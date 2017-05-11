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 Политика Украины
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 Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что получив безвизовый режим, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, - Ирина Геращенко

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - сказал он.

По его словам, отныне будут действовать три свободы - свобода движение товаров, капиталов и людей.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал президент.

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Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.

Также, по словам П.Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.
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А сыну это Петя рассказал в связи с последними его фотосессиями ...
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Олег, ты веришь тому осмеянному бездарному фотожопу, где русня даже по-английски не смогла правильно написать название своей страны?
Не позорься, ведь вроде адекватный малый...
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Ребята, сейчас идет второй полуфинал Евровидения, там скоро будет выступать Беларусь, впервые на родной мове! Нужно поддержать и проголосовать за них Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3046
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нам до плоту це ваше гЄйробачення коли в країні війна і бандитський шабаш під час чуми
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Увы, но пьяный дебил либо зарежет, либо сам убьется, либо будет угрожать тем и другим. Психологи не подскажут, что делать?
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ещё пока нет. надо байстрюков ещё туда вернуть. Петро должен возглавить колонну
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скажешь "гоп", когда будет визовый режим с кацапстаном.
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А где она раньше жила в Европе ?
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Окончательный развод - это когда значительная часть населения не будет больше смотреть в сторону России. Потому, что в Украине жизнь будет гораздо лучше.
А безвиз это херня на постном масле.
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Никакая это не херня. Отличная новость и пусть и авансом, но признание наших черепашьих реформ.
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Да-да. Как ни крути, но требования ЕС выполнены, а они есть часть реформ.
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Тут каждый при своем останется.
Я не считаю отмену 30-50 евро и более сложной процедуры каким-то великим прорывом для страны.
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После шабаша сепарского такое заявлять.Без коментариев как говорится.
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это будет самовбивство
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Та она как пьянь болотная... после слов что с ней разводятся ... с ножом кидается .... типа НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТЫ НИКОМУ (((( главное чтобы во время помогали руки ей, "ЗАЛОМАТЬ", чтобы НЕ РАСПУСКАЛА
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возвращается домой в Европу.......УПС
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коли ти, бариженко і твої друзі позбавляться свого бізнесу на московії, розірвемо договір про дружбу та співпрацю з мордорм, визнаємо їх окупантами, націоналізуємо кацапський бізнес в Україні, припинемо шастання туди-сюди через державний кордон от тоді так, ми розведемось по-справжньому
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Предоставление гражданам Украины безвизового режима является результатом проведения в государстве реформ.
Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5664

Об этом заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела, комментируя принятие в четверг Радой ЕС законодательного регламента по отмене визовых требований для украинцев, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Принятие регламента относительно визовой либерализации для украинских граждан является важным событием, что поможет укреплению связей между народами Украины и ЕС. Это произошло после завершения проведения необходимых реформ в Украине во многих сферах, включая миграцию, правопорядок, безопасность, международные отношения и фундаментальные права», - сказал мальтийский министр.

Реформы в Украине являются даже более амбициозными, нежели в некоторых развитых странах Западной Европы.

Об этом в интервью собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе заявил бывший премьер-министр Дании и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.


Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5953"В течение предыдущих трех лет украинское руководство начало больше реформ, чем за предыдущие 23 года. Если сравнить, какой была Украина раньше и какой стала сейчас, - это является несомненным прогрессом. Конечно, еще многое надо сделать. Но мы не должны забывать, какой стала Украина за относительно короткий промежуток времени", - заявил политик, который в настоящее время также является советником Президента Украины.

Расмуссен отметил, что некоторые из этих реформ непопулярны.

"Но в перспективе они принесут конкретные положительные результаты для Украины, для украинцев. Моей лучшей рекомендацией для правительства является продолжение взятого курса, даже если он не всегда является простым", - сказал Расмуссен, который в 2014 году основал аналитический консультативный центр Rasmussen Global.

"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах. Это касается, например, открытия баз данных относительно собственности активов. Они в Украине являются более прозрачными, чем в Западной Европе", - убежден Расмуссен.

Кроме того, по его словам, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации.

"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы (Украине стать членом ЕС - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые позитивные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.
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Петя, у нас заводов в мордоре нет, а развод нормальный народ оформил когда твои партнеры убили первого украинца.
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Окончательный развод будет если мусора перестанут защищать адептов "русского мира", избивая при этом героев кровопролитной войны за украинский Донбасс.
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какие обороты, к чему вообще было приплетать РФ, получение безвиза это что чисто "назло врагам" и всё, больше никакого толку
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Если нет денег совсем, то действительно толку мало. На самом деле толк в том, что купил билет, и поехал куда желаешь, а не ждешь с опущенной головой высокое соизволение. Кацапам этого не понять.
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Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
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Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко
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Нееееееееееееееееееееее Петя!!!

Если развод тада нужно вводить визовый режим с Расеей.

А как нащщет Липецкой фабрики?

Уже не говоря о том, шо в Калуге прямо сейчас строится еще одна фабрика Рошен.

В РФ появится еще одна фабрика "Roshen"
https://antikor.com.ua/articles/119384-v_rf_pojavitsja_eshche_odna_fabrika_roshen

Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8626
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Ну очень серьезные источники. И фото срусвесны. Мда...
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Прекрасненько.....

но к этому "разводу" не мешало бы визовый с россией.......
Вот это было бы действительно "окончательный развод"
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По ходу пора вже ліпецьку хвабрику в Мюнхен перевозити.)))
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А цей ніяк не розпрощається з раісой...от же ш старий пердун-романтік
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Окончательный развод(с). Цэ дило! А шо там месяц назад и Петр Лексеич, и Генштаб говорили о каких-то сотнях танков, у границ наших, и о сотнях танков в Дыре. Они шо? Все резко исчезли? Или при слове "безвиз"- все дружно взорвались? Че-то я не услышал. Хотя окошки открыты. Оптимист Президент наш... неисправимый.
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безвиз хорошо, а шо с остальными обіцянками?!
будемо виконувати, чи заговорювати ???
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У навязчивого экс надо еще ключи забрать, чтоб не ломился без приглашения.
А лучше, чтоб вообще дорогу забыл!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолучив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко
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