариваетесь))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа уровне областной полиции могли существовать договоренности с "Опоблоком", - Геращенко о беспорядках в Днепре
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