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 Происшествия, Технологии
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 Мусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания

Китайская компания Grand blue намерена построить мусоросжигательный завод в Червонограде, Львовская область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Китайская компания Grand blue намерена построить в Червонограде мусоросжигательный завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разработка проекту будет длиться примерно 6 месяцев, потом будет происходить процедура согласования документации, после этого компания планирует приступить к строительству.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовский городской совет 27 апреля проголосовал за выделение 21 млн гривен городам области для выполнения меморандума о вывозе мусора из Львова. В частности, более 2 млн гривен в качестве субвенции получит Червоноград и более 3 млн гривен - Новояворовск.

Также читайте: "Садовый должен начать решать эту проблему, а не искать снова, кто ему мешает", - Гройсман о ситуации со львовским мусором
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Это стыд сраный !!!,собственные руки и умы сидят без работы !,а строить будут жёлтые !это блеать позорище !просто отмывание бабок !
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Бери и строй сам, ты ведь такой умный и работящий
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Сышишь писсака диванный а что тэндэр был !,может прекратишь тут срать !
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Разберись для начала когда и зачем проводят тендеры. Это инвестиционный проект за частные деньги и государство в него не вкладывает, поэтому тут тендер не нужен, писака диванный
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Ага, он бы построил.... И проект у него уже есть. ЭКСКРЕМЕНТальный. Только вот забыл пальцы из жопы вынуть...
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Лучше пусть китайцы строят чем наши воры.
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Доверять украинским коррупционерам нельзя ни гривны. ВСЕ УКРАДУТ
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Поверь, когда взялись китайцы то с вероятностью 99% они его построят и с той же вероятностью по той смете какая в договоре, а не будут каждый месяц вносить изминения и в конце очередной долгострой...
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и не важно? кто его построит, главное чтобы работал и был высотехнологичным. Все равно, у наших нет соответствующих технологий. Кто-то там писал про китайское авто, но как по мне любое китайское авто даст 100 очков вперед любому украинскому авто...sad but true
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Так выходит дешевле. Поэтому уж лучше китайцы.
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Стыд это то что мусороСЖИГАТЕЛЬНЫЙ а не мусороПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ построят!Это стыд в 21-м веке. жители зтого града теперь будут травиться
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А дочитать до конца не вышло?
"Китайская компания Grand blue намерена построить в Червонограде мусоросжигательный завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии"
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Суки цапинные скулят падлы! Нам некогда работать! Нужно учится воевать!
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Буде такий же надійний як китайське авто.
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байки про ненадежность китайских товаров изжили себя в начале 2000-х.
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да...чайники знатні "умельци" з дерьма цекерки ліпити...ти не путай випущені відомими фірмами у Китаї товари з чайним хоуммейдом
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китайці потихеньку захплюють Україну, поки західні чухаються. а нам би краще було вийти на рівень коли в нас вкладали би гроші саме західні компанії.
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Для этого надо с коррупцией бороться и чиновье свиное на место ставить. На что власть ответит: не хочу... не буду...
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Західні компанії потрібно посилати нах...
Але спочатку туди відправити Порохнявого Злодія.
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расстрельные списки нужно составлять. И одиночек финансировать через криптовалюты
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бережи Боже Україну від таких "інвесторів"...косоокої чуми тут ще не вистачає...
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У будь-якому випадку китайський завод це набагато краще, ніж сміття буде просто гнити під відкритим небом на полігоні і в ньому будуть горіти люди.
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Точно. Хай в радіусі 100 км всі вдихають повний спектр таблиці Мендєлєєва. Ще треба онкоцентр відкрити.
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Продав якось китаєць душу чорту, а вона на третій день зломалась.)))
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У меня на работе на нашу общую голову менеджер по ВЭД знает китайский,потому оборудование берут в основном в Китае. Китайская кран-балка это доложу я вам НЕЧТО!
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С утреца под шумок утверждения безвиза гройман под диктовку его куратора фирташа ГРОЙСМАНОМ-ПОРОШЕНКО-ФИРТАШЕМ БЫЛ УКРАДЕН ГП Антонов с 410м заводом.
Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.

Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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Китайцы строить умеют! Самый большой автомобильный мост в мире!
Мусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания - Цензор.НЕТ 5892

Мусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания - Цензор.НЕТ 3595
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Конечно хорошо. Наконец то хоть эта война или безхозяйственность или бесхребетность - будет иметь свое логическое завершение. Будем надеяться, если не изменится ветер.
А как бы было хорошо, своими руками, головами, руками своих людей. Уже и этого не можем? А как же китайцы, перешли от переплавки в дворовых! домнах! в своих дворах и своей же "чугуннай" посуды к этому? (Знаете, что было? Каждому - одна миска и одна чашка + одна кастрюля на семью! О ложках и вилках... гм... честно? Не помню)
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А де українська наука? Чому не допускають українські наукові компанії до утилізації відходів??? Така поведінка влади по всій Україні вказує на те, що в Україні діє лише окупайіна влада. Спробували б китайці, американці чи німці прийти зі своїми техногіями в Турцію; вигнали б геть. Тому, що поважають лише своє, турецьке. Тут навіть справа не в націоналізмі, про який б'ють себе в груди недоосвічені "свободівці", а справа в економіці! Турки підтримуть свою економіку!!! Може нам заміст китайців з їх перробним заводом просто є сенс запросити турків на всі владні посади?
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У турок просто в Коране всё написано кто чем должен заниматься и кто за что получает,а в Украине кумовство и коррупция разъедают государство.
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Современный мусороперерабатывающий завод в Вене!
Мусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания - Цензор.НЕТ 8763
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а почему не мусороперерабатывающий? мусоросжигательные уже давно моветон
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Сжигаются отходы сала и от тепла работает электро турбина.
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После таких новостей - перестаеш смеяться над новостями из за поребрика.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМусоросжигательный завод во Львовской области построит китайская компания
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