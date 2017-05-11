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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Кабмин (10219) мобильная связь (273) Шимкив (109) 4G (5) 3G (2)

 "4G через G": Шимкив обвиняет секретариат Кабмина в затягивании внедрения технологии LTE-Advanced

4g

Заместитель главы Администрации Президента, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив обвиняет секретариат Кабинета Министров в затягивании подписания проголосованного Кабмином постановления предполагающего возможность использования технологии LTE-Advanced (4G).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Шел 86 день ожидания подписания проголосованного постановления КМУ о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины. Что же именно находится в этом постановлении? Говорят там Секретариат КМУ нашел "коррупционные риски". Кроме чисто технологических изменений и изменений, касающихся космической тематики, что готовились ГССЗЗИ, именно в этом постановлении появляется возможность использования технологии LTE-Advanced (4G), но только "выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием указанной радиотехнологии вместе с возможностью использования других радиотехнологий в конкретных полосах в пределах указанных полос радиочастот на конкурентной основе, в том числе на конкурсных или тендерных началах, при условии их высвобождения существующими пользователями и по результатам исследований", - написал он.

"Ну и где здесь коррупционный риск? Значительно больший "коррупционный риск" есть в затягивании процесса принятия этих изменений. Почему? Потому что кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а потом торговать этой полосой и/или внедрить LTE в этой полосе без конкурса. Даже заявочку подали... Ну очень кому-то неймется получить право запускать технологию 4G в своем огороде не на конкурсной основе, и без взносов в государственный бюджет", - считает Шимкив.

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"Интересно вот что - проект постановления появился еще в декабре 2016 года (!). 9 февраля 2017 г. на Правительственном комитете под председательством Первого-вице премьера Кубива его согласовали, а в выводах Минюста в графе 8 "Антикоррупционная экспертиза" - написано, что отсутствуют коррупциогенные факторы. Были лишь частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, которые касались технических вопросов. 14 февраля 2017 г. постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений..." - резюмировал Шимкив.

Ранее Шимкив прогнозировал, что Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации проведет тендер по продаже лицензии на 4G-частоты до июля 2017 года.
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4G нам не потрібно, бо оператори ще не освоїли існуючи частоти! Досить продавати за безцінь ліцензії, з мільярдними відкатами в кишеню мафії! Частоти на 3G продали за неймовірно низьку ціну! В ЄС такі ліцензії продавали по 1,5 млрд євро, а ми продали їх по 2,7-3,3 млрд грн!!!! Тепер хочуть розпродати рештки частот щоб не допустити в Україну нових європейських операторів мобільного зв'язку! Ні в якому разі продавати ці частоти не можна! Ліцензій які мають оператори достатньо ще на 20 років розвитку цих мобільних мереж!
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В нових операторах нічого поганого немає, але ліцензії хочуть розпродати російським монстрам МТС та Куївстару і лишити нових операторів без можливості будувати в Україні свої мережі в новому стандарті. Якби до нас в Україну зайшли світові лідери в області мобільного зв'язку - це було б розумно, але ж ці ліцензії будуть розпродані місцевим баригам які потім продадуть їх існуючим монополістам! Якби ліцензію просило Tele2, Orange, або Deutsche Telekom, то це було б вигідно Україні, а продавати ліцензії баригам - зась!
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Замещая постепенно в крупных городах 3G на 4G старое оборудование заполнит непокрытые территории!
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Неправда. Грося лучший премьер. Так сказал второй лучший премьер Сеня.))))
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Причины затягивания как всегда тривиально примитивны - кому то не выгодно. Противно,что из -за этого КОМУТО,страдает вся страна.Законы не работают.Сабака только ворует и гавкает на патриотов.
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Ахметка и другой, кто там Киевстар держит... так они не особо торопятся и 3g запускать. В областях голяк полный.
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Казлы, которые мешают нам жить! Сука, просто нет слов!
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Шимкив хочет свой интерес иметь. А то вдруг обойдутся без всяких конкурсов и отстегивания.
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А правильно ведь кто-то написал - надо фамилии конкретные опубликовать из секретариата кабинета министров - пусть народ знает, кто же лоббирует интересы мохнатых бизнесдеятелей. А то все скрытно...
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конечно, тормозят, хотят быть просто в ж., как говорил известный персонаж, а вы шо подумали?!
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ну вот сделайте НАЦИОНАЛЬНОГО оператора и дайте ему ЛТЕ лицуху нашару!
хватит моцковсике компании связные оплачивать!

еси они скажут все..
мы тут в колокола звонить будем? или эфиопским радио ?
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Есть два известных в этой стране Барыги, которые, как правило занимаются государственным рекетом и объктивно тормзят развитие страны: Это Порошенко и Кононенко.
БОЛЬШЕ НЕКОМУ!
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Винницкая банда договорится как поделить откаты и будет 4G. Они же не зря там сидят - бабло прежде всего! А люди им по барабану, подождут, всеравно уже денег нет на 4G и не скоро появятся....
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Как ты на сразу возбудил...Мать чесная!
Особенно когда в один ряд поставил Европу и Роиссю.
В роисси то понятно. Но чтоб в Европе - ну, кто бы мог подумать
Кстати, в Приднестровье тоже ест 4G...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"4G через G": Шимкив обвиняет секретариат Кабмина в затягивании внедрения технологии LTE-Advanced
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