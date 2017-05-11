 "4G через G": Шимкив обвиняет секретариат Кабмина в затягивании внедрения технологии LTE-Advanced

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Шел 86 день ожидания подписания проголосованного постановления КМУ о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины. Что же именно находится в этом постановлении? Говорят там Секретариат КМУ нашел "коррупционные риски". Кроме чисто технологических изменений и изменений, касающихся космической тематики, что готовились ГССЗЗИ, именно в этом постановлении появляется возможность использования технологии LTE-Advanced (4G), но только "выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием указанной радиотехнологии вместе с возможностью использования других радиотехнологий в конкретных полосах в пределах указанных полос радиочастот на конкурентной основе, в том числе на конкурсных или тендерных началах, при условии их высвобождения существующими пользователями и по результатам исследований", - написал он.
"Ну и где здесь коррупционный риск? Значительно больший "коррупционный риск" есть в затягивании процесса принятия этих изменений. Почему? Потому что кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а потом торговать этой полосой и/или внедрить LTE в этой полосе без конкурса. Даже заявочку подали... Ну очень кому-то неймется получить право запускать технологию 4G в своем огороде не на конкурсной основе, и без взносов в государственный бюджет", - считает Шимкив.
"Интересно вот что - проект постановления появился еще в декабре 2016 года (!). 9 февраля 2017 г. на Правительственном комитете под председательством Первого-вице премьера Кубива его согласовали, а в выводах Минюста в графе 8 "Антикоррупционная экспертиза" - написано, что отсутствуют коррупциогенные факторы. Были лишь частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, которые касались технических вопросов. 14 февраля 2017 г. постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений..." - резюмировал Шимкив.
Ранее Шимкив прогнозировал, что Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации проведет тендер по продаже лицензии на 4G-частоты до июля 2017 года.
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хватит моцковсике компании связные оплачивать!
еси они скажут все..
мы тут в колокола звонить будем? или эфиопским радио ?
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БОЛЬШЕ НЕКОМУ!
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Особенно когда в один ряд поставил Европу и Роиссю.
В роисси то понятно. Но чтоб в Европе - ну, кто бы мог подумать
Кстати, в Приднестровье тоже ест 4G...
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