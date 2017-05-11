 Миссия ОБСЕ зафиксировала 905 взрывов на Донбассе 9-10 мая

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня, в том числе 512 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (273 взрыва)", - сказано в нем.
Также миссия зарегистрировала 40 взрывов 9 мая и 80 взрывов 10 мая в Луганской области.
СММ отслеживала сообщения об обстреле и людских потерях в Куйбышевском районе оккупированного Донецка и обстреле в контролируемом "ДНР" Безыменном.
Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
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