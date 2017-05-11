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 Политика Украины
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Все про:Керченский пролив (192) Крым (19672) прокуратура (2872) Россия (70389) Керченский мост (42)

 Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста

керченский пролив

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и оккупированным полуостровом Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"По предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Таким образом, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строящийся объект вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение. Кроме этого, строительство гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также создает риск прохода транспорта между опорами

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"По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн", - сказано в сообщении.

Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 Уголовного кодекса Украины) субъектами хозяйственной деятельности во время строительства транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, что повлекло тяжкие последствия природной окружающей среде. Досудебное расследование продолжается.
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А ты ,Гриша, очень даже прав. Сколько визга у россии было, когда Украина укрепляла Тузлу, и именно - камнями!!! Вспомни.
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а взагалі, що роблять кацапи в Чорному морі, викопаному)) нашими дідам-прадідами)))?!
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У кацапів є їхнє ісконноє море Лаптєвих, от нехай там дамби і строять, а не в нашому з дідів-прадідів.
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Нет, Сидор, даже море Лаптевых - не русских! Белое - и то так, с натяжкой, ну, как угро-финов по происхождению...
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Исторически , руцьких в тех краях близко не должно быть, а ведь поналезли , да еще с оружием.
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як шо роблять...? "ашотів" шукають,літаки з артистами пускають в Чорне море,що би сірійцям не давали колнцертів...натівські ракети перенацілють на голови кримчан, ну і будують міст,котрого Господь розвалить і похоронить разом з містком ,багацько міліярдів отих зелених рублів...
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Интересно, а госграница Украины - не нарушена? ГПУ там что говорит?
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Природоохоронная прокуратура жизни в Карпатах не дает строящимся объектам . Как только видит ОТЕЛЬ, сразу начинает создавать препятствия коррупционные.
А вот против раши подать иск три года настраиваются.
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Между прочим, известная КРЫМСКАЯ ПРОКУРОРША НЯША начинала именно в природоохранной прокуратуре! Вон куда доросла!!!
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В этой организации все редкие гавнюки. Коррупция на коррупции. Сама столкнулась с проблемой. Пересадить там всех надо- это мое убеждение. Вот и ваш пример в тему.
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Софа, там - большие деньги!!! И возможность быстрого незаконного, конечно, обогащения. В отдельных случаях - очень большие и очень быстрое!!! Я немного в теме...
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Я тоже в теме. Заморозили мне стройку . ТААкие суммы звучат, шо зочется убить. Мне из Словакии проще и дешевле привезти оборудовании для очистки сточных вод. Закарпатская прокуратура -полный беспредел. А глаза у них наглые!
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Даже сложно что-то посоветовать. можно попробовать найти выход на власть, но там тоже не ангелы. Даже если не потребуют долю сейчас - потом обязательно вспомнят, при случае. Да и Закарпатье - тема особая!!! Хотя там, конечно, рекреация - золотое дно!!!
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Суть в том, что катастрофа везде, где появляются кацапы из мордора. И не только экологическая.
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Давление льда на опоры одновременно с течением в узком проливе- это жесть. Срежет все как ножом. И будет гора мусора.
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нуууу вот начялось,денег нет но вы держитесь,ха
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Будет прикольно посмотреть как лишнехромосомные зимой будут бороться со льдом, чтобы пройти судам в Азовское море.
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezh 2 ч.2 часа назад
Намек понятен. Будете на митинги против коррупции ходить - могут быть теракты с химоружием. Иприта у Вовы дофига. https://lenta.ru/news/2017/05/11/chemical/ …

Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста - Цензор.НЕТ 8432
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Ой, блин, родное!!! Вот он, ВПХР советский. Как говориться, найдите (с фоткой выше) 10 различий.
Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста - Цензор.НЕТ 8378
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Не, я - в части. Сдуру сразу по приезду в часть (еще на КМБ) ромбик институтский нацепил - и влип! Хотя потом определили меня на очень классное место (много чего для себя и жизни узнал, увидел, научился), химик-разведчик - то было уже так, дополнение...
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Слабенькая доказательная база. Кацапы в ответ скажут,что Мариуполь своими заводами давно уже все убил. А это так и есть. Комуняцкое чудовище убивает наровне с кацами.
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Маразм какой то,вышки стырили,бурят уже под Одессой,а эти экологией пекутся,проверьте еще документацию на строительство,правильно ли оформлена
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AVRELY‏ @Rouslan5 4 ч.4 часа назад
Русы проводят концерты в Берлине в честь его взятия,а сами не пускают в Москву монгол, поляков, крымских татар, французов,чтобы праздновать!

Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста - Цензор.НЕТ 219
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Все єто звучит на первьій взгляд странно, но єто правильньій подход. Такое производство также возьмет суд в Гааге и россия будет платить ущерб.
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Это угроза ВКС Рашке.Бо по флоту бараны,а гуси по самолётам
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Иpuнa Фuлunnoвa‏ @fillip_ina 10 мая
А ведь фишка с наклейками на машины имеет глубокие исторические корни. Задумайтесь.

Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста - Цензор.НЕТ 3026
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...В Донецке прогремело сразу два мощных взрываПрокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста - Цензор.НЕТ 4443
В Донецке прогремело сразу два мощных взрываВ Донецке прогремело два мощных взрыва, которые было слышно в разных районах города. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, уточняя, что взрывы настолько сильные, что они были слышны даже в Макеевке.Жители города сильно напуганы и пишут, что не могут до конца определить, был ли это артиллерийский залп или взорвался снаряд в черте города. Местные журналисты пока не сообщают никаких подробностей, однако некоторые утверждают, что это был артобстрел.Стало известно, что взрыв прогремел около 17:00, при этом один из пользователей под ником Flip пишет, что от взрыва его дом, находящийся в районе "Донецк Сити", буквально "подпрыгнул". Он отметил, что точно определить направление эпицентра взрыва сложно, однако похоже, что он прогремел где-то в центре города.
https://antikor.com.ua/articles/167823-v_donetske_progremelo_srazu_dva_moshchnyh_vzryva
...
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Як для кацапського мосту - матня занадто чиста ....
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Кстати про природоохоронными прокуратуру. Когда Шуфрич спустил воду в киевском водохранилище и передавил задыхающуюся рыбу- никто из киевской природоохоронными прокуратуры и пальцем не шевельнул.
Теперь о намытых территориях - то, что творится в Конче - это тоже проблема. Канализация прямо в Днепр.
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Смішно... та сумно... одразу і сумно і смішно))
А можна дізнатись, де знаходиться прокуратура АРК?
А то в мене якісь нестиковочки... начебто півострів окупований, але там діє прокуратура АРК... більше того, всупереч окупантам порушують кримінальні провадження по українському законодавству, невже я за півтори години щось пропустив і нам повернули АРК?
Тому, що якщо не повернули, то для овочевича, який опікується прокладанням моста це не добрі новини)) Ось такий поворот долі...
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Кажуть на дне Азовского моря,столица Скифов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста
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