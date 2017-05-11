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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Чалый (351) Трамп (1059) Пенс (26)

 От американской администрации мы услышали три главных месседжа, - посол Чалый о встрече с Трампом и Пенсом

Американская администрация подтвердила свое намерение в дальнейшем поддерживать Украину в условиях российской агрессии, а также давить на Москву до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Так охарактеризовал результаты встречи Павла Климкина с Дональдом Трампом и Майком Пенсом посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что мы услышали три главных месседжа. Первый, от президента Трампа, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, в частности, более активно будут пытаться урегулировать ситуацию вместе с нами по Донбассу, установлению мира в Украине", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом

Кроме того, по его словам, "прозвучал совершенно четкий месседж относительно результата встречи с россиянами, что ответственность России существует, и нужно это признать и работать над тем, чтобы решить вопрос установления мира и со стороны России".

Третий сигнал, заметил Чалый, касался поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Он прозвучал как со стороны Майка Пенса, так и Дональда Трампа. "Это для нас очень четкая позиция - не только для дипломатов или Президента Украины, которому мы с министром иностранных дел доложили о результатах встречи, но и для украинского народа", - подчеркнул посол.

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Отвечая на вопрос, как вообще было достигнуто согласие президента США принять министра иностранных дел Украины, Чалый ответил, что этому предшествовала комплексная работа с администрацией США. "Могу вас заверить, все спекуляции, что это делали какие-то лоббисты - это все несерьезные обсуждения. Такие вещи реализуются основательной дипломатической работой и предварительной подготовкой", - отметил он.

По словам дипломата, все обращают внимание на контакты с высшим руководством США, но очень большая работа была проведена во время визита Климкина в Совете Национальной безопасности, и в Белом доме и Государственном департаменте: "Это завершилось таким совершенно правильным акцентом".

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Оценивая значение переговоров Климкина с Трампом и Пенсом, посол заверил: "Это был сигнал для Украины".

Вместе с тем, он проинформировал, что сейчас Посольство работает над подготовкой встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. "Стороны сейчас интенсивно работают над всем переговорным пакетом, в котором содержательная часть более важна, чем даты", - отметил дипломат. Он пояснил, что речь не только об урегулировании ситуации на Донбассе в связи с агрессией России, вопросе Крыма, но также двусторонних отношениях".

Также читайте: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины, - Чалый
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"бла-бла-бла" - это рингтон балалайки из за поребрика
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Циля, кочно, луче было бы, если Трамп дал пиз*ды Пуцину. Но лучше бла-бла-бла, нежели тра-тра-тра. Молдцы украинцы, что дошли то Трампа.
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так тра-тра-та у нас на фронте ни куда и не делось...впрочем как и бла-бла-бла...3 год уже....
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Циля, работа МИДа - бла-бла-бла. Понимаете? А вот тра-та-та - работа Армии Украины. Как у сантехника работа чинить сантехнику, у медика работа - не танки бомбить, а раны зашивать; у пожарного работа - пожары тушыть, а не хирургические операции делать. Слава Украине, ее Героическому народу и МИДу!
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малыш Робик,ваша оценка работы нашего МИДа как бла-бла-бла меня восхищает....и кстати работу работают они с 0 результатом,что и подтверждают прошедшие разговоры ни о чём.
эмбарго на поставки Украине оружия продолжаются...и даже на 3 год войны...
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Уважаемый циля бадминтон, во первых, я не Робик, а Роберто Кефирини. Во вторых, много пишете, но мало знаете о том, что Украина получила, получает и будет получать от НАТО. Другое дело, что Армия Украины делает с тем, что она получила от друзей ( Америка, Канада, Литва, Булгария, Латвия, Израель и т.д.). В спам я Вас отправлять не буду, так-как Вы культурно ведете диалог. Счастье Вам и Вашей семье. Ну, и конечно, Слава Украине и ее Героическому Народу! А МИДу Украине - прозьба: Citius, Altius, Fortius! Keep Going! Continuez! Продолжайте в том-же духе.
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не обращай внимания - это квазипатриот...\тут их мешками грузить можно...\
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оружие дадут это и будет реальная поддержка. мы свое в свое время отдали и что зря?
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почему за зря...вон красивую бумажку из будапешта и бусы нам белые люди дали.
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Это рашка засрашка так поступила. а те еще не приняли мер. надо что бы сша признали россию стороной конфликта и тогда вопрос сдвинется с мертвой точки. главное что они в тяжелую годыну помогли остановить наступление орков.
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Дуже сильні месседжі - це, як відомо, навіть крутіше за обеспокоенную озабоченность)
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Моля о своём, лучись добротой!
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ну почему? Трамп уже подписал бюджет на 2017 год,где вложена помощь Украине $560млн
и на том дякуем.
http://nv.ua/ukraine/events/tramp-podpisal-bjudzhet-ssha-na-2017-god-560-v-kotorom-budut-vydeleny-ukraine-1097907.html
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да подписал, и спасибо и маладец.
но подпись Президента, не прошедшая утверждения Конгрессом - ето всего лишь подпись.
Конгресс даст добро? - вот тогда ето закон.
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у нас говорят так: "Бог не выдаст,хуйло не съест!"
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конгрес вже прийняв, президент вже підписав - бюджет став законом. Україні виділяється не меньш аніж 560 млн. тобто, якщо будемо показувати прогрес по реформам то можуть ще трохи більше дати. The President of the United States of America Donald trump signed a bill passed by the Congress consolidated, known as the law on budget allocations for 2017. The bill provisions include the allocation of Ukraine assistance in the amount of not less than USD $560 million.
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в данном случае иннициатива по большей части шла от конгресса США.так что теперь только формальность.
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ты знаешь шо от кого шло, ноль?
a ну еще новостями погреми
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иди в шахну нулевка кацапская.не знаешь что такое шахна,ноль?Это твоя родина ебучая.
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не болтай о том о чем понятия не имеешь, ну или твоя фамилия трамп.
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Будте уверен. Конгресс не утвердит только потому, что тех 560 мулионов мало для Украины. Нужно больше.
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Не хватает главного месседжа - послать соевого балбеса работать по специальности, учителем истории в Винницу.
Скажи спасибо, что тебя под зад ногой не турнули, когда вовсю топил на выборах за Клинтон.
Что ты нам пытаешься впарить за очередную перемогу, опарыш соевый???
Выполнение Минска, в результате чего Украина посадит себе окончательно на шею кацапскую вошь, поить/кормить/содержать, а они фактически будут под крылом рашки???
И це величезна перемога соевой дипломатии в лице винницких учителей?
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У меня вопрос.....Кто есть тот гос.преступник,который шьет Украинским дипломатам костюмы? Шо Климкин,шо Чалый - обое выглядят как будто их телок пожевал. К тому же у обоих кранцы из пиджаков выглядывают
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ох затейники администрация у трампа .интересно втречу с хуйлом тоже организуют в один день с порохом?ото опускание недомерка было бы
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не удивлюсь, что именно так и произойдет...
Опустить плешивого карлика ниже плинтуса - такой радости Трамп вряд ли себя лишит, мечтая стать властелином мира
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Меседжі, це - дуже добре.................. Особливо стосовно виконання мінських домовленостей.
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Главное что фото успели сделать, теперь хуйло не выйдет вперде?
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Это пономарю адресовано послания,он распишет и насочинят еще тех сказок,ждем анаконда-2 и витрина-4
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Я так понял, что 1. Путькин таки ла-ла-ла и 3. Гарант у нас этот...в общем как бы это помягче,ну вы поняли. А вот второй тезис пока для себя не представил.
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Опять все херово... Представляю мощность высеров, когда Трамп встретится с Порохом
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Вчерась... на след. день после увольнения Коми за расследование связей трампона с хуйлом.

От американской администрации мы услышали три главных месседжа, - посол Чалый о встрече с Трампом и Пенсом - Цензор.НЕТ 3096
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Судя по фотке - Лавров (судя по цвету хари) - не лошадь, а свекла, или потомок австралийских аборигенов/бангладешских или чернокожих (у меня нет претензий к черным). Както Лаверов интересно выглядет.
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нормальное мордовское выражение морды и её цвета, не вижу причин для претензий
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Капля никотина убиват лошадь, а конь начинает ходить ногавногу...)
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Ну нет, а если серьезно? Что с мордой Лошади? Это после того, когда Дональд ему копыто так сильно взял, что Лаверов даже офиолетился? Или Сер Гей такой рад?
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ты на что намекаешь, царская морда?!
...Эт я к тому, что имя у меня тоже Сергей
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да у Трампа просто раскраснелся фейс от ржания коня педального
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судя по фотке - лошадь по седоку...
чисто про рост сейчас...
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не деньги нужны Украине - оружие на ети деньги.
бо сегодня надо есть кого убивать.
потом ребята разберутся со зрадой...
сегодня нужно оружие на победить.
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Советский союз не планировал нападать на Нацистскую Германию.Танков не хватало...
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А "месседж" "хватит обворовывать собственную страну!" вы не услышали?
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Щоб не рахувати меседжі-смешедзі, заглядувати кожному в рота - хто там , що скаже і ловити натяки в сподіванні на якусь цукерку треба, щоб по телевізору і на радіо вдень і вночі просили гроші на покращення умов утримання за гратами високопосадовців, суддів, прокурорів, депутатів, ментів та їхніх родин.( і щоб гроші ніхто не давав)
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Главный месидж Америки? "Боже, благослови Америку!". А как мы? Как сможем и как захотим. То ли благословение, то ли анафема. К этому нужно идти - степ бай степ, а "месиджи распускать."
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