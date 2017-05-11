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Все про:США (12532) Трамп (1059) кибербезопасность (106)

 Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур США

трамп

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ об укреплении кибербезопасности.

Об этом заявил его советник по национальной безопасности Томас Боссерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Советник подчеркнул, что указ нацелен на то, чтобы усилить киберзащиту федеральных сетей, помочь в защите от хакеров наиболее важных объектов инфраструктуры США, а также добиться от пользователей Интернетом соблюдения ряда правил.

На вопрос журналиста о том, является ли этот указ реакцией на сообщение об атаках российских хакерах, Боссерт ответил отрицательно.

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"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", - заявил Боссерт, отметив, что США подвергаются кибератакам не только со стороны России.
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там захарова орет,что Климкин на стол Трампа облокачивался))))))))))))
Скандал с Лавровым в Белом доме: в РФ закатили истерику и перевели стрелки на Украину http://bit.ly/2q6p5OF
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 55 мин.55 минут назад

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"Ну хер с ним с фото, но как русские умудрились спиздить из Овального кабинета столовое серебро, мы не понимаем",- удивились в Белом доме.
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чугунка это новое погоняло ватной лошади лаврова ? таки да, чмо редкостное
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производное - чугунная подкова на лошадинное копыто
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символична дата подписания указа - после встречи с конем педальным
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a tem vremenem na zapavednike.....Правительство будет регулировать любые интернет-сервисы, похожие на СМИ ...

http://echo.msk.ru/news/1979194-echo.html
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Интересно как Трамп будет мирить Украину и московскую Орду и что от этого выиграют китайцы?Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур США - Цензор.НЕТ 9173
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Слава Воинам.
Безвиз украина получила благодаря США. За сдерживание ваты для возможности долбить вату санкциями. Благодаря воинам на востоке украинцы получили безвиз, особенно когда они воевали еще в шлепанцах в добробатах. Больше всех взяли на себя удар
илловайск и дебальцевские бои добробатов, которых хуйло пытается дискредитировать. Благодаря им сегодня украинцы могут чувствовать себя более свободными.
Благодаря им вся украина и даже халявщики донбасса и предатели могут ездить куда хотят.
А иван-дурак сидеть у разбитого корыта с чекисткими клещами на его дурном горбе, которые травят иванов как клопов в сирии и на украине. Вата терпит бедствие от крымского айсберга, скоро пойдет на дно.
США еще хотели помочь рабочими местами заводами на западе украины(германских и японских автостроителей), но оказалось что НАСЕЛЕНИЕ УЖЕ УСПЕЛИ ХРОЙСМАНЫ задебелизировать, не хватает ИНЖЕНЕРОВ. Одни ленивые и тупые юристы и экономисты заняли все учебные места точных специальностей за способных детей из бедных семей.
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Безвиз украина получила благодаря США.....gde vi etot BRED berjete ?
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Задача высшего брехнярства - какую спецоперацию предпримит хуйло, чтобы отпетлять от санкций на выборах весной 2018?
Турция такой же агрессор как и вата. Нападение на о Крит, и отжатие половины ее у греции. Мало туркам земель?
Почему турция не нападает еще на украину? Потому что еще не готова воевать с рашей. Потому что украина - это застобленно
до 2014года рашей. 10 лет войны даст украине субъективность. Но путин готовит на выборы 2018г новую спецоперацию, задачи которой будут выпетлять от санкций и продолжить нападать на украину, прибалтику, польшу и тд, чтобы украинскими хребтами с чк заградотрядами воевать дальше. Ибо если раша не нападает смысл ее существования испаряется. Раша может существовать только заливая все кровью. Следите за
ложью и просчитывайте что какую ложь вата сможет придумать в этой ситуации.
А оборонпром вместо подготовки украины к обороне поднимает турцию в плане возможности воевать с украиной.
Может Романов дурак?
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на еще

Путинская фсб лаборатория по разработке лжи.
Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.

Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.

Случай с провокацией на ОУН говорит о том, что ватные чекисты так же вырежут всех поляков в украине под видом добробатов, под видом "националистов". Ведь добробаты не делают провокаций в ответ. Это один из-за чего украина выигрывает битвы, но проигрывает войны.
Нету вышибания лома ломом.Ведь сбу это тупые туристы - нормального одного убили в мариуполе.
Провокации на добробаты и особенно обзывание их националистами с хорошей поддержкой на первых ватных каналах в сми и поддержкой ольгинцами это обычные ватные спецоперации.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур США
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