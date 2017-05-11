 На уровне областной полиции могли существовать договоренности с "Опоблоком", - Геращенко о беспорядках в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.
"На 9 мая серьезные инциденты были только в Киеве и Днепре. В Днепре была ситуация, когда полиция не выполняла своих задач, быть над схваткой, а стала на один бок столкновений. Одна из версий - это то, что кто-то на уровне областной полиции договорился с "Оппозиционным блоком", с Вилкулом и полиция фактически стала на их сторону. Есть данные, что патрульная полиция защищала бойцов АТО, а вот другие сотрудники полиции их избивали", - сказал Геращенко.
По его словам, каждый полицейский, нарушивший права граждан, будет уволен и привлечен к ответственности. По ситуации в Днепре проводится уголовное расследование. Работают полиция и прокуратура.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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не может быть!))
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Или все таки - порошенко.. Как проходили выборы - все помнят, и как АП сливала и потворствовала жопоблоку в получении мандатов и мест.
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Антоша Г , прекрати - это же "раскачивание лодки" ...))
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