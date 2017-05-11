 Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - сказал он.
По его словам, отныне будут действовать три свободы - свобода движение товаров, капиталов и людей.
"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал президент.
Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.
Также, по словам П.Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.
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Не позорься, ведь вроде адекватный малый...
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А безвиз это херня на постном масле.
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Я не считаю отмену 30-50 евро и более сложной процедуры каким-то великим прорывом для страны.
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Об этом заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела, комментируя принятие в четверг Радой ЕС законодательного регламента по отмене визовых требований для украинцев, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.
«Принятие регламента относительно визовой либерализации для украинских граждан является важным событием, что поможет укреплению связей между народами Украины и ЕС. Это произошло после завершения проведения необходимых реформ в Украине во многих сферах, включая миграцию, правопорядок, безопасность, международные отношения и фундаментальные права», - сказал мальтийский министр.
Реформы в Украине являются даже более амбициозными, нежели в некоторых развитых странах Западной Европы.
Об этом в интервью собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе заявил бывший премьер-министр Дании и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"В течение предыдущих трех лет украинское руководство начало больше реформ, чем за предыдущие 23 года. Если сравнить, какой была Украина раньше и какой стала сейчас, - это является несомненным прогрессом. Конечно, еще многое надо сделать. Но мы не должны забывать, какой стала Украина за относительно короткий промежуток времени", - заявил политик, который в настоящее время также является советником Президента Украины.
Расмуссен отметил, что некоторые из этих реформ непопулярны.
"Но в перспективе они принесут конкретные положительные результаты для Украины, для украинцев. Моей лучшей рекомендацией для правительства является продолжение взятого курса, даже если он не всегда является простым", - сказал Расмуссен, который в 2014 году основал аналитический консультативный центр Rasmussen Global.
"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах. Это касается, например, открытия баз данных относительно собственности активов. Они в Украине являются более прозрачными, чем в Западной Европе", - убежден Расмуссен.
Кроме того, по его словам, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации.
"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы (Украине стать членом ЕС - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые позитивные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.
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Бессмертный полк Донбасса. 09.05.2017
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Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
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Нееееееееееееееееееееее Петя!!!
Если развод тада нужно вводить визовый режим с Расеей.
А как нащщет Липецкой фабрики?
Уже не говоря о том, шо в Калуге прямо сейчас строится еще одна фабрика Рошен.
В РФ появится еще одна фабрика "Roshen"
https://antikor.com.ua/articles/119384-v_rf_pojavitsja_eshche_odna_fabrika_roshen
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но к этому "разводу" не мешало бы визовый с россией.......
Вот это было бы действительно "окончательный развод"
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будемо виконувати, чи заговорювати ???
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А лучше, чтоб вообще дорогу забыл!
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