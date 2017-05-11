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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Чалый (351) Трамп (1058) Пенс (26)

 От американской администрации мы услышали три главных месседжа, - посол Чалый

Американская администрация подтвердила свое намерение в дальнейшем поддерживать Украину в условиях российской агрессии, а также давить на Москву до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Так охарактеризовал результаты встречи Павла Климкина с Дональдом Трампом и Майком Пенсом посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что мы услышали три главных месседжа. Первый, от президента Трампа, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, в частности, более активно будут пытаться урегулировать ситуацию вместе с нами по Донбассу, установлению мира в Украине", - отметил дипломат.

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Кроме того, по его словам, "прозвучал совершенно четкий месседж относительно результата встречи с россиянами, что ответственность России существует, и нужно это признать и работать над тем, чтобы решить вопрос установления мира и со стороны России".

Третий сигнал, заметил Чалый, касался поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Он прозвучал как со стороны Майка Пенса, так и Дональда Трампа. "Это для нас очень четкая позиция - не только для дипломатов или Президента Украины, которому мы с министром иностранных дел доложили о результатах встречи, но и для украинского народа", - подчеркнул посол.

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Отвечая на вопрос, как вообще было достигнуто согласие президента США принять министра иностранных дел Украины, Чалый ответил, что этому предшествовала комплексная работа с администрацией США. "Могу вас заверить, все спекуляции, что это делали какие-то лоббисты - это все несерьезные обсуждения. Такие вещи реализуются основательной дипломатической работой и предварительной подготовкой", - отметил он.

По словам дипломата, все обращают внимание на контакты с высшим руководством США, но очень большая работа была проведена во время визита Климкина в Совете Национальной безопасности, и в Белом доме и Государственном департаменте: "Это завершилось таким совершенно правильным акцентом".

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Оценивая значение переговоров Климкина с Трампом и Пенсом, посол заверил: "Это был сигнал для Украины".

Вместе с тем, он проинформировал, что сейчас Посольство работает над подготовкой встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. "Стороны сейчас интенсивно работают над всем переговорным пакетом, в котором содержательная часть более важна, чем даты", - отметил дипломат. Он пояснил, что речь не только об урегулировании ситуации на Донбассе в связи с агрессией России, вопросе Крыма, но также двусторонних отношениях".

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оружие дадут это и будет реальная поддержка. мы свое в свое время отдали и что зря?
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Дуже сильні месседжі - це, як відомо, навіть крутіше за обеспокоенную озабоченность)
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Чалый,чего сказать то хотел,клоун ты наш заморский?Ну а все месседжи мы лицезрели на фото,я давно так не ржал ,позорища вы наши
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Не хватает главного месседжа - послать соевого балбеса работать по специальности, учителем истории в Винницу.
Скажи спасибо, что тебя под зад ногой не турнули, когда вовсю топил на выборах за Клинтон.
Что ты нам пытаешься впарить за очередную перемогу, опарыш соевый???
Выполнение Минска, в результате чего Украина посадит себе окончательно на шею кацапскую вошь, поить/кормить/содержать, а они фактически будут под крылом рашки???
И це величезна перемога соевой дипломатии в лице винницких учителей?
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У меня вопрос.....Кто есть тот гос.преступник,который шьет Украинским дипломатам костюмы? Шо Климкин,шо Чалый - обое выглядят как будто их телок пожевал. К тому же у обоих кранцы из пиджаков выглядывают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт американской администрации мы услышали три главных месседжа, - посол Чалый
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