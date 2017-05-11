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 Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по позициям ВСУ в районе Луганского. Также из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов, которые защищают Авдеевку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования били вблизи Зайцево. Из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия боевики открывали огонь неподалеку Новгородского. Вблизи н.п. Каменка противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток один украинский воин погиб, трое ранены, - штаб АТО

На Луганщине бандформирования из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских воинов вблизи Новозвановки. В районе н.п. Валуйское вели огонь из стрелкового оружия. Позиции сил АТО неподалеку Крымского противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП, а также с минометов калибра 120 минометов.

Больше всего вооруженных провокаций против сил АТО зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики из 82-мм минометов били по опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Чермалыка. На том же участке фронта враг иногда применял гранатометы и стрелковое оружие.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

Кроме того, у Широкино зафиксировано использование боевиками противотанкового ракетного комплекса. В районе Водяного бандформирования обстреливали украинских воинов из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. У этого же населенного пункта, а также в районе Лебединского вел огонь вражеский снайпер.

Читайте: Двое военнослужащих Нацгвардии ранены в результате подрыва на взрывном устройстве, - спикер АТО
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паРашенко празднует безвиз,ему глубоко пофиг что и где там стреляет,его интересует только пиар
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Наявність одностороннього режиму припинення вогню з боку України говорить про повне небажання мафіозної влади обороняти Україну! Нам не потрібна влада яка не хоче виконувати свій святий обовязок, а хоче тільки ділити гроші! Не можете захистити Україну - йухвам а не гроші!
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снова стану платить налоги только после того как освободят любой крупный город на Донбассе
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Не умаляйте его возможностей,право ! )) Он и на кровушке бесплатной не прочь подзаработать. Люди-то - слепые....
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паспорта !! паспорта им для безвиза !!... "цеж теж наші , українці , "
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то торговые партнеры а не оккупанты. и вообще у нас АТО и никакой агрессии нет.
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Штаб АТО существует на народные деньги для того,что бы фиксировать обстрелы.Когда будете выполнять свои обязанности по наведению конституционного порядка?
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штаб АТО своими отчетами демотивирует от службы в АТО
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На мой взгляд это все имитация войны.Никто ни наступать,ни освобождать - не собирается. Ахмет и регионалы добились того,чего и хотели - не платить налогов.Парашенко же спекулирует страхом угрозы войны .Ничего не будет.Все договорено. Если тольоко разгодавшие этот план не захотят прекратить этот беспредел.
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Согласен 100% договорняк.Пугают постоянно наступлением и всю нацгвардию держат в внутри страны,парламент после праздников собрать не могут.
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Иначе и быть не может.Слишком большое расхождение слов и дел. Такого не бывает у нормальных стран.
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У Барыги и у Хуйла главная цель уничтожить проукраинских патриотов которые мешают разейско-украинской дружбе. В пользу етого еще говорит организованное шествие сепаратистов на девятое мая где было показано что власть и милиция за Разею, а биндеры мешают их вековому родству...
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Мусора в тылу с титушками избивают атошников, вместо того, чтобы восстанавливать власть на оккупированных территориях. Вспомните, как поступает Израиль, когда по его территории пуляют касамами. Это всё, что вам нужно знать о гибридном шоколаде.
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Гибридный шоколад на вкус многим приятен.Точнее тем немногим ,которые умудрились пудрить мозги людям три года.
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О безвизе узнали. Идут на прорыв. А "хуле" - одна родина? Ни родины, ни имени, ни звания. Срамота одна.
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- Алло, это Волноваха,мы с донецка? Вы не могли бы помочь? Я хочу восстановить свой украинский паспорт и получить биометрический..
- А что с ним?
- Потерял)
- )Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1630
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Сначала сдача экзамена на знание украинского языка,а там посмотрим.
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сначала-топтание триколора на камеру ..а потом все остальное
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Захарченко бабушке подбирает гостинцы типа из Рейкьявика.
Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4649
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Тихо тихо. АТО у Барыги поставки угля из Разеи сорвутся, а обратно конхвэты... Главное чтобы по КончеЗаспе не стреляли.
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С начала АТО ни единый поезд торговых партнеров не попал под обстрел!
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Боюсь чтобы наши парни на передовой не попали в окружение. С фронта лезут разейские боевики с тылу армия Сабакова.
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Благодарят за безвиз.Это так несправедливо, что лунандоны приезжают и получают паспорта,и крчсчанп тоже, А кто проверяет крысчан на наличие у них рашенского паспорта? Двойное гражданстао этих прндателей СБУ и Пороза не волнует?Лунгадоны привели войну,из-за них столько убитых,разрушено тысячи домой,разворованы предприятия,Украина в долгах и кредитах,которые украинцы будут отдавать сами,без участия лунгадона,Это неправильно,это предательство погибших
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Российский ведущий Киселев разбил в Крыму лицо

Корреспондент.net, Сегодня, 18:58

Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4247

Фото: МІА Россия сегодня

Кисилев уехал из Крыма с разбитым лицом
Он объяснил, что споткнулся, когда сажал маслины в Коктебеле.
Российский журналист Дмитрий Киселев вышел на публику с разбитым лицом, пишет Газета.Ru. По его словам, он получил ссадины во время отдыха в Крыму.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - сказал Кисеилев в Москве на презентации книги "главы парламента" Крыма Владимира Константинова.
"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - добавил Киселев.
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ЛибероДогг 🐕 😱 😝 😈 ✌‏ @mskndg 2 ч.2 часа назад
Взяли русского мальчика в трусиках и стали евонной мордой ему в харю тыкать то ли маслины, то ли палкой, то ли какашкой замерзшей

Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8610
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благодарность от коктебельцев за правдивость))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО
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