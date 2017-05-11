 Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур США

Об этом заявил его советник по национальной безопасности Томас Боссерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Советник подчеркнул, что указ нацелен на то, чтобы усилить киберзащиту федеральных сетей, помочь в защите от хакеров наиболее важных объектов инфраструктуры США, а также добиться от пользователей Интернетом соблюдения ряда правил.
На вопрос журналиста о том, является ли этот указ реакцией на сообщение об атаках российских хакерах, Боссерт ответил отрицательно.
"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", - заявил Боссерт, отметив, что США подвергаются кибератакам не только со стороны России.
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"Ну хер с ним с фото, но как русские умудрились спиздить из Овального кабинета столовое серебро, мы не понимаем",- удивились в Белом доме.
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http://echo.msk.ru/news/1979194-echo.html
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Безвиз украина получила благодаря США. За сдерживание ваты для возможности долбить вату санкциями. Благодаря воинам на востоке украинцы получили безвиз, особенно когда они воевали еще в шлепанцах в добробатах. Больше всех взяли на себя удар
илловайск и дебальцевские бои добробатов, которых хуйло пытается дискредитировать. Благодаря им сегодня украинцы могут чувствовать себя более свободными.
Благодаря им вся украина и даже халявщики донбасса и предатели могут ездить куда хотят.
А иван-дурак сидеть у разбитого корыта с чекисткими клещами на его дурном горбе, которые травят иванов как клопов в сирии и на украине. Вата терпит бедствие от крымского айсберга, скоро пойдет на дно.
США еще хотели помочь рабочими местами заводами на западе украины(германских и японских автостроителей), но оказалось что НАСЕЛЕНИЕ УЖЕ УСПЕЛИ ХРОЙСМАНЫ задебелизировать, не хватает ИНЖЕНЕРОВ. Одни ленивые и тупые юристы и экономисты заняли все учебные места точных специальностей за способных детей из бедных семей.
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Турция такой же агрессор как и вата. Нападение на о Крит, и отжатие половины ее у греции. Мало туркам земель?
Почему турция не нападает еще на украину? Потому что еще не готова воевать с рашей. Потому что украина - это застобленно
до 2014года рашей. 10 лет войны даст украине субъективность. Но путин готовит на выборы 2018г новую спецоперацию, задачи которой будут выпетлять от санкций и продолжить нападать на украину, прибалтику, польшу и тд, чтобы украинскими хребтами с чк заградотрядами воевать дальше. Ибо если раша не нападает смысл ее существования испаряется. Раша может существовать только заливая все кровью. Следите за
ложью и просчитывайте что какую ложь вата сможет придумать в этой ситуации.
А оборонпром вместо подготовки украины к обороне поднимает турцию в плане возможности воевать с украиной.
Может Романов дурак?
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Путинская фсб лаборатория по разработке лжи.
Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.
Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.
Случай с провокацией на ОУН говорит о том, что ватные чекисты так же вырежут всех поляков в украине под видом добробатов, под видом "националистов". Ведь добробаты не делают провокаций в ответ. Это один из-за чего украина выигрывает битвы, но проигрывает войны.
Нету вышибания лома ломом.Ведь сбу это тупые туристы - нормального одного убили в мариуполе.
Провокации на добробаты и особенно обзывание их националистами с хорошей поддержкой на первых ватных каналах в сми и поддержкой ольгинцами это обычные ватные спецоперации.
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