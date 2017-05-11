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Все про:выборы (21725) Россия (70390) США (12532) прокурор (930)

 Прокуроры 20 штатов США потребовали независимого расследования вмешательства РФ в выборы

интернет

В США прокуроры 20 штатов 11 мая потребовали назначить специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в выборы американского президента.

Соответствующее письмо прокуроры направили заместителю генпрокурора США Роду Розенштейну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Нью-Йорка.

Также читайте: Сенаторы-демократы потребовали назначить спецпрокурора по расследованию вмешательства РФ в выборы в США

"Жители наших штатов и американский народ заслуживают тщательного расследования, которое установило бы масштаб российского вмешательства, любые контакты c сотрудниками кампании Трампа и любые попытки замести следы", - сказано в письме.

Как отмечают в письме прокуроры, увольнение главы ФБР Джеймса Коми посреди расследования разрушает общественное доверие, восстановить которое можно лишь с помощью назначения специального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США

Напомним, 10 мая Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Трамп действовал по рекомендации Министерства юстиции. Увольнение Коми связали с его расследованием переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую она хранила на личном сервере во время работы на госдолжности.
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Только война с Северной Кореей и Китаем может спасти Трампа от преследования.
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офф топ
Совесть Петербурга....
«Бабушка, как вам не стыдно? Вы президента нашего позорите»

В Санкт-Петербурге во время празднования 9 мая люди обрушились с критикой на художницу Елену Осипову, которая вышла на улицу с плакатами против войны. На них было написано «Война в Украине и Сирии - позор России» и «Не становитесь пушечным мясом» на плакате с изображением президента России. Елена Осипова известна в Петербурге своими плакатами и участием в политических акциях. Пенсионерку окружили люди, из толпы раздавались возгласы: «Давайте ее убьем!», «Россия не нравится - валите из России» и «Путин - наш национальный лидер».

https://www.youtube.com/watch?v=gtokx0-61yY
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Вот это уже серьезно! Ежели начнут копать,то раскопают.
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Омериканцев готовят к опусканию РАБссии па Самые Сталагмиты.
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Кто знает опубликованный материал якобы Надежды Савченко вконтакте фейк или правда? Просто уже ничему не удивлюсь... "Вам народ никогда не простит..."
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ну, дебелую Гадюху точняк не простят за-то, шо оказалась конченой кацапской подстилкой вот и бесится. И той подстилке больше негде публиковаться кроме взаконтаченых. Кацапы ей лайков наставят, поддержуть. А в других местах её, конченую, по закрепившемуся обычаю лиш обгандонят.
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Вот это и есть - Система Государства!!!
Против неё не попрёшь...
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...ПриватБанк порвал интернет своей реакцией на новость о рейтингахМеждународное рейтинговое агентство S&P сообщило о повышении кредитных рейтингов ПриватБанка с «SD» до «ССC+/С». Прогноз по рейтингам банка - «стабильный».Достаточно радостная для руководства банка и его клиентов новость. Но то, как преподнесли ее в банке клиентам сервиса Приват24, повеселило многих пользователей Интернета.В разделе «Новини ПриватБанку» соответствующая новость сопровождается популярным видео-мемом. Вот, как комментируют это в социальных сетях:«#ШОК. ПриватБанк рвет шаблоны комментируя новость о том, что «Standard & Рoor's підвищило рейтинги ПриватБанку. 26 квітня міжнародне рейтингове агентство S&P повідомило про підвищення кредитних рейтингів ПриватБанку з «SD» до «ССC +/С». Прогноз по рейтингах банку - «стабільний». Шедевральным видео. Аплодируем стоя. «Пацаны ваще ребята». Мы требуем профиль автора данной идеи. Мы хотим от него детей!!!!!!».https://youtu.be/ZalO2ToN-1U
https://antikor.com.ua/articles/167858-privatbank_porval_internet_svoej_reaktsiej_na_novostj_o_rejtingah
3,14...3,14...3,14...іііііііііііііііііііііііііііі
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Ну так Гонтарева ж свалила - и прогнозы сразу нормальные...
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Это фсе, это будет окончательный удар царьку под ниже спины.
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Тю так трамадолу надо нашего алкаша надо брать.Любое дело доведет до "конца" .Ну или тепловизора.У нас кадры хоть куда)))
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Раху, паходу, будут делить на части... Быть или не быть рахе - вопрос так уже не стоит...
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как не крути, все таки самая демократичная страна в мире
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Це не у нас, всі нутрощі вивернуть рудому.
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Я незнаю чем это кончиться но знаю адно трамп будет всегда под давлением и его партия патиряет много галосов
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Он в республиканской партии пришелец, а то что она потеряет авторитет - это несомненно.
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С утреца под шумок утверждения безвиза гройман под диктовку его куратора фирташа ГРОЙСМАНОМ-ПОРОШЕНКО-ФИРТАШЕМ БЫЛ УКРАДЕН ГП Антонов с 410м заводом.
Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.

Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуроры 20 штатов США потребовали независимого расследования вмешательства РФ в выборы
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