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 Политика Украины, За рубежом
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 Известные американские деятели культуры обратились к Тиллерсону с просьбой содействовать освобождению Сенцова

сенцов

Известные американские писатели, режиссеры и общественные деятели обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой поднять вопрос освобождения украинского режиссера Олега Сенцова на переговорах с российской властью.

Соответствующая петиция опубликована на сайте американского ПЕН-центра, который месяц назад наградил украинского режиссера премией "Свобода писать", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Под петицией подписи поставили 85 деятелей культуры.

"Как писатели, художники, режиссеры и продюсеры, мы присоединяемся к PEN America, чтобы выразить протест против необоснованного лишения свободы нашего коллеги, украинского писателя, кинорежиссера и активиста Олега Сенцова и просим вас выступить в его защиту на встречах со своими российскими коллегами с целью его немедленного освобождения", - говорится в документе.

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Авторы петиции добавили, что Сенцов проявил непоколебимую храбрость перед лицом жестокого обращения, и сейчас очень важно встать на его защиту.

"Призываем Вас во время ваших переговоров с официальными лицами России поднять вопрос о деле Олега Сенцова и отстаивать его немедленное освобождение", - говорят знаменитости.

Среди подписантов петиции - режиссеры Вим Вендерс и Агнешка Холланд, писатели Джонатан Франзен, Салман Рушди и Чимаманда Адичи, а также телеведущие Тревор Ноа, Саманта Би и другие.

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Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

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Его можно уговорить только критическим подешевением нефти и газа и полным обнищанием рашистов, которые снесут Кремль вместе с хуйлом
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давно домой пацану пора.... - делайте уже что нибудь, панове....
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Во времена ссср США сильно давили и заботились об правах человека, а здесь вопиющее нарушение прав гражданина Украиньі, а не россии. То есть задержание Сенцова является государственньі терроризмом россии.
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Они самолегализовали своими писюльками о том что если в течении месяца ты не отказался от рашистского паспарта, ты автоматически его получаешь. Короче в принудительном порядке Сенцова заделали гражданином и измываются.
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Непонятно где подача от Сенцова об неправомерности дачи ему российского гражданства.
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Вы видели хотя бы одну страну в мире где тебе принудительно всовывают свое гражданство что бы тебя на 20 лет посадить за подозрения в подозрениях.
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