 Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Высший совет правосудия во время заседания 11 мая 2017 года рассмотрел вопрос об увольнении с должностей 98 судей судов Автономной Республики Крым и города Севастополя.
"Указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационной коллегии судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной Республики Крым в составе Российской Федерации, чем допустили поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статуса, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду", - говорится в сообщении.
В связи с этим ВСП постановил уволить за нарушение присяги 91 судью, дела против еще 7 судей оставлены без рассмотрения, так они уже были уволены ранее.
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Не, не обижайтесь ,но Украина - точно страна дураков
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Оплачиваемый.
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Но хоть пенсию в 20-30 тысяч гривень дадут?
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2) как это не странно - решения этих неуволенных судей обязательны для исполнения на всей территории Украины
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Халтурами перебиваются.
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Огласите, плиз, весь список - кто до сих пор на наших харчах содержится. Аксенову и Березовскому, Полонской - мы тоже вторую зарплату переводим?
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