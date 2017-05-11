 Прокуроры 20 штатов США потребовали независимого расследования вмешательства РФ в выборы

Соответствующее письмо прокуроры направили заместителю генпрокурора США Роду Розенштейну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Нью-Йорка.
"Жители наших штатов и американский народ заслуживают тщательного расследования, которое установило бы масштаб российского вмешательства, любые контакты c сотрудниками кампании Трампа и любые попытки замести следы", - сказано в письме.
Как отмечают в письме прокуроры, увольнение главы ФБР Джеймса Коми посреди расследования разрушает общественное доверие, восстановить которое можно лишь с помощью назначения специального прокурора.
Напомним, 10 мая Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Трамп действовал по рекомендации Министерства юстиции. Увольнение Коми связали с его расследованием переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую она хранила на личном сервере во время работы на госдолжности.
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Совесть Петербурга....
«Бабушка, как вам не стыдно? Вы президента нашего позорите»
В Санкт-Петербурге во время празднования 9 мая люди обрушились с критикой на художницу Елену Осипову, которая вышла на улицу с плакатами против войны. На них было написано «Война в Украине и Сирии - позор России» и «Не становитесь пушечным мясом» на плакате с изображением президента России. Елена Осипова известна в Петербурге своими плакатами и участием в политических акциях. Пенсионерку окружили люди, из толпы раздавались возгласы: «Давайте ее убьем!», «Россия не нравится - валите из России» и «Путин - наш национальный лидер».
https://www.youtube.com/watch?v=gtokx0-61yY
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Против неё не попрёшь...
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https://antikor.com.ua/articles/167858-privatbank_porval_internet_svoej_reaktsiej_na_novostj_o_rejtingah
3,14...3,14...3,14...іііііііііііііііііііііііііііі
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Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.
Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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