 "Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Телекритике".
"В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы это показывать не будем". Я спрашивал у футбольных великих иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - сказал Аласания.
Отметим, в 2015 году канал " UA: Первый, которым тогда руководил Зураб Аласания, отказался от трансляций матчей молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Новой Зеландии, потому что среди генеральных спонсоров ФИФА был "Газпром".
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За 3 года все их проекты накрываются медным тазиком.
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