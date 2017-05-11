 Известные американские деятели культуры обратились к Тиллерсону с просьбой содействовать освобождению Сенцова

Соответствующая петиция опубликована на сайте американского ПЕН-центра, который месяц назад наградил украинского режиссера премией "Свобода писать", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Под петицией подписи поставили 85 деятелей культуры.
"Как писатели, художники, режиссеры и продюсеры, мы присоединяемся к PEN America, чтобы выразить протест против необоснованного лишения свободы нашего коллеги, украинского писателя, кинорежиссера и активиста Олега Сенцова и просим вас выступить в его защиту на встречах со своими российскими коллегами с целью его немедленного освобождения", - говорится в документе.
Авторы петиции добавили, что Сенцов проявил непоколебимую храбрость перед лицом жестокого обращения, и сейчас очень важно встать на его защиту.
"Призываем Вас во время ваших переговоров с официальными лицами России поднять вопрос о деле Олега Сенцова и отстаивать его немедленное освобождение", - говорят знаменитости.
Среди подписантов петиции - режиссеры Вим Вендерс и Агнешка Холланд, писатели Джонатан Франзен, Салман Рушди и Чимаманда Адичи, а также телеведущие Тревор Ноа, Саманта Би и другие.
Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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