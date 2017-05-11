 Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Таким образом, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строящийся объект вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение. Кроме этого, строительство гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также создает риск прохода транспорта между опорами
"По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн", - сказано в сообщении.
Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 Уголовного кодекса Украины) субъектами хозяйственной деятельности во время строительства транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, что повлекло тяжкие последствия природной окружающей среде. Досудебное расследование продолжается.
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А вот против раши подать иск три года настраиваются.
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Намек понятен. Будете на митинги против коррупции ходить - могут быть теракты с химоружием. Иприта у Вовы дофига. https://lenta.ru/news/2017/05/11/chemical/ …
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Русы проводят концерты в Берлине в честь его взятия,а сами не пускают в Москву монгол, поляков, крымских татар, французов,чтобы праздновать!
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А ведь фишка с наклейками на машины имеет глубокие исторические корни. Задумайтесь.
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В Донецке прогремело сразу два мощных взрываВ Донецке прогремело два мощных взрыва, которые было слышно в разных районах города. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, уточняя, что взрывы настолько сильные, что они были слышны даже в Макеевке.Жители города сильно напуганы и пишут, что не могут до конца определить, был ли это артиллерийский залп или взорвался снаряд в черте города. Местные журналисты пока не сообщают никаких подробностей, однако некоторые утверждают, что это был артобстрел.Стало известно, что взрыв прогремел около 17:00, при этом один из пользователей под ником Flip пишет, что от взрыва его дом, находящийся в районе "Донецк Сити", буквально "подпрыгнул". Он отметил, что точно определить направление эпицентра взрыва сложно, однако похоже, что он прогремел где-то в центре города.
https://antikor.com.ua/articles/167823-v_donetske_progremelo_srazu_dva_moshchnyh_vzryva
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Теперь о намытых территориях - то, что творится в Конче - это тоже проблема. Канализация прямо в Днепр.
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А можна дізнатись, де знаходиться прокуратура АРК?
А то в мене якісь нестиковочки... начебто півострів окупований, але там діє прокуратура АРК... більше того, всупереч окупантам порушують кримінальні провадження по українському законодавству, невже я за півтори години щось пропустив і нам повернули АРК?
Тому, що якщо не повернули, то для овочевича, який опікується прокладанням моста це не добрі новини)) Ось такий поворот долі...
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