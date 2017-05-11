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 Политика Украины
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 Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию

врп

Высший совет правосудия Украины уволил 91 крымского судью за переход на службу в суды Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Высший совет правосудия во время заседания 11 мая 2017 года рассмотрел вопрос об увольнении с должностей 98 судей судов Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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"Указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационной коллегии судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной Республики Крым в составе Российской Федерации, чем допустили поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статуса, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду", - говорится в сообщении.

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В связи с этим ВСП постановил уволить за нарушение присяги 91 судью, дела против еще 7 судей оставлены без рассмотрения, так они уже были уволены ранее.
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До 2027 вони самі звільняться. На рік з більш ніж 7000 суддів України за власним бажанням звільняються 300-500 суддів з кримінальним шлейфом і отримують суддівську пенсію, замість того щоб перебувати за гратами довічно!
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А почему бы судье в Украине при малейшем шухере не свалить на пенсию? Чай, не 1500 гривней...и спи спокойно...в хатынке трехэтажной...с сыном-прокурором...
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Уволили быстро,не прошло и 4 года. Власть Украины охерела совсем с этими бандосудьями.
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не факт еще что они не купят решения в административном суде и не восстановятся
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нет сомнений ))))) Более того, еще и зарплату невыплаченную востребуют и получат...
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Це показник повної непридатності влади БПП-НФ до оборони України! Неспроможність швидко приймати рішення та реалізовувати їх робить цю владу фактором дестабілізації України!
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Это столько времени эти п..оры ни за фиг огромную судейскую зарплату получали что-ли ,,,,,,,??
Не, не обижайтесь ,но Украина - точно страна дураков
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Та ты шо. Каких-то три года прошло, пока до них дошло.
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А до увольнения где они последние три года работали ?
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а как быть с гражданами, получившими российские паспорта и получающие российские пенсии в крыму и на дамбасятине с лугандонщиной?
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они уже и биометрические паспорта для безвиза получили...украинцы ж за это для них на Майдане стояли ( по версии Пэдра )
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С пенсией уволили надеюсь, чтобы Рева смог им выплатить?!
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Cтисняюся спросить, это шо, новый анекдот от шакаладного цеха?
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Неужели?
Но хоть пенсию в 20-30 тысяч гривень дадут?
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Громадяни росії дуже хочуть знати "чо там у хохлов" і як ім живеться в країні, де править хунта
Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию - Цензор.НЕТ 2904
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Я не понял, уволил крымских судей, это что получается три года Украина им до сих пор зарплаты выплачивала, хоть они находились все это время в оккупированном Крыму, это полный маразм.
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Рассчитались то за все три года надеюсь? А то за невыплату ЗП в день увольнения по КЗОТу придётся и за каждый день просрочки среднюю накинуть...
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И что это дает?Отменят их приговоры или эти судьи перестанут работать в Крыму?Психоделия какая то
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1) зарплату прекратят платить
2) как это не странно - решения этих неуволенных судей обязательны для исполнения на всей территории Украины
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Работая в Крыму они получают зарплату из бюджета Украины??
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Нет, не работают.
Халтурами перебиваются.
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Только сейчас??? а до этого - они зарплату получали?
Огласите, плиз, весь список - кто до сих пор на наших харчах содержится. Аксенову и Березовскому, Полонской - мы тоже вторую зарплату переводим?
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Можно подумать, что остальные, которые в тылу, служат народу Украины. Это не так. Они обслуживают монополии, корпорации, рейдеров, олигархов и... сами себя. За что от перечисленных имеют огромные нечестные деньги.
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Интересно, когда подвел аналогию под увольнение откровенных предателей Украины (3 года понадобилось) с возможным затягиванием расследования по титушкам-ментам оборотням из Днепра - мой пост ичез. Хм, жить то вам, Украинцы....
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три года не увольняли и начисляли зарпалату и наконец-то очнулись от спячки? наверное пенсии теперь некоторым уволенным платить будете от от 20 тыщ на судейское рыло? а где дела уголовные за нарушение присяги?
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Волонтеры по копейкам собирают на передок,а этим зарплаты платят три года,это тупо издевательство и насмешка над украинцами,ах да,это хваленная судовая рехворма плять,а лугандонцы еще в штате однозначно
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Прошло три года... а там у них нехилые зарплаты!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию
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