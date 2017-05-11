 Боевики ведут огонь по украинским позициям из минометов, ПТРК и вооружения БМП, зафиксировано 25 обстрелов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по позициям ВСУ в районе Луганского. Также из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов, которые защищают Авдеевку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования били вблизи Зайцево. Из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия боевики открывали огонь неподалеку Новгородского. Вблизи н.п. Каменка противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганщине бандформирования из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских воинов вблизи Новозвановки. В районе н.п. Валуйское вели огонь из стрелкового оружия. Позиции сил АТО неподалеку Крымского противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП, а также с минометов калибра 120 минометов.
Больше всего вооруженных провокаций против сил АТО зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики из 82-мм минометов били по опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Чермалыка. На том же участке фронта враг иногда применял гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, у Широкино зафиксировано использование боевиками противотанкового ракетного комплекса. В районе Водяного бандформирования обстреливали украинских воинов из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. У этого же населенного пункта, а также в районе Лебединского вел огонь вражеский снайпер.
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- А что с ним?
- Потерял)
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Корреспондент.net, Сегодня, 18:58
Фото: МІА Россия сегодня
Кисилев уехал из Крыма с разбитым лицом
Он объяснил, что споткнулся, когда сажал маслины в Коктебеле.
Российский журналист Дмитрий Киселев вышел на публику с разбитым лицом, пишет Газета.Ru. По его словам, он получил ссадины во время отдыха в Крыму.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - сказал Кисеилев в Москве на презентации книги "главы парламента" Крыма Владимира Константинова.
"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - добавил Киселев.
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Взяли русского мальчика в трусиках и стали евонной мордой ему в харю тыкать то ли маслины, то ли палкой, то ли какашкой замерзшей
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