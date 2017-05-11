 От американской администрации мы услышали три главных месседжа, - посол Чалый

Так охарактеризовал результаты встречи Павла Климкина с Дональдом Трампом и Майком Пенсом посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно, что мы услышали три главных месседжа. Первый, от президента Трампа, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, в частности, более активно будут пытаться урегулировать ситуацию вместе с нами по Донбассу, установлению мира в Украине", - отметил дипломат.
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Кроме того, по его словам, "прозвучал совершенно четкий месседж относительно результата встречи с россиянами, что ответственность России существует, и нужно это признать и работать над тем, чтобы решить вопрос установления мира и со стороны России".
Третий сигнал, заметил Чалый, касался поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Он прозвучал как со стороны Майка Пенса, так и Дональда Трампа. "Это для нас очень четкая позиция - не только для дипломатов или Президента Украины, которому мы с министром иностранных дел доложили о результатах встречи, но и для украинского народа", - подчеркнул посол.
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Отвечая на вопрос, как вообще было достигнуто согласие президента США принять министра иностранных дел Украины, Чалый ответил, что этому предшествовала комплексная работа с администрацией США. "Могу вас заверить, все спекуляции, что это делали какие-то лоббисты - это все несерьезные обсуждения. Такие вещи реализуются основательной дипломатической работой и предварительной подготовкой", - отметил он.
По словам дипломата, все обращают внимание на контакты с высшим руководством США, но очень большая работа была проведена во время визита Климкина в Совете Национальной безопасности, и в Белом доме и Государственном департаменте: "Это завершилось таким совершенно правильным акцентом". Также читайте: Климкин встретился с Трампом и Пенсом: обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны США. ФОТОрепортаж
Оценивая значение переговоров Климкина с Трампом и Пенсом, посол заверил: "Это был сигнал для Украины".
Вместе с тем, он проинформировал, что сейчас Посольство работает над подготовкой встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. "Стороны сейчас интенсивно работают над всем переговорным пакетом, в котором содержательная часть более важна, чем даты", - отметил дипломат. Он пояснил, что речь не только об урегулировании ситуации на Донбассе в связи с агрессией России, вопросе Крыма, но также двусторонних отношениях". Также читайте: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины, - Чалый
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Скажи спасибо, что тебя под зад ногой не турнули, когда вовсю топил на выборах за Клинтон.
Что ты нам пытаешься впарить за очередную перемогу, опарыш соевый???
Выполнение Минска, в результате чего Украина посадит себе окончательно на шею кацапскую вошь, поить/кормить/содержать, а они фактически будут под крылом рашки???
И це величезна перемога соевой дипломатии в лице винницких учителей?
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