 Мусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания

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Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО(22)
ЕБРР намерен выделить Львову €20 млн для решения проблемы с твердыми бытовыми отходами(3)
Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка(139)
Грузовик с 20 тоннами львовского мусора задержали на Житомирщине(62)
Разговоры Садового якобы о "мусорной блокаде" – это попытка перевести тему исключительно в политическую плоскость(0)
Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине. ФОТО(94)
В Днепре построят мусоросортировочную станцию(30)
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"Китайская компания Grand blue намерена построить в Червонограде мусоросжигательный завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии"
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Але спочатку туди відправити Порохнявого Злодія.
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Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.
Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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А как бы было хорошо, своими руками, головами, руками своих людей. Уже и этого не можем? А как же китайцы, перешли от переплавки в дворовых! домнах! в своих дворах и своей же "чугуннай" посуды к этому? (Знаете, что было? Каждому - одна миска и одна чашка + одна кастрюля на семью! О ложках и вилках... гм... честно? Не помню)
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