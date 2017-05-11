 Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте президента.
"Назначить Данилюка Евгения Ивановича главой Славянской РГА с 12 мая 2017 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
Данилюк в феврале выиграл конкурс на занятие должности руководителя Славянской РГА. Ранее он занимал должность начальника оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области.
Напомним, в декабре прошлого года уволил с должности председателя Славянской РГА Олега Власова, которому выразили недоверие.
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а шо у пети с рейтингом?даже охендуй-пидрахуй не может помочь?
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Экспорт «молочки» из РФ в Украину вырос на 50%Объемы экспорта молочной продукции из России в Украину в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли в натуральном выражении на 54% - до 42,4 тыс. тонн.Это следует из данных исследования агентства Infoline «Производство продуктов питания и напитков РФ. Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году» и «Агропромышленный комплекс РФ. Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году», предоставленных по запросу RNS.Объемы поставок молочной продукции из России в Украину в денежном выражении в 2016 году выросли на 51% - до $32,8 млн.Украина в 2016 году заняла второе место по объемам импорта российской молочной продукции в натуральном выражении, обогнав Белоруссию, экспорт молочной продукции в которую по итогам прошлого года сократился на 18% по сравнению с 2015 годом и составил 26,1 тыс тонн.Объемы поставок молочной продукции из России в Казахстан, который является крупнейшим импортером по данному направлению, также сократились в прошлом году на 4% - до 67,5 тыс. тонн.https://antikor.com.ua/articles/167836-eksport_molochki_iz_rf_v_ukrainu_vyros_na_50
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Навіть Мирослава Гонгадзе не витримала цієї всієї наруги над народом:
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