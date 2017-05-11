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Все про:боевик (18651) Луганщина (3890) ОБСЕ (2543) танк (702) Донбасс (14505) артиллерия (175)

 ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию боевиков недалеко от Луганска

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что снова фиксирует размещение тяжелого вооружения боевиков на окраинах оккупированного Луганска.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В неподконтрольных правительству Украины районах Специальная мониторинговая миссия видела три танка Т-72 и семь самоходных гаубиц 2С1 с запущенными двигателями на аэродроме в юго-восточных окраинах подконтрольного "ЛНР" города Луганск.

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СММ также видела шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на расстоянии 500 м к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" поселка Малониколаевка (36 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Также неподалеку от этого поселка наблюдатели зафиксировали девять гаубиц на буксире - пять 2А-65 "Мста-Б" калибра 152 мм и четыре Д-30 калибра 122 мм.

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ну тогда скажите, чем стреляют из донецка?!.... вы задолбали....
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семь самоходных гаубиц 2С1 с запущенными двигателями на аэродроме в юго-восточных окраинах подконтрольного "ЛНР" города Луганск.

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ичего подозрительного .Летают они на гаубицах.Захераченко что-то там про инопланетные технологии мычал. Наверное варп-двигатель к гаубице прикрутили.
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Ого!! ОБСЕ уже начали разбираться в военной технике. А то раньше отбывались общими фразами.
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А если бы изнасиловали,то они и танки эти рашкиными бы признали,а то мы видим танки,но чьи сказать не можем
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как-чьи? Мирных трактористов и шахтеров.Вручную в шахтах лугандона собирают.
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Передайте нашим ребятам точные координаты они "прощупают"
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а мины - шо с ними?
ах да - по твердому ....
а домогание? кароче девок берите..
а тож до вас сепры домогнутся...
ОБСЕ - абсолютный бесполезняк.
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Это та ватница-эпилептичка что ПС на автобусной остановке снегирями изнасиловал?
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чего-то у "ядерного пепла" иальник пожирнел и погрустнел малеха... А где кабздох? Не слышно его было на "параде" за паребоиком на масковии. Мож уже того? Кони двинул?
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Ребята, сейчас идет второй полуфинал Евровидения, там скоро будет выступать Беларусь, на родной мове! Нужно поддержать и проголосовать за них
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию боевиков недалеко от Луганска
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