 Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам встречи вице-президента США Майка Пенса и Трампа с министром иностранных дел Павлом Климкиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Сегодня вице-президент Майк Пенс встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Вице-президент подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем.
Отмечается, что Пенс подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Минске (Беларусь), остаются наиболее жизнеспособным путем к миру. "После этой встречи Президент (США Дональд Трамп) провел переговоры с министром иностранных дел (Павлом Климкиным) и подтвердил поддержку США Украины и его желание работать с нашими украинскими партнерами для мирного урегулирования конфликта", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, США подчеркивают неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
8-10 мая Климкин принял участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне. Украина надеется на продолжение стратегического партнерства с США.
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В Херсоне сегодня так
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)))))))))))
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Киселев вернулся из Крыма с разбитой физиономией.Чувствую вскоре это станет всероссийской тенденцией-съездил в Крым-получил по морде!
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Надо крымчанам шины начинать собирать .
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https://inforesist.org/tramp-teper-ya-polnostyu-za-ukrainu/
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Чтобы скорая в Крыму приехала вовремя, вызывать ее нужно заранее.
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вы неинтересное тупое быдло, которое никого на етом свете не интересует.
рашки нет в новостях - ее нигде нет, ее просто нет.
толстый ын мелькает - хуило нет.
да дал рыжии лошади овсу - картинку, бо животных любит.
и все.
даваите дальше сучте - казлы тупые.
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Хотя не очень верится, что этот " конфликт на Донбассе" можно урегулировать "мирным путем"=>уж слишком много открытых "вопросов" у украинцев к лугандонам и москалiкам.......
P.S. почему-то Майк Пенс, больше чем Трамп, располагает к доверию (личное мнение)
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Крымские ватники вдруг поняли, что на военной базе они оказались людьми второго сорта.Всё только для вояк-оккупантов http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/deti_vtorogo_sorta/ …
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Европейский парламент лишил украинцев права на получение шенгенских виз.
В то же время граждане РФ по-прежнему будут иметь такую возможность
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Луценко или Матиос, прояснили бы умную идею гланокомандующего, неиспользующего американское вооружение. Ведь, что-то они знают.
http://patrioty.org.ua/blogs/viiskova-tekhnika-ssha-na-peredovu-ne-potrapliaie--izrailskyi-instruktor-vystupyv-z-rezonansnoiu-zaiavoiu-171830.html Військова техніка США на передову не потрапляє, - ізраїльський інструктор виступив з резонансною заявою 11 травень 2017, 12:01
Ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі заявив, що військова техніка, яку США в якості допомоги постачають Україні, не з'являється на лінії фронту в зоні АТО.
"Якщо американські артилерійські радари стоять кілометрах в 10-20 від лінії фронту - щоб не загубилися і не пошкодилися - є від них користь? Якщо ця допомога не доходить до самого передка - я не бачу в неї ніякого сенсу ", - запитує Аріелі.
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- Что смотришь?
- В мире животных.
- Но это же вебка из Севастополя.
- Все верно.
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В Днепре после избиения АТОшников 9 мая сегодня ночью сожгли офис кремлёвского «Оппоблока», закидав его коктейлями Молотова
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Ответы неоднозначные, но вот для примера 2 из них
1) Саакашвили преступник, он убивал людей прямо на улицах, отбирал бизнес и имущество, очень многие в Грузии от него пострадали. Я лично лишился работы, у меня его люди отобрали 3 квартиры, дом и пол миллиона долларов, и отобрали все незаконным путем: подбросив наркотики и поставив условие - или ты добровольно все отдаешь, или сядешь очень надолго.
2) не могу дать однозначную оценку, может он и делал что-то плохое, но благодаря ему полностью исчезла с улиц мелкая преступность, не стало коррупции, мои дети смогли получить престижное высшее образование, что раньше мне было не по карману из-за огромных взяток, а дочь, окончившая школу с золотой медаль, получила еще и грант на обучение и ценные подарки.
Остается добавить, что 1-й интервьюируемый - бывший следователь, а 2-й - простая школьная учительница.
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Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
4 ч ·
Время, ну, очень кошерных новостей!
Израиль предупредил РФ, что бесполетные зоны в Сирии его не касаются, а ПВО он будет расстреливать.
Израильское руководство проинформировало Москву о том, что инициатива России о создании в Сирии зон деэскалации, над которыми будет запрещено применение боевых самолетов, Израиль ни к чему не обязывает, передает телеканал "Аль-Арабия". В случает атаки самолетов Израиля, он оставляет за собой право расстреливать сирийские ПВО.
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В переводе от гундосого Павлика это должно звучать, что Штаты присоединятся к Франции с Германией и будуть дальше вместе давить Украину, шоб вживить ей обратно этот гангренозный отросток лугандон, чтоб мы сами поили, кормили террористов, а они нам еще и законы в Раде принимали???
Чему радуешься, паша? Идиотизму 54% соевых обормотов?
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За чверть століття в дипломатії і з цих років повних 5 у Вашингтоні не можу пригадати, щоб українського Міністра в один день прийняли відразу Президент, Віце-президент, і Державний секретар США. Люди, які розуміють, що таке Вашингтон, мабуть все ще щиро не можуть у це повірити. #зрадавсепропало має перебувати у стані клінічної смерті, а ті, хто все ще ворушиться мабуть знеміли від болю ... Але головне - це зміст діалогу з Адміністрацією США, який завдяки особистим контактам Президента і Міністра, а також Посла Валерій Чалий (Valeriy Chaly) залишається безпрецедентним... Цікаво, чи "альтернативні дипломати" тепер піднімуть тарифи? Чи перепрофілюються ... імовірно у ботів ...
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