 ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию боевиков недалеко от Луганска

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В неподконтрольных правительству Украины районах Специальная мониторинговая миссия видела три танка Т-72 и семь самоходных гаубиц 2С1 с запущенными двигателями на аэродроме в юго-восточных окраинах подконтрольного "ЛНР" города Луганск.
СММ также видела шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на расстоянии 500 м к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" поселка Малониколаевка (36 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете.
Также неподалеку от этого поселка наблюдатели зафиксировали девять гаубиц на буксире - пять 2А-65 "Мста-Б" калибра 152 мм и четыре Д-30 калибра 122 мм.
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ичего подозрительного .Летают они на гаубицах.Захераченко что-то там про инопланетные технологии мычал. Наверное варп-двигатель к гаубице прикрутили.
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де там пастор з ракетами?
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ах да - по твердому ....
а домогание? кароче девок берите..
а тож до вас сепры домогнутся...
ОБСЕ - абсолютный бесполезняк.
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