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Все про:конкурс (687) Порошенко (12836) РГА (135) Славянск (2572)

 Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса

порошенко япония

Президент Петр Порошенко назначил руководителем Славянской районной государственной администрации Донецкой области Евгения Данилюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте президента.

"Назначить Данилюка Евгения Ивановича главой Славянской РГА с 12 мая 2017 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Данилюк в феврале выиграл конкурс на занятие должности руководителя Славянской РГА. Ранее он занимал должность начальника оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области.

Напомним, в декабре прошлого года уволил с должности председателя Славянской РГА Олега Власова, которому выразили недоверие.

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...ця ...лядь теж була призначена "по итогам конкурса"...
Давайте спростуємо міф про звільнення голови НБУ. Це не заміна - це втеча перед черговою місією МВФ, - Наливайченко
https://antikor.com.ua/articles/167810-davajte_sprostujemo_mif_pro_zviljnennja_golovi_nbu._tse_ne_zamina__tse_vtecha_pered_chergovoju_misij

...
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Саакашвілі призначав одномоментно по 25 голів РДА по результатам конкурсу, а порошенко за один раз може тільки одного Голову РДА призначити, бо інакше конкурс не буде контрольованим мафією!
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Пэдро,когда введешь визовый режим с врагом?
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Когда Петя проводит конкурс , то это значит решился вопрос бабла на офшор Кананенка . Выигрывает тот кто даст больше .
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Требуется помощь Чижевський Ярослав 2 года итина захворіла в січні 2017 року. Спочатку лікували ангіну, потім гострий отит. В квітні Ярослав попав в реанімаційне відділення КМДКЛ №2 та через тиждень для уточнення діагнозу його перевели в ОХМАТДИТ, відділення інтенсивної хіміотерапії (ІХТ). Хлопчик переніс дві діагностичні пункції, готується до третьої. На цей час у дитини дуже слабо функціонує кістковий мозок, швидко знизились життєво важливі показники крові (тромбоцити, еритроцити, лейкоцити). Практично кожного дня вливають тромбоцитну масу або цільну кров. Поки остаточний діагноз не встановлений, Ярослав отримує симптоматичне лікування. На тривалий час потрібні донори тромбоцитної маси з групами крові A(II)Rh(+), A(II)Rh(-) або AB(IV)Rh(+), AB(IV)Rh(-) тільки чоловіки 21-45років. Та донори цільної крові A(II)Rh(+), жінки та чоловіки. Тел мамы....096 353 20 56 Тел папы....09 3560 70 11
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Можна мати надію, що конкурс не серед сепарюг проводився?
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Диагноз установили - миелодисплатический синдром, недифференцированный с осложнениями... Нужна трансплантация костного мозга ... Времени осталось очень мало....
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Надію завжди можна мати! Головне, щоб надія потім нас не поімєла.
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да тут у без Штепы хватает её последователей,к примеру нынешний мэр Лях(её ярый сторонник)
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Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса - Цензор.НЕТ 3976

а шо у пети с рейтингом?даже охендуй-пидрахуй не может помочь?
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Нам известны эти фокусы..пардон "конкурсы" парашенки.
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Та, Поця тоже по итогам конкурса прошел, аж 54,7% набрал, а толку!!?
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...Экспорт «молочки» из РФ в Украину вырос на 50%Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса - Цензор.НЕТ 1051
Экспорт «молочки» из РФ в Украину вырос на 50%Объемы экспорта молочной продукции из России в Украину в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли в натуральном выражении на 54% - до 42,4 тыс. тонн.Это следует из данных исследования агентства Infoline «Производство продуктов питания и напитков РФ. Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году» и «Агропромышленный комплекс РФ. Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году», предоставленных по запросу RNS.Объемы поставок молочной продукции из России в Украину в денежном выражении в 2016 году выросли на 51% - до $32,8 млн.Украина в 2016 году заняла второе место по объемам импорта российской молочной продукции в натуральном выражении, обогнав Белоруссию, экспорт молочной продукции в которую по итогам прошлого года сократился на 18% по сравнению с 2015 годом и составил 26,1 тыс тонн.Объемы поставок молочной продукции из России в Казахстан, который является крупнейшим импортером по данному направлению, также сократились в прошлом году на 4% - до 67,5 тыс. тонн.https://antikor.com.ua/articles/167836-eksport_molochki_iz_rf_v_ukrainu_vyros_na_50
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Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса - Цензор.НЕТ 9706JohannFDK‏ @JohannFDK 10 мая
Навіть Мирослава Гонгадзе не витримала цієї всієї наруги над народом:

Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса - Цензор.НЕТ 8781
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса
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