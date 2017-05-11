 Россию заподозрили в кибератаках на энергосети стран Балтии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, в течении двух лет хакеры взламывали энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, атакам подвергалась Украина, в результате чего в стране возникали перебои с электричеством. Один из источников агентства утверждает, что в конце 2015 года хакеры совершили DDoS-атаку на интернет-шлюз, используемый для управления балтийской энергетической сетью, чтобы нарушить ее работу, но при этом избежать полного отключения электроэнергии.
Также сообщается, что хакеры собирались взломать балтийскую систему распределения бензина, но попытка не удалась.
Собеседники агентства считают, что за хакерами стоят российские государственные структуры. Речь идет о предположительно российской группировке Sandworm, участников которой подозревали в нападении на энергетические компании Западной Европы и США в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству Reuters заявил, что данные о возможных атаках в Прибалтике - "это такая же клевета, как и все подобные обвинения".
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Ну да. Такае-же ,,клевета", как то, что в Украинском Крыму работали спец войска, рососсии; что Боинг збил рсососийский Бук; что в Украинском Донбассе рабоатют рузкие золдатен....
Я - Литовец. Меня не обманешь.Слава Литве, Латвии, Эестонии, ЕС, НАТО и Героической Украине!
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