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Все про:США (12530) Донбасс (14502) Трамп (1058)

 Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом

климкин

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам встречи вице-президента США Майка Пенса и Трампа с министром иностранных дел Павлом Климкиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также читайте: "Россия не является стороной минских договоренностей", - Песков ответил на заявление Трампа о соблюдении Россией "Минска"

"Сегодня вице-президент Майк Пенс встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Вице-президент подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что Пенс подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Минске (Беларусь), остаются наиболее жизнеспособным путем к миру. "После этой встречи Президент (США Дональд Трамп) провел переговоры с министром иностранных дел (Павлом Климкиным) и подтвердил поддержку США Украины и его желание работать с нашими украинскими партнерами для мирного урегулирования конфликта", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко о встрече Климкина с Трампом: "Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату"

Как сообщалось ранее, США подчеркивают неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

8-10 мая Климкин принял участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне. Украина надеется на продолжение стратегического партнерства с США.
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на кацапских сайтах кокошникорылые по поводу безвиза для украинцев, воют как суки, а тут от Трампа с Омерики удар, даже уже не знаю куда. что то пошло не так видимо................
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Нам потрібні гроші на збільшення ЗСУ та ВМСУ, військові кораблі, протикорабельні та протиповітряні ракети, танки, бронетехніка, гармати, гвинтівки, снаряди та набої, а не готовність до співробітництва. Якщо Клімкін з порошенком не здатні домогтись реальної військової та фінансової допомоги від США, то хай йдуть з посад!!!!
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мирная лапша на уши для лохов. не их же сынки под обстрелами сидят
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Так толку с того оружия если в тылу сепары в полным ходом шабаши устраивают, а кремлёвская мусорня атошников лупит. Думаешь тебя спасёт то оружие, если с одной стороны будут войска рашки, а с другой стороны будут эти мусора прекрасно экипированные, с новой техникой, в спину ударят. Прибавь к этому кучу сепарни кремлёвской у власти, сепарские меры, начальники СБУ кормящиеся от ФСБ. Хенералы в армии надрачивающие на СССР и Сралина. Не смеши, всё это оружие это просто металлолом. И кстати Амеры прекрасно понимают весь расклад..
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Якщо у армії в руках буде сучасна зброя, якою вона зможе зупинити будь яку навалу путіна, то в тилу мафія вже не зможе спекулювати на війні, лякати народ наступом орків та оголошувати безкінечні припинення вогню. Армія арештує мафію та наведе порядок в країні, але для цього потрібні потужні ЗСУ та ВМСУ які зможуть самотужки впоратись і з путіним і з мафією!
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То есть по твоему сейчас армия не может справица с мафией на Банковой да??))
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Якщо армія розпочне Майдан в Україні, цим відразу скористається ворог і посуне в наступ, а без західної допомоги ми його не зупинимо, а для отримання допомоги Заходу нам потрібна легітимна влада у вигляді Президента, ВРУ, Конституційного суду. А якщо почнеться військовий Майдан, то вся ця обрана бидло-кіздота здрисне за кордон і ми лишимось сам на сам з ворогом. США не захоче допомагати новій військовій владі, бо США взагалі розраховує що путін захопить Україну майже повністю і буде тут тримати всю свою 1,9 мільйонну армію для боротьби з партизанами і не буде мати сил і можливостей для війни в Сирії, Азербайджані, Грузії та інших справді важливих для США регіонах. Тому на США надії немає, вони будуть ще провокувати путіна для наступу, як і робили всі ці роки з часів першого Майдану, коли переконали путіна що це вони за свої гроші провели в Києві Майдан!!!! Потім США вдало підтримували у путіна думку, що вони тут в Україні всім керують і організовують Майдани і довели путіна до істерики і нападу на Україну. Не треба думати що в критичній ситуації США стануть на наш захист силою зброї, зроблять кілька гучних заяв, покричать в ООН і будуть тихенько сміятись з путіна, з того який він лох, бо думає що захопленням України він поставить США не коліна, але його чекає сюрприз - США абсолютно байдуже до України та путіна! путін витратить всі ресурси, втратить всі гроші і лишиться як ідіот з голою сракою, санкціями, партизанами, протестами та диверсіями і без грошей! путін вже почав десь розуміти що його наїпали і захоплення України йому нічого не дасть, але вилізти з цієї війни-пастки путін вже не може і намагається блєфувати! Якщо армія арештує мафію в Україні та встановить воєнний стан, путін скористається ситуацією і посуне на Україну, а ми лишимось без допомоги, бо знесли легітимних мафіозі. Тому нам треба збільшувати міць армії та флоту щоб ми могли самі протистояти путіну без допомоги Заходу і тоді ми зможемо проводити Майдани хоч кожен рік з публічною стратою всіх корупціонерів до самого верху!
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бггг, поки при владі бариги - в армії не буде сучасної зброї.
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Пока мафия у власти нет ни какой гарантии что современное оружие, не распакованное, в заводской смазке не появится на копрофагистане! А там, поймаешь или не поймаешь продавца, уже не важно. Тем более, что ГПУ, анонсирует арест по всей Украине, за 2 месяца! Даже, пойманных бандюков, отправляет на копрофагистан !
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Атошники уже наверное подумывают - а как бы нам в спину не стрельнули? точно такие рожи с точно такими же лентами по нам стреляют.
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Змеючке: Безвиз, конечно, по большому счету - хорошо, но! я вот смотрю на эти все флаги-празднования безвиза и вспоминаю, как радовались наши бойцы летом 14 года каждому подареному волонтерами бронику, биноклю, ПНВ!!! А ведь стоимость названных мною вещей не сильно отличается от стоимости такого вот флага. И ВСУ в части матобеспечения еще очень далеки от идеала... Вот поэтому Я И ПРОТИВ ТАКИХ ВОТ ПРАЗДНОВАНИЙ - НУ НЕ ВРЕМЯ!!!
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Игорь, а вдруг кацапы от злости лопнут !? Пропаганда тоже оружие !
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Правильно. Каждый" +" нам," - "кацапам. Лопаются.
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Точнее это "-" хуйлу , его правлению и скрепам. При тотальном обнищании в кацапии и на фоне то евровидения в Украине , то безвиза , все это на фоне воины с паРашей, у кацапов точно крышу рванет.
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ужос! Трамп стоїть і стоячи привітав Чалого - ужос! а то трамп сидів і клімкін стояв....а то, трамп сидів і пенс і клімкін стояли....а то хтось там ще стояв та хтось сидів...терміново це інтерпретуємо якось...
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 7 мин.7 минут назад
Киселев вернулся из Крыма с разбитой физиономией.Чувствую вскоре это станет всероссийской тенденцией-съездил в Крым-получил по морде!
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Да им морды скоро местные жители будут бить- сколько семей лишились дохода от туризма.
Надо крымчанам шины начинать собирать .
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Собрать 1 парад покрышек. Один на керченский переправе и парашу как ветром сдует, но без Украины их не выбить. Местных параша перебьет если не будет поддержки из вне.
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Я думаю что это решение он решил огласить не после посещения Климкина, а после того как грустная лошадь их посетил. Послушали они его сумасшедшее ржание по поводу Сирии и Украины и поняли что проще усыпить
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Трампушка, а топориками по ТАСС с его фотографами слабо?
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Теперь они будут знать что рашистской прессе и фотографам ни аккредитацию ни въезд в страну давать нельзя.
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Врать для кацапоф, как национальный признак, так и серьезная профессия
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Дня за 3 по резервации. При себе иметь все необходимые медикаменты и инструменты если нужна экстерная операция на которую вы записались пол года назад
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не в лучшей жизни иногда смысл. иногда он в мести. мне твои побрякушки и безвизы не нужны - убей путина.
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Был киргиз -стал бурят. Хуйловские подкаблучники всех заипали
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почему всех, у нас в Украине через одного хуйловские подкаблучники, мэры городов ,депутаты, министры, хенералы в армии, сбушники и прекрасно себя чувствуют.
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Думаете человек который сидит и не знает когда ему сломают ноги и как он на них побежит до Растова, чувствует себя хорошо. Он скорее чувствует жопой. И она их всех потихоньку накроет. Вы же не думаете что они все так и останутся. Демократическое удаление гнилого зуба, вроде не больно а результат один.
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кацы - раз и навсегда запомните - вас в Америке нет.
вы неинтересное тупое быдло, которое никого на етом свете не интересует.
рашки нет в новостях - ее нигде нет, ее просто нет.
толстый ын мелькает - хуило нет.
да дал рыжии лошади овсу - картинку, бо животных любит.
и все.
даваите дальше сучте - казлы тупые.
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Они есть везде в мире, не могут прославится чем то хорошим , так хоть насрут. А с картинкой как "Трамп с разрешения Лаврова пожал ему руку" наверно в течении года будут доносить до ваты в разных позах " величия" . Это ж и есть кацапские новости
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Несколько не так. До тех пор, пока в мире существует вонь, существуют и парашенские выплядки
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ну что ж посмтрим..........
Хотя не очень верится, что этот " конфликт на Донбассе" можно урегулировать "мирным путем"=>уж слишком много открытых "вопросов" у украинцев к лугандонам и москалiкам.......

P.S. почему-то Майк Пенс, больше чем Трамп, располагает к доверию (личное мнение)
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Украинец Гравий Камушков ( по словам киселя ) встретился лицом к лицу с киселём ! Передал почти всё, что о нем думает весь мир, особенно в Украине!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 3 ч.3 часа назад
Крымские ватники вдруг поняли, что на военной базе они оказались людьми второго сорта.Всё только для вояк-оккупантов http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/deti_vtorogo_sorta/ …

Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6557
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Yevhen Perebyinis‏Подлинная учетная запись @YPerebyinis 6 апр.
Европейский парламент лишил украинцев права на получение шенгенских виз.
В то же время граждане РФ по-прежнему будут иметь такую возможность
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Тим часом у нас підростають юні бандерівці
Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5405
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Трампу верю, а вот эта информация заставляет задуматься, правдива ли она и, если правда, то почему это происходит?
Луценко или Матиос, прояснили бы умную идею гланокомандующего, неиспользующего американское вооружение. Ведь, что-то они знают.

http://patrioty.org.ua/blogs/viiskova-tekhnika-ssha-na-peredovu-ne-potrapliaie--izrailskyi-instruktor-vystupyv-z-rezonansnoiu-zaiavoiu-171830.html Військова техніка США на передову не потрапляє, - ізраїльський інструктор виступив з резонансною заявою 11 травень 2017, 12:01
Ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі заявив, що військова техніка, яку США в якості допомоги постачають Україні, не з'являється на лінії фронту в зоні АТО.
"Якщо американські артилерійські радари стоять кілометрах в 10-20 від лінії фронту - щоб не загубилися і не пошкодилися - є від них користь? Якщо ця допомога не доходить до самого передка - я не бачу в неї ніякого сенсу ", - запитує Аріелі.
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это тот Цви Ариэли, который друг Карлоса?
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МинПанд‏ @crimeapanda 6 ч.6 часов назад
- Что смотришь?
- В мире животных.
- Но это же вебка из Севастополя.
- Все верно.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 7 ч.7 часов назад
В Днепре после избиения АТОшников 9 мая сегодня ночью сожгли офис кремлёвского «Оппоблока», закидав его коктейлями Молотова

Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4170
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Так треба по всій Україні. І всі інші випердиши з "партії" ригів.
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ШО! СОЖГЛИ !!! ЭТО ЖЕ НАДО СОЖГЛИ БАНДИТСКОЕ ЛОГОВА ПРОФАШИСТОВ )(УЙЛА НО ПОЧЕМУ ТО БЕЗ УРОДА ВИЛКУЛА. ДА КОНЕЧНО ЭТО БОЛЬШАЯ НЕДОРАБОТКА !
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Побывав недавно в Грузии, всем с кем общался задавал вопросы: как Вы относитесь к Саакашвили.

Ответы неоднозначные, но вот для примера 2 из них
1) Саакашвили преступник, он убивал людей прямо на улицах, отбирал бизнес и имущество, очень многие в Грузии от него пострадали. Я лично лишился работы, у меня его люди отобрали 3 квартиры, дом и пол миллиона долларов, и отобрали все незаконным путем: подбросив наркотики и поставив условие - или ты добровольно все отдаешь, или сядешь очень надолго.
2) не могу дать однозначную оценку, может он и делал что-то плохое, но благодаря ему полностью исчезла с улиц мелкая преступность, не стало коррупции, мои дети смогли получить престижное высшее образование, что раньше мне было не по карману из-за огромных взяток, а дочь, окончившая школу с золотой медаль, получила еще и грант на обучение и ценные подарки.
Остается добавить, что 1-й интервьюируемый - бывший следователь, а 2-й - простая школьная учительница.
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ну а шо??
Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
4 ч ·

Время, ну, очень кошерных новостей!
Израиль предупредил РФ, что бесполетные зоны в Сирии его не касаются, а ПВО он будет расстреливать.
Израильское руководство проинформировало Москву о том, что инициатива России о создании в Сирии зон деэскалации, над которыми будет запрещено применение боевых самолетов, Израиль ни к чему не обязывает, передает телеканал "Аль-Арабия". В случает атаки самолетов Израиля, он оставляет за собой право расстреливать сирийские ПВО.
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Нахальные жыдобиндерафцы в грош не ставят рузькочелюстных скрепышей, мирзафцы !!!
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С рашистами только так, хотя можно и не предупреждать, они все равно не поверят и хуйло сделает по своему, а потом будет выть про агрессию Израиля. Кстати евреям оставшимся по каким то случайным обстоятельствам в России надо бы насторожиться и приготовиться к срочной эвакуации из параши. Как бы после этого не началось " беи еврея, я плачу"
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Мирное решение? Минск? территориальная целостность???
В переводе от гундосого Павлика это должно звучать, что Штаты присоединятся к Франции с Германией и будуть дальше вместе давить Украину, шоб вживить ей обратно этот гангренозный отросток лугандон, чтоб мы сами поили, кормили террористов, а они нам еще и законы в Раде принимали???
Чему радуешься, паша? Идиотизму 54% соевых обормотов?
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Нет, в лугандоне для начала обоснуются голубые каски, а потом НАТО. На всякий случаи что бы остатки хуйловскои мрази не шалили .
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крымские народные сказки пишем? занятно. Хотя я фантастику не люблю.
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Кроме пустого балабольства соевых,никаких результатов.Что банда воров может предложить команде трамадола)))
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Sergíy Kyslytsya

За чверть століття в дипломатії і з цих років повних 5 у Вашингтоні не можу пригадати, щоб українського Міністра в один день прийняли відразу Президент, Віце-президент, і Державний секретар США. Люди, які розуміють, що таке Вашингтон, мабуть все ще щиро не можуть у це повірити. #зрадавсепропало має перебувати у стані клінічної смерті, а ті, хто все ще ворушиться мабуть знеміли від болю ... Але головне - це зміст діалогу з Адміністрацією США, який завдяки особистим контактам Президента і Міністра, а також Посла Валерій Чалий (Valeriy Chaly) залишається безпрецедентним... Цікаво, чи "альтернативні дипломати" тепер піднімуть тарифи? Чи перепрофілюються ... імовірно у ботів ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подтвердил готовность сотрудничать с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Белый дом
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