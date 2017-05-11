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Все про:Россия (70389) трансляция (51) футбол (3117) ЧМ-2018 (56) Аласания (49)

 "Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания откажется от трансляции ЧМ-2018, если сборная Украины поедет на мундиаль в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Телекритике".

"В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы это показывать не будем". Я спрашивал у футбольных великих иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - сказал Аласания.

Отметим, в 2015 году канал " UA: Первый, которым тогда руководил Зураб Аласания, отказался от трансляций матчей молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Новой Зеландии, потому что среди генеральных спонсоров ФИФА был "Газпром".

Также читайте: Мудрость и креативность Зураба быстро дадут результаты, - Стець об избрании Аласании главой общественного телевидения
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або ганяти по полю півня з гівна..Чи як мавпи скакати по сталагмітах з гівна.В мордви фантазія багата на забави.
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Правильно, в 2014 році говорили про 2018 рік. І в 2015 з 2016 також говорили про це ж саме...
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Ну ладно. Только дату потом не переносите снова.
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И они об этом догадываются уже!
За 3 года все их проекты накрываются медным тазиком.
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Слава Богу успели сделать это заявление до отмены чемпионата на педерации. А то бы еще кто подумал, что мы собирались транслировать!
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надо смотреть игры без рашки по кардшарингу из чужих спутниковых пакетов ,чтоб рашке бабло не шло в оплату трансляции
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бензин в украине тоже украинский а не рассейский
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Та там може вообще еще ничего не будет.Там на одном стадионе просто невероятный распил,що говорить вообще о всей инфраструктуре.А по поводу трансляции,пусть не транслируют.

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Тема не раскрыта. "Мы это показывать не будем..." Да наплевать, кто захочет всегда посмотрит. Ни слова не сказано о том, сколько бабла нужно в педерацию отдать, что бы показывать. Поэтому самое правильное - не показывать в любом случае. Ну и соответственно даже не участвовать в этом мероприятиии, просто бойкотировать. Они наших убивают, а мы с ними в футбол играть собираемся.. приехали...
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вроде ФИФА владеет правом на трансляцию. Но в любом случае, покупка трансляции - частное дело. Захочет канал вложится -пусть покупает. а в бюджете денег на это нет. Такшта заявление это, просто пук.
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С козломордыми агрессорами - только так. Только сборной надо тоже заранее объявить и не участвовать в отборочном турнире дальше. А то если потом, после выхода из группы, отказаться - еще сборную дисквалифицируют. Они не все до конца понимают, что кремляди захватили наши земли и идет война.
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Не буде там нічого, бо у 2018 році не буде існувати ця задрипана "країна"-мордор.
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Не факт что этот ЧМ еще будет проведен в педерации, пусть пока еще бабло воруют на строительстве. Чем больше сп@@дят тем большей будет потом для них жопа. Покупайте поп-корн и смотрите, ближе к осени пойдут цветочки, а к весне и ягодки.
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Дай Бог щоби до 2018 року таке поняття, як роSSія всі забули. "Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России - Цензор.НЕТ 3667
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Реально,очередной пиар от чепушилы Алсании,впрочем как и от всей нынешней власти,остался последний арХумент у мелких брехунов-кАзлорылия вражина и Путин нападёт,дешёвки воры при власти,а вообще то на дворе 21 век,кто хочет будет смотреть что хочет,как то так
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Ну чего ты опять возбудился? Ну сказал глава, что Общественное ТВ не будет покупать права на трансляцию из параши. Ну и? Посмотришь по "Интеру"
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Это вы недоношенные по Интеру будете смотреть,а я буду смотреть по Мировым спортивным каналам,и никакие Алсании не будут мне указывать что мне смотреть,а что нет,возбуждённый ты наш парашенец
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Ну чего ты пригораешь, дружище. Не нравится "Интер" - посмотришь на ТРК "Украина".
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абсолютно верно. Я, вообще, предочитаю такие события на евроспорте смотреть или польских спортивных каналах. Да, там, хоть, комментаторы вменяемые. Наших послушаешь, так, иногда, охота просто звук выключить.
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Ну как же не показывать. Ведь там же после каждой проигранной россией игры российские ультрас- боевики будут пиз#ить всей чужих болельщиков. Футбол на ЧМ-18 в россии не главное. Главное до и после игры. Вот где будет главное зрелище.
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Сборная Л/ДНР активно готовится к участию в ЧМ 2018. Главный тренер бодр, весел и настроен на победу.

"Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России - Цензор.НЕТ 6397"Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России - Цензор.НЕТ 4248
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каждый на своем месте должен внести посильную лепту в общее дело.Алсания на своем месте вносит ее и считаю правильно делает.Сейчас нам нужно отдаляться от рашки как можно дальше и быстрее...потомки только спасибо скажут.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России
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